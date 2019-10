L’armée russe publie des images satellite confirmant la contrebande de pétrole syrien par les États-Unis

Souscrire

MOSCOU (Spoutnik anglais) – Le ministère russe de la Défense a publié des images de renseignements par satellite prouvant que du pétrole syrien avait été envoyé à l’étranger sous la garde de soldats américains avant et après la défaite des terroristes de Daesh, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, le Général Igor Konashenkov.

Le ministère a déclaré que « les images du renseignement spatial montraient que le pétrole était activement extrait et exporté massivement pour être traité hors de Syrie, sous la protection sure des troupes américaines, avant et après la défaite des terroristes de Daesh * ».

© PHOTO: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE Des véhicules de transport de pétrole se rassemblent dans la province de Deir ez-Zor, en Syrie, à 10 km à l’est d’Al Mayadin

© PHOTO: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE Des véhicules de transport de pétrole se rassemblent près de la station de pétrole Al-Omar dans la province de Deir Ez-Zor, en Syrie, à 14 km à l’est d’Al Mayadin

Le chef du Pentagone, Mark Esper, a déclaré vendredi que les Etats-Unis avaient l’intention de prendre des mesures dans un proche avenir pour renforcer les positions dans la région syrienne de Deir ez-Zor afin d’empêcher les terroristes d’accéder aux champs pétrolifères. Selon lui, les États-Unis étudient comment déplacer des forces dans la région, « pour assurer la sécurité des gisements de pétrole ».

Le chef du Pentagone, Mark Esper, a déclaré vendredi que les Etats-Unis avaient l’intention de prendre des mesures dans un proche avenir pour renforcer leur position dans la région syrienne de Deir ez-Zor afin d’empêcher les terroristes d’ accéder aux champs pétrolifères . Selon le secrétaire à la Défense, Washington étudie comment déplacer des forces dans la région afin de « garantir la sécurité des gisements de pétrole ».

* Daesh (également connu sous le nom d’ISIS / ISIL / IS) est un groupe terroriste interdit en Russie