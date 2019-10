Les pays du Mouvement des non-alignés ratifient le soutien au Venezuela

Photo : Twitter/@NicolasMaduro Bakou, 25 octobre (Prensa Latina) Plus d’une centaine de pays ici présents ont ratifié leur soutien au Venezuela, a déclaré aujourd’hui le Président Nicolás Maduro à l’issue de la première journée des délibérations du XVIIIe Sommet du Mouvement des non-alignés (MNOAL).

Nous sommes heureux parce que 120 pays ont ratifié leur ferme soutien au Venezuela. Nous continuerons fièrement à défendre la vérité de notre peuple. Nous ne sommes pas seuls, nous avons le monde à nos côtés « , a écrit le président dans son compte-rendu sur le réseau social Twitter.

Ce vendredi, le chef de l’Etat vénézuélien a non seulement remis la présidence pro tempore du Mnoal à son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour les trois prochaines années et est intervenu en plénière, mais il a également rencontré plusieurs dirigeants mondiaux et représentants d’entités internationales, comme il s’est produit ici.

Parmi les réunions parallèles tenues par Maduro au cours de cette journée met en évidence l’échange avec Aliyev, qu’il a décrit comme agréable et a dit qu’il était convaincu que le <mouvement était en de bonnes mains et continuera à être lumière et espoir pour l’humanité.

Il a également eu un échange de vues avec le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, qu’il a remercié au nom du Venezuela pour la coopération et le soutien que cette institution lui a apportés au milieu des mesures sanglantes imposées par le gouvernement américain, qui limitent, entre autres, l’acquisition des médicaments.

Mercredi dernier, au cours de la réunion préparatoire du Sommet des chefs d’État, le Venezuela a assumé la direction d’une commission des non-alignés qui travaillera en faveur de la fin du blocus des États-Unis contre plusieurs pays de l’entité.

Nous avons l’honneur de présider cette commission en permanence à partir de maintenant. Nous allons nous consacrer à cette lutte dans les années à venir « , a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Samuel Moncada, en annonçant cette nouvelle.

Le prestige de la nation sud-américaine, sa vocation pour la paix et l’intense offensive diplomatique développée par l’État bolivarien lui ont récemment permis de faire connaître au monde la vérité sur ce qui se passe dans le pays, à la suite du blocus américain et des actions déstabilisatrices de la droite.

