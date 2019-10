Marche de la foule en Uruguay: « Plus jamais les miliciens »

Chaque fois que je vois un pays d’Amérique latine démarrer c’est un peu si comme un parent s’exprimait, l’Uruguay est un petit pays où l’on vit plutôt bien et où les syndicats ont été toujours plus forts qu’ailleurs, le contraire de son jumeau le Paraguay. Mais de ce fait il attire de l’immigration et dans le cadre des futures élections présidentielles, la droite a voulu surfer sur cette question pour proposer une loi sécuritaire qui mobilise l’armée en cas de besoin. Il faut dire que l’argument de la droite tombait mal puisque pour faire accepter ses mesures, son promoteur, un sénateur de droite avait dit tout le bien qu’en retiraient certains gouvernements européens et… le Chili… Non seulement les exploits de Castaner sont connus dans le monde entier, mais on voit ce qu’il advint au Chili… Résultat, les rues de Montevideo ont été mardi le théâtre d’une mobilisation massive contre la soi-disant « Réforme vivre sans crainte » qui permet le recours à l’armée pour « la sécurité intérieure ».