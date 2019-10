Les documents révèlent aussi le machiavélisme incroyable de l’Etat-major qui envoie de jeunes Américains à la mort, tout en sachant que la guerre était perdue d’avance.

Daniel Ellsberg décide de faire éclater la vérité sur cette guerre en faisant fuiter le rapport. Il dira que c’est une rencontre avec des objecteurs de conscience qui l’a poussé à passer à l’acte. Il passe des nuits entières à photocopier les 7000 pages de documents. Il est aidé par l’un de ses amis, l’intellectuel Noam Chomsky. Il entre en contact avec des membres du Congrès, mais personne ne lui donne suite.

La presse versus Nixon

Ellsberg transmet alors les documents sensibles à des journalistes. Dans les semaines qui suivent, le New York Times publie des extraits du rapport. Les révélations font l’effet d’une bombe et le président Nixon est fou de rage contre les journalistes.

Le New York Times est rapidement interdit de publication par un juge fédéral. Le Washington Post prend le relais et continue de publier les informations, malgré les menaces.

Après une bataille judiciaire intense, la cour suprême donnera finalement raison aux journalistes, au nom de la liberté de la presse. Daniel Ellsberg est identifié comme la taupe. Il est poursuivi pour conspiration et espionnage et considéré comme “l’homme le plus dangereux des Etats-Unis”.

Il risque 115 ans de prison, l’administration Nixon tente de le discréditer par tous les moyens, notamment en publiant son dossier médical et psychiatrique.

Mais les charges contre lui sont abandonnées en 1973. Cette affaire fera basculer définitivement l’opinion contre la guerre du Vietnam, ajoutant au climat de défiance vis-à-vis du gouvernement. Nixon démissionne l’année d’après, suite à une autre crise : le scandale Watergate.

Daniel Ellsberg continue son combat pour la paix et la transparence. Il s’oppose à la guerre en Irak et apporte son soutien à Julian Assange, Edward Snowden et se fait même arrêter en 2011 lors d’une manifestation en soutien à Chelsea Manning.

Daniel Ellsberg est célébré aujourd’hui comme un héros. Pendant ce temps, 8 autres lanceurs d’alerte ont été poursuivis aux Etats-Unis, rien que sous la présidence de Barack Obama. En 2013, Donald Trump avait affirmé que Snowden méritait la peine de mort.