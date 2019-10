Non le parti communiste français et son secrétaire, Fabien Roussel, ne peuvent pas imposer cela aux Cubains

Une bonne nouvelle : comme suite à la rencontre avec Abel Prieto, notre secrétaire Fabien Roussel va se rendre à CUba et sera reçu par Raoul. C’est une grande joie pour l’immense majorité des communistes que l’annonce de cette rencontre et dois-je dire que la joie est d’abord pour notre parti qui a un besoin urgent de ce contact pour renouer avec sa vocation révolutionnaire et humaniste. Cuba donne toujours plus qu’il ne reçoit, il représente la dignité de l’Humanité et on peut saluer cette rencontre comme un nouveau pas de la renaissance de notre parti.

Malheureusement la nouvelle est assortie d’une autre qui dit la limite de cette renaissance, il semble qu’il ose y aller avec celle qui demeure la responsable du secteur international, Lydia qui a osé non seulement tenir cet invraisemblable discours provocateur à la conférence des partis communistes mais accomplir l’acte indigne de refuser la solidarité des communistes au Venezuela. Que je sache, elle n’a pas daigné présenter la moindre justification devant cette attitude indigne, la moindre autocritique, elle a continué ses délires droits de l’hommises, ses bonnes oeuvres pro-coalition impériale urbi et orbi. Rien ne prouve qu’elle a entendu, elle et l’ensemble du secteur international la colère des communistes français. Est-ce qu’on va longtemps fournir à ces gens là matière à tourisme ? Il faut ne pas avoir le moindre sens de la décence pour prétendre aller à Cuba en pareille compagnie aux frais du parti communiste et du parti communiste Cubain. L’excuse qui veut qu’elle demeure responsable de ce secteur n’en est pas une au contraire, elle signifie au contraire l’accord du parti avec cette insultante attitude. Si nous n’avons pas la force de faire le ménage, nous n’avons pas de raison d’imposer nos errances aux Cubains.

la honte de ce que nous téolérons dans notre propre parti, la manière dont nous laissons ignorer aux militants jusqu’où va une partie de notre direction est désormais publique, nous devons y remedier en interne. Nous n’avons qu’une manière de tenter de réparer des années d’incurie, nous devons nous rendre à Cuba en ayant pris la tête d’un grand mouvement en france de soutien à Cuba et plus généralement donc au venezuela indissolublement unis. pas une simple pétition, non un véritable mouvement dans lequel nos militants s’engageront avec enthousiasme aux côtés des nombreux amis du peuple cubain.

Pourquoi nous ne pouvons pas aller à Cuba avec n’importe quelle délégation:

Comment oser aller à Cuba alors que les Cubains déclarent « ceux qui soutiennent Cuba soutiennent le Venezuela » et alors qu’ils font face à d’abominables sanctions sous deux prétextes : le premier celui d’un empire qui torture emprionne à Guantanamo et qui ose reprocher à Cuba le non respect des droits de l’homme. Le second prétexte est justement le soutien au Venezuela.

les Cubains acceptent une fois de plus de faire face dans leur âme et dans leur chair à ces justifications immondes de l’empire qui depuis soivante ans torture leur peuple en espérant les faire renoncer au socialisme et à leur indépendance en vain.

Et nous Français, nous leur infligerions la présence de celle qui avec la complicité de Pierre Laurent et de cet Etat dans l’état que représentent ces gens-là a fait le discours que nous avons lu, qui s’est conduite de la manière que nous savons. Nous ne pouvons même pas taire ce qu’ils sont puisqu’ils ont osé l’exposer au grand jour lors de la 21 ème conférence des partis communistes.

Ils ont osé en effet faire l’apologie de ceux qui s’étaient trompés en allant dans une coalition impérialiste dont le but était le dépeçage de la Syrie et qui ne cessent de pleurer avec le secteur international du PCF le retrait de leur maitre américain. Alors que tous les partis communistes dénoncent l’invasion de la Syrie, elle a osé se moquer de ce pays et de son dirigeant. Ce qui, à la décharge de l’intervenante, ne fait que prolonger l’invraisemblable attitude depuis des dizaines d’années du secteur international du pCF et de l’Humanité. Un soutien de fait des oeuvres de l’empire et du néocolonialisme français, partout, en Libye, en ukraine, en Syrie sous le pseudo prétexte de la tyrannie de leurs dirigeants, c’est-à-dire ce prétexte sous lequel les mêmes torturent le peuple cubain et tous les peuples d’Amérique latine en révolte.

Ils ont osé faire l’apologie de l’individualisme et sont allé dans cette intervention jusqu’à défendre ceux qui trahissent leur patrie si celle-ci ne leur offre pas le confort qu’ils espèrent, parlent-ils de ceux qui à Cuba se laissent acheter par l’impérialisme? On peut même le subodorer puisqu’au titre des pays subissant l’injustice le nom de Cuba n’a même pas été cité. Elle a osé faire de cette attitude le but ultime du communisme en tronquant Marx mais en citant ses maitres à penser Pierre laurent et Patrick le Hyarec qui effectivement a préféré soutenir Robert Ménard que Fidel Castro.

Et enfin cerise sur la gâteau,ils ont refusé de signer la motion de solidarité avec le Venezuela. le silence sur ce que subit Cuba et le refus de signer une motion de soutien unanime des partis communiste au venezuela, voilà qui dit où nous en sommes aux yeux de tous. C’est public, nous ne pouvons pas le taire.

Est-ce que fabien Roussel va oser se présenter devant Raoul Castro en pareil équipage. avec des gens qui depuis des années n’ont plus mené la moindre campagne envers Cuba et ont réservé tout leur soutien à un petit peuple qui avait eu le malheur de s’égarer derrière le pire ennemi de Cuba et de tous les peuples qui prétendent résister au pillage qu’il impose à la planète, les Eyays-Unis. Qu’avons-nous à dire aux Cubains après une telle forfaiture?

les Cubains tels qu’ils sont ne feront sans doute pas d’incident diplomatique et ils sauront manifester un rapport fraternel aux communistes français ne serait-ce qu’en souvenir de l’amitié qui les unissait à Georges marchais et à tant de Français qui ont combattu et combattent à leur côté. Mais je crois que nous devons nous communistes français éviter de leur présenter en notre nom des gens capables d’agir ainsi.

Ce que nous devons faire :

.Il y a certes dans cette intervention à la conférence des partis communistes un signe de dégénérescence profonde de notre parti qui dépasse de loin la personne qui n’a fait que porter une telle position, l’essentiel étant quelle instance a été consultée et a donné son accord pour qu’il en soit ainsi, et il est probable que nous ne corrigerons pas en quelques mois pareille dégénerescence, révolutionnaire mais aussi intellectuelle et morale, mais nous ne pouvons justement pas attendre dans ce cas et renouer des relations avec Cuba avec une telle représentation assumée sans vergogne.Pour oser cela vous savez bien que vous tablez non sur l’accord des communistes français, mais sur l’ignorance dans laquelle vous prétendez les tenir de ce qui se passe dans les instances de direction et singulièrement dans le secteur international, aucun communiste d’il était au courant n’accepterait cela parce Cuba demeure dans le coeur de chacun le pays, le parti pour lequel il éprouve admiration et tendresse.

Donc le problème des responsables s’il doit être traité en interne, réparation doit être accordée à nos militants et à leur soutien de toujours à Cuba, il ne s’agit pas seulement de mots mais d’actes. Nous devons lancer une grande campagne de soutien à Cuba et donc au Venezuela face au terrible blocus qui leur est imposé, il ne s’agit pas d’une simple motion mais bien de la mobilisation de tous ceux qui en france, ils sont nombreux communistes oi non, qui veulent agir en ce sens.

danielle Bleitrach

