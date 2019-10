Le Venezuela appelle à l’unité de l’Amérique latine

PhotosPL : Yadira Cruz Valera

Caracas, 24 octobre (Prensa Latina) Le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a appelé aujourd’hui les peuples d’Amérique latine à s’unir pour résister aux attaques impérialistes.

Dans des déclarations à la presse lors d’une marche de solidarité et de soutien aux peuples de la région qui se déroule dans cette capitale, Cabello a déclaré que cette mobilisation vise à soutenir le Chili, la Bolivie, l’Équateur et tous les pays de la région qui sont sous la menace et l’agression des gouvernements néolibéraux et des États-Unis.

Il a dénoncé qu’il y a des pays comme la Colombie qui sont devenus des chevaux de Troie, c’est pourquoi l’unité de l’Amérique latine est si nécessaire, » seulement personne ne peut, absolument personne ne peut assumer seulement leur défense, nous devons nous unir « , a-t-il dit.

Se référant au soutien des peuples de la région au Venezuela au sein des Nations Unies, il a exprimé son » unité bienvenue » et a rappelé que ce triomphe est le résultat du prestige de cette nation et de sa lutte pour la paix et le dialogue.

Des milliers de Vénézuéliens défilent dans les rues de cette capitale contre l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays et les politiques néolibérales, au rythme des tambours, accompagnés de drapeaux et affiches de solidarité avec le Chili, l’Équateur et la Bolivie.

Le Chili résiste, la Bolivie, Evo nous sommes avec vous’, sont quelques-uns des slogans chantés par les participants à la mobilisation appelée par le PSUV et à laquelle ont assisté les principaux dirigeants de la Révolution bolivarienne.

La mobilisation multiforme s’inscrit dans le cadre des actions envisagées dans la commémoration ce 2 octobre de la naissance de Rafael Urdaneta, héros de l’Indépendance du Venezuela et sixième président de la Grande Colombie.

C’est aussi un soutien pour » les peuples qui sont attaqués lorsqu’ils se révoltent contre le Fonds monétaire international « , a déclaré Aristóbulo Istúriz, membre de la direction nationale du PSUV.

acl/ycv

source : https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=315342&SEO=venezuela-convoca-a-la-unidad-latinoamericana-foto