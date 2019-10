Intervention du parti communiste italien à la Rencontre des partis communistes et ouvriers

Comparez ce discours avec celui du parti communiste français et vous vous direz que peut-être le parti communiste italien n’a pas survécu à l’eurocommunisme mais que l’image que les communistes italiens donnent au plan international vaut mille fois mieux que la redittion du parti communiste français devant le capitalisme, l’impérialisme, ses valeurs, son hypocrisie du moins tel qu’a osé l’exprimer celle qui était censée nous représenter. (note de Danielle Bleitrach. traduction de marianne Dunlop)

21E RENCONTRE INTERNATIONALE DES PARTIS COMMUNISTES ET OUVRIERS

Izmir 18-20 octobre 2019

Discours du Parti communiste (Italie)

https://www.solidnet.org/article/21-IMCWP-Contribution-of-CP-Italy/

Chers camarades,

Le Parti communiste (Italie) salue chaleureusement les partis fraternels présents à la 21ème Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers et exprime sa gratitude aux partis communistes de Turquie et de Grèce, qui se sont chargées d’organiser cet important événement et l’ont géré avec brio.

Cette année, avec les communistes du monde entier, nous avons célébré les anniversaires d’événements importants pour le mouvement ouvrier : Nous avons célébré le 60e anniversaire de la Révolution cubaine, le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 100e anniversaire du Comintern. A l’occasion de l’anniversaire de laTroisième Internationale, notre parti a participé à la réunion de l’Initiative communiste européenne à Istanbul et à la conférence scientifique et politique organisée à Moscou par le Parti des travailleurs communistes russes et le Parti communiste de l’Union soviétique. A Rome, en mars de cette année, nous avons organisé une rencontre internationaliste à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Comintern, avec la participation des partis frères et des représentants diplomatiques des pays socialistes. Tous ces événements ne se sont pas déroulés dans un esprit nostalgique, mais dans l’intention d’étudier la riche expérience du Comintern pour le développement de la lutte de classe et de l’internationalisme prolétarien dans les conditions actuelles.

Le début fondamental de l’Internationale communiste fut la rupture finale avec l’opportunisme et le réformisme de la Deuxième Internationale et le choix de la voie révolutionnaire du socialisme. La lutte contre l’opportunisme et le réformisme est encore très pertinente aujourd’hui, alors que ces deux courants sont très répandus dans le mouvement communiste international. Ils sont principalement basés sur une compréhension non scientifique et sans classe de l’État et de la catégorie de l’impérialisme. Certains partis appartenant formellement àSolidnet et parallèlement à des organisations opportunistes comme le Parti de la Gauche Européenne ont depuis longtemps retiré la notion de dictature prolétarienne de leur programme et, comme les partis de la Deuxième Internationale, parlent de « démocratie » et d' »Etat » de manière abstraite, oubliant que nous avons affaire à la « démocratie bourgeoise » et à l’ »Etat bourgeois ». Cette position idéologique erronée aboutit à des pratiques politiques néfastes pour la classe ouvrière. Comme Lénine l’avait prévenu, l’Etat le plus démocratique reste un moyen d’opprimer le prolétariat par une poignée d’exploiteurs. Selon Lénine, dans les moments d’aggravation de la lutte des classes, « il n’y a rien d’autre que la dictature de la bourgeoisie ou la dictature du prolétariat. Le rêve d’une autre voie, d’une troisième voie n’est qu’un larmoiement réactionnaire de la petite bourgeoisie. Il est important de le souligner précisément parce qu’une telle compréhension sans classe de l’Etat, associée à une mauvaise compréhension de la catégorie de l’impérialisme, a conduit les partis sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale à soutenir leur propre bourgeoisie pendant la Première Guerre mondiale, et conduit aujourd’hui certains partis communistes à soutenir leurs propres monopoles capitalistes dans leur compétition avec les monopoles des autres pays, brisant l’unité du prolétariat comme classe mondiale et la communauté de leurs intérêts. Cela vaut également pour la question générale de savoir dans quelle mesure et dans quel but les communistes ont le droit de participer aux institutions de la démocratie bourgeoise. Bien sûr, quand cela est possible, les communistes devraient participer aux organes élus, en travaillant en leur sein, mais contre eux en tant que « saboteurs dans le camp de l’ennemi », mais cela ne signifie pas tomber dans le marécage du « crétinisme parlementaire », en oubliant les autres formes de lutte. Une autre question est celle de la participation aux organes exécutifs bourgeois. L’expérience prouve que la participation des communistes aux gouvernements bourgeois, ainsi qu’aux coalitions électorales avec les partis bourgeois, discrédite le parti aux yeux de la classe ouvrière, le compromet et conduit à la dégénérescence de son caractère de classe et à sa chute politique. Bien sûr, les communistes doivent lutter pour préserver et étendre toutes les niches démocratiques qui restent ouvertes au prolétariat sous la dictature bourgeoise » démocratique « , mais cela ne signifie pas que cette lutte soit une lutte pour la protection de la démocratie bourgeoise comme telle.

A l’instar du Comintern, les révolutionnaires communistes doivent lutter sans merci contre l’opportunisme, ennemi interne du mouvement communiste international. Il ne faut pas oublier que certains partis ont coopéré, ou coopèrent peut-être encore, avec la social-démocratie qui a voté pour la honteuse résolution anticommuniste du Parlement européen. Les opportunistes répandent l’illusion que des réformes progressistes de l’UE sont possibles en faveur du peuple, alors que l’UE et l’OTAN ne peuvent être réformées parce qu’elles sont des institutions impérialistes. Elles ne peuvent et ne doivent être éliminés qu’avec le système qui les a engendrés.

Le Comintern a apporté une contribution théorique et opérationnelle inestimable à la lutte contre le fascisme, jetant les bases de la victoire contre lui. Les enseignements de la Troisième Internationale dans la lutte contre le fascisme sont très précieux aujourd’hui, alors que l’Union européenne fait preuve d’un véritable totalitarisme, poursuivant les idées et les activités des communistes, permettant aux fascistes de relever la tête.

L’attaque croissante du capital contre le prolétariat mondial, la limitation et l’abolition des droits même formels de la démocratie bourgeoise, l’anticommunisme frénétique comme idéologie officielle de l’Union européenne, l’aggravation de la concurrence et des tensions inter impérialistes sur la scène internationale, le durcissement des sanctions contre Cuba, la République populaire démocratique de Corée, l’Iran, le Venezuela, la poursuite de l’exploitation capitaliste folle des ressources de la planète avec le risque de catastrophes écologiques et de guerres impérialistes dans différentes régions, créant une situation d’urgence humanitaire, exigent des communiste une riposte rapide et coordonnée. La lutte pour la paix, contre la guerre impérialiste, doit à nouveau occuper une place centrale dans le travail des communistes.

En ce qui concerne les récents événements en Syrie, notre parti condamne fermement l’invasion armée du nord-est du pays par la Turquie. Nous condamnons également le comportement hypocrite des États-Unis et de l’Union européenne, y compris de l’Italie, qui, malgré les déclarations bruyantes, ne font rien de concret pour mettre fin à l’effusion de sang en Syrie, et œuvrent de facto au démembrement de ce pays en souffrance depuis longtemps.

Bien sûr, aujourd’hui, il n’y a pas de conditions pour le rétablissement de l’Internationale communiste sous la forme qu’elle avait jusqu’en 1943, principalement en raison du manque d’unité idéologique et politique dans le mouvement communiste international. De plus, en raison de la victoire temporaire de la contre-révolution en URSS, il n’existe pas de centre universellement reconnu de la révolution mondiale, qui pourrait abriter et soutenir une telle organisation. En outre, depuis la Seconde Guerre mondiale, les formes de relations sociales sont devenues plus complexes et exigent une approche différenciée en fonction de la situation dans le pays et de la position du pays dans le contexte international, ce qui ne permet pas une direction centralisée unique du Parti communiste.

S’il y a désaccord au sein du mouvement international sur les tactiques de prise du pouvoir, la question des alliances tactiques et stratégiques, etc., il est néanmoins possible de trouver des thèmes communs sur lesquels il n’y a pas de désaccord significatif et sur la base desquels une coordination centralisée est possible et nécessaire, il suffit de développer des critères pour son application. Par exemple, le thème de la lutte contre la guerre impérialiste, la lutte pour la paix et la solidarité inconditionnelle avec les réfugiés. Par exemple, la question de la lutte contre l’exploitation capitaliste effrénée des ressources de la planète. C’est une question que nous ne pouvons laisser entre les mains de jeunes marionnettes parrainées par ces monopoles très transnationaux qui détruisent l’environnement et tentent de cacher leurs responsabilités et de créer de faux objectifs dans les masses. De même, la nécessaire contre-attaque sur les conditions de vie et de travail des prolétaires devrait faire l’objet d’un développement collectif et d’une action centralisée coordonnée par les communistes.

Cela implique l’élargissement du rôle de Solidnet d’un organe consultatif et délibératif entre les partis communistes à un organe qui coordonne, bien que partiellement, les actions politiques spécifiques conjointes des partis communistes.

Sans prétendre posséder la vérité, nous pensons qu’il serait ainsi possible de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle force à l’internationalisme prolétarien, sans porter atteinte à l’autonomie de chaque parti en matière stratégique et tactique. Ce serait un pas en avant vers l’unité du mouvement communiste et la reconstruction de l’Internationale communiste sous la forme moderne requise par le monde réel.

VIVE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE !

PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !

