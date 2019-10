Les États-Unis ont élaboré un plan pour envoyer des troupes et des chars pour protéger les champs pétroliers de l’est de la Syrie dans le cadre du retrait du nord du pays, Newsweek l’a appris .

Un haut responsable du Pentagone a déclaré à Newsweek mercredi à que les Etats-Unis cherchaient, dans l’attente de l’approbation de la Maison-Blanche, à déployer la moitié d’un bataillon de l’équipe de combat de la brigade blindée de l’armée comprenant jusqu’à 30 chars Abrams et du personnel en direction de l’est de la Syrie, pays dans lequel le contrôle d’une force essentiellement kurde impliquée dans la lutte menée par les États-Unis contre le groupe militant de l’État islamique (ISIS). Les milices soutenues par le Pentagone, appelées les Forces démocratiques syriennes et dominées par les Unités de protection du peuple kurde (YPG), continueront d’être impliquées dans la sécurisation de ces champs pétroliers, a déclaré le responsable.

La nouvelle arrive alors que d’autres troupes américaines ont quitté des territoires ailleurs sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes, alors que la Turquie, alliée à l’OTAN, cherchait à neutraliser l’influence des YPG en utilisant des insurgés syriens alliés. L’opération turque a toutefois été stoppée par un accord américain limitant l’incursion dans une « zone de sécurité » d’environ 30 km – un geste du président Donald Trump crédité d’avoir sauvé « des milliers » alors qu’il réalisait son désir de retirer les soldats américains de la guerre – pays déchiré en même temps.

Le président a toutefois laissé entendre mercredi qu’il garderait ses troupes dans la petite garnison d’Al Tanf, dans le sud-ouest du pays, ainsi que dans des champs de pétrole cruciaux, une fois saisis par les insurgés syriens et, plus tard, par l’Etat islamique, avant d’être revendiqués par les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. .

« Nous avons sécurisé le pétrole et, par conséquent, un petit nombre de soldats américains resteront dans la région, où ily a le pétrole », a déclaré Trump à la Maison Blanche. « Et nous allons le protéger, et nous allons décider de ce que nous allons en faire dans le futur. »

Les États-Unis ont d’abord rejoint la Turquie pour soutenir les rebelles et les djihadistes qui tentaient de renverser le président syrien Bashar al-Assad, avant de se tourner vers les Forces démocratiques syriennes, la défaite de l’Etat islamique devenant une priorité. Alors que l’Etat islamique était en grande partie vaincu et que Assad était habilité par l’Iran et la Russie, les États-Unis ont élargi leur mission consistant à limiter l’influence de leurs adversaires dans le pays.

L’officiel a déclaré à Newsweek que le nouveau déploiement de chars aurait pour objectif commun de maintenir ISIS, ainsi que le gouvernement syrien, l’Iran et leurs milices alliées à l’écart des gisements de pétrole de l’Est.

Les États-Unis ont toutefois eu du mal à réconcilier les divergences entre les forces démocratiques syriennes et la Turquie, qui considère le Groupe de la paix comme une organisation terroriste en raison de ses liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un parti séparatiste interdit. Après deux opérations transfrontalières visant à repousser l’influence kurde dans le nord de la Syrie ces dernières années, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé une troisième plus tôt ce mois-ci et, après un appel à Trump, a mobilisé des troupes et des rebelles syriens pour combattre le YPG.

Trump a choisi de se retirer rapidement, provoquant ainsi la colère des combattants kurdes de la région et les forçant à conclure un accord avec le gouvernement syrien dans l’espoir de contrecarrer l’invasion. Les États-Unis ont condamné la décision de la Turquie et conclu un accord de cessez-le-feu de cinq jours auquel a finalement succédé un accord plus global conclu mardi par le président russe Vladimir Poutine et Erdogan.

Malgré le retrait américain, le commandant des Forces démocratiques syriennes, Mazloum Kobane, a remercié Trump pour ses efforts visant à stopper l’avancée de la Turquie et a promis de maintenir son partenariat avec le SDF et son soutien à long terme dans divers domaines.

Assad, tout en qualifiant récemment son partenariat avec les forces dirigées par les Kurdes de » devoir national « , a maintes fois écarté toute notion de séparatisme et la présence de forces internationales non invitées, promettant de reprendre toute la Syrie. Moscou a partagé ce point de vue et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a déclaré mercredi au point de vente RIA Novosti que tous les champs de pétrole « devraient passer sous le contrôle du gouvernement légitime ».

Les reportages précédents ont suggéré que les forces démocratiques syriennes avaient conclu des accords pour vendre du pétrole au gouvernement syrien. Interrogé sur la situation pétrolière lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, mercredi, un haut responsable de l’administration a fait écho au président pour dire que le sort final de ces ressources n’était pas encore déterminé.

« Le président a déclaré que nous aurions une force résiduelle dans la région pour protéger les zones qui contiennent les champs de pétrole, ainsi que la base d’Al Tanf, dans le sud de la Syrie. Ce sont des zones importantes pour nous la reprise de l’EIIL. Et il est bien sûr avantageux pour les Kurdes et les autres forces démocratiques de contrôler le pétrole « , a déclaré le responsable.

« En ce qui concerne la manière dont le pétrole sera vendu et ce genre de chose, nous allons certainement nous pencher sur cette question et nous surveillerons les progrès à venir. Et nous suivrons cela de près », a ajouté le responsable. que « le but de l’administration, le but du président – comme il l’a dit très clairement aujourd’hui – est de faire sortir toutes les troupes américaines de la Syrie, et nous pensons que cela arrivera finalement. »

Contacté par Newsweek , le Pentagone s’est référé aux commentaires suivants faits lundi par le secrétaire à la Défense, Mark Esper.

« Nous avons des troupes dans des villes du nord-est de la Syrie qui sont situées à proximité des champs de pétrole. Les troupes dans ces villes ne se trouvent pas dans la phase actuelle de retrait », a déclaré Esper lors d’une conférence de presse conjointe à Kaboul, la capitale afghane.

« Ce retrait [des forces américaines] prendra des semaines et non des jours. Jusque-là, nos forces resteront dans les villes situées à proximité des champs de pétrole. Le but de ces forces⁠ – un objectif de ces forces, travaillant avec le SDF, est de refuser l’accès à ces gisements de pétrole par ISIS « , a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité nationale n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Newsweek .

Cet article a été mis à jour pour inclure une réponse du Pentagone, comprenant les commentaires formulés par le secrétaire à la Défense Mark Esper à Kaboul, et pour préciser que la moitié d’un bataillon de l’ABCT serait impliquée dans le déploiement.