Le principal mythe des libéraux soviétiques s’est effondré au Chili, par Andrey Manchuk

Pour qui a lu mes mémoires, vous savez que ce qui se passe au Chili joue un rôle essentiel pour moi dans la contrerévolution qui va détruire l’Union Soviétique, c’est pourquoi je lis avec intérêt la manière dont les Russes eux-mêmes s’intéressent à cette recomposition du capital, comment de sa propre crise, le capital va faire surgir un modèle économique, le libéralisme qui va être imposé à la planète, prétendre détruire l’intervention de l’Etat, voire toute forme collective, n’en laisser subsister que les fonctions régaliennes de répression, celles qui permettent la répression, les guerres, servent les marchands d’armes. Ceci s’accompagne d’une vague libérale libertaire tout entière centrée sur des pseudos droits de l’homme et contre le « collectivisme ». Une bonne partie de la direction actuelle du PCF est d’ailleurs encore dans ce délire. Oui mais la planète entière crie grâce et faute d’en tirer leçon il ne reste plus à cette direction que de nier ce qui se passe en Amérique latine, les analyses qui se multiplient sur cette période. Il faut lire l’intervention de la représentante du PCF à la conférence des partis communistes, une illustration de cette idéologie avec un seul modèle, l’utopie kurde au nom de laquelle on justifie le crime de l’intervention en Syrie et les politiques imposées dans le sang aux peuples. Le refus de réfléchir au passé qui débouche sur la censure de mon livre dans la presse communiste et sur ignominie ultime le refus de manifester sa solidarité avec le Venezuela attaqué comme l’est encore tout le continent pour tenter de retourner au 31 janvier 1958, avant la révolution victorieuse cubaine. Honte sur ce PCF qui refuse de tirer la leçon qui s’impose (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Des manifestations massives ont lieu dans les villes du Chili, auxquelles participent des centaines de milliers de personnes, qui descendent dans les rues sans aucun soutien des partis politiques locaux. Les stations de métro, les rédactions des journaux gouvernementaux, les commissariats de police et les supermarchés sont en feu et quinze morts sont rapportés dans la blogosphère.

La raison de ce soulèvement était l’augmentation des tarifs de métro pour la capitale, Santiago, qui était déjà considéré comme le plus cher du continent – presque deux fois plus cher que celui de Moscou. Les agissements d’étudiants insatisfaits ont rapidement dégénéré en affrontements avec la police. Lorsque les autorités ont instauré l’état d’urgence, le premier depuis la dictature de Pinochet, cela a provoqué une véritable explosion de colère populaire. Les Chiliens ont le sentiment que l’histoire pourrait facilement les ramener aux terribles années 70, lorsqu’une expérience mondiale s’est déroulée dans ce pays d’Amérique latine sur la mise en œuvre de réformes néolibérales, qui ont d’ailleurs trouvé leur tragique application dans l’Union soviétique de la perestroïka.

Rappelez-vous – le Chili de Pinochet a toujours été un modèle pour les visages souriant qui rêvaient à haute voix du Pinochet russe, à la recherche de ses traits chez les dirigeants politiques des années quatre-vingt-dix. Le mythe de la réussite des réformes économiques qui auraient été menées à l’époque de la dictature chilienne, lorsque la répression avait emprisonné tous les citoyens mécontents, a toujours été la pierre angulaire de l’idéologie de la communauté libérale post-soviétique. Le collectif Novodvorskaya et le collectif Latynina ont chanté en tous points les exploits exceptionnels de la junte. Et le hipster moyen est convaincu aujourd’hui que le Chili, lointain, est le pays le plus riche d’Amérique latine, estimant que c’est là le mérite de l’embrasement, qui a mis fin au gouvernement social-démocrate de Salvador Allende, transformant son État en un satellite obéissant de la politique étrangère américaine.

Cependant, la réalité du Chili de Pinochet n’était pas du tout celle répandue parmi les diplômés de la Higher School of Economics, mais il s’agissait plutôt d’une terre brûlée plutôt que promise.

«Sous Allende, le pays a connu une croissance économique importante, accompagnée de réalisations exceptionnelles dans le domaine social. En 1971, le produit national brut a augmenté de 8,5%, dont production industrielle – 12% et agricole – près de 6%. Le rythme de développement du logement a été particulièrement rapide. Le volume des travaux de construction en 1972 a été multiplié par 3,5. Le chômage a été réduit à 3% à la fin de 1972 (contre 8,3% en 1970). En 1972, le PNB avait augmenté de 5%. Cependant, après le coup d’État militaire du 11 septembre 1973, l’économie du Chili a commencé à s’effondrer. Au cours des six premiers mois du pouvoir de la junte militaire, le pouvoir d’achat de la population a chuté de 60%, la monnaie nationale a été dévaluée plus de deux fois, les prix des produits de base ont augmenté plusieurs fois, le nombre de chômeurs a augmenté de 100 000 personnes.

Parallèlement, la semaine de travail est passée de 44 à 48 heures sans indemnité pour les heures supplémentaires et le salaire moyen est tombé à 15 dollars par mois. La crise a particulièrement frappé l’agriculture: la junte a commencé à restituer aux propriétaires terriens les terres transférées par le gouvernement de l’Unité nationale aux paysans et les paysans ont saboté les travaux agricoles. Il est parvenu au point que pour assurer une « abondance » relative dans la capitale, la junte a été contrainte d’interdire la vente de viande dans 19 provinces sur 25, laissant 80% de la population du pays sans produits à base de viande. En 1974, le coût de la vie dans le pays a augmenté (selon des données officielles clairement sous-estimées) de 375%, le prix du pain a été multiplié par 22, le prix du sucre a été multiplié par 29 et le prix du savon par 69. Le chômage a atteint 6% (18% de la population économiquement active). La part des salaires dans le revenu national est tombée à 35% (plus de 60% sous Allende). La monnaie nationale – l’escudo – a été dévaluée 28 fois en 1974. Les soins médicaux gratuits ont été supprimés, « – écrivait le célèbre sociologue russe Alexander Tarasov, qui, incidemment, était un prisonnier politique et un dissident à l’époque soviétique.

L’héritage du coup d’Etat se fait sentir encore de nombreuses années après l’effondrement de la dictature de Pinochet. De plus, l’actuel président chilien, le milliardaire Sebastian Pinhera, est un partisan convaincu de la politique néolibérale et son frère était l’un des « Chicago boys » à l’origine des réformes destructrices du Chili. Leur principal résultat a été une inégalité sociale catastrophique, qui s’est abominablement imposée dans ce pays d’Amérique latine, divisé en une minorité ultra-riche et des masses survivant dans la lutte pour l’existence. L’éducation et la médecine sont entièrement commercialisées et pas accessibles à tous, et les transports absorbent une part importante du revenu moyen du Chili – il n’est donc pas étonnant que la nouvelle hausse des prix ait conduit le pays à des manifestations aussi violentes et massives.

«Le transport au Chili est le plus cher d’Amérique latine. L’eau privée et l’électricité, aussi. La majorité des habitants de Santiago consacre environ 11% de son revenu au transport urbain », explique le journaliste Oleg Yasinsky, qui vit à Santiago du Chili et qui est actuellement sur les lieux. Toutefois, la hausse des prix n’était qu’une excuse pour déclarer la nécessité de démanteler le système hideux qui subsistait du temps du dictateur Pinochet. Ces exigences sont celles qui s’expriment depuis longtemps dans la société chilienne, que les politiciens ont clairement énoncées, dans le but d’une révision radicale des fondements sur lesquels repose l’économie chilienne. Et les actions maladroites des autorités, qui expliquent la situation par les actions destructrices des émeutiers, et les prétendent inspirées par une alliance russo-vénézuélienne, ne font qu’augmenter l’irritation et le mécontentement, élargissant ainsi le contingent de manifestants.

«La confrontation au Chili n’est pas simplement une explosion sociale, mais un conflit civil profond. Le président de droite, Pinera, incapable de dialoguer avec les citoyens de son pays envoie l’armée dans la rue, essayant de décrire la situation comme une flambée de crime et de vandalisme en raison de la hausse des prix dans le métro, flambée délinquante qui doit être réprimés par la force. Mais la grande majorité des manifestants se comportent de manière pacifique, criant des slogans et frappant sur des casseroles, mais l’armée a été vue plus d’une fois en train de provoquer la violence. Des centaines de témoignages vidéo de violences policières non provoquées témoignent du fait que des gaz lacrymogènes ont été envoyés dans un centre médical où des médecins bénévoles aidaient les blessés. Environ deux mille personnes arrêtées, des dizaines de personnes blessées par balle, plusieurs morts.

Ce qui se passera ensuite sera décidé dans les prochains jours. Le Centre des travailleurs unis chiliens organise une grève générale les 23 et 24 octobre, à laquelle participeront les travailleurs des entreprises minières, qui fournissent environ 50% du revenu national de l’État sud-américain. Les syndicats influents des travailleurs portuaires, des travailleurs des transports et des employés de banque promettent de les rejoindre. Le gouvernement devra tenir compte de la position de ces organisations et faire d’importantes concessions – dans l’espoir d’éteindre la flamme des manifestations populaires de masse. En fait, les autorités chiliennes ont déjà fait de sérieuses concessions: elles ont annulé la décision d’augmenter le tarif du métro et promis d’autres modifications.

Mais il est important pour nous que, dans cet incendie, le vieux mythe de propagande des libéraux soviétiques soit complètement détruit. En effet, les habitants de l’URSS désintégrée le paient si cher, ce qui a permis aux «réformes» testées par l’exemple du Chili d’être admirées.