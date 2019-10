Le chancelier vénézuélien s’élève contre les fausses informations propagées par les médias européens

Caracas, 23 octobre (Prensa Latina) Le ministre des Affaires Étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a aujourd’hui dénoncé la politique éditoriale des moyens de communications européens qui publient quotidiennement des informations erronées sur son pays sans expliquer les raisons profondes des turbulences politiques et économiques qu’il traverse.

On y parle peu -ou pas du tout- du combat constant entre d’une part, une bourgeoisie vénézuélienne soumise aux intérêts de Washington et désireuse de reprendre le pouvoir dans un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète et, d’autre part, la révolution Bolivarienne dont l’objectif est d’utiliser la richesse provenant de l’industrie énergétique pour satisfaire les besoins du plus grand nombre, accuse Arreaza dans un article publié par le quotidien « El País ».

L’Europe, affirme-t-il, ne semble faire aucun cas des séquelles causées par les mesures coercitives unilatérales que l’administration de Donald Trump impose à la société vénézuélienne alors que ce sont de véritables violations des droits de l’Homme affectant directement l’existence de 30 millions de personnes.

Le but de ces mesures, poursuit le ministre, est d’empêcher l’État d’utiliser le système financier international pour acheter de la nourriture, des médicaments et des produits de base pour les vénézuéliens ainsi que de maintenir de manière adéquate l’infrastructure des services publics et privés.

Cette agression inédite s’attaque plus spécialement à l’industrie pétrolière, source principale du revenu national. Elle a donc des conséquences particulièrement graves sur les capacités de production du pays, précise le chancelier.

Il est rare, s’étonne-t-il, que les médias et les réseaux sociaux européens expliquent la responsabilité d’une partie de l’opposition vénézuélienne qui n’hésite pas à employer des moyens illégaux -et parfois criminels- afin de promouvoir une agression militaire contre son propre peuple.

« Au contraire, ces dirigeants de l’opposition reçoivent un traitement médiatique solidaire de la part des médias européens. Ils en donnent une image de victimes, de combattants pour la démocratie et la liberté du Venezuela », s’indigne-t-il.

Le ministre se demande si les citoyens européens reçoivent une information impartiale et suggère de mettre à la une des journaux le vol de 30 milliards d’euros -en liquidités, or et actifs- dont est victime l’État vénézuélien, une bonne part de ces fonds étant immobilisés dans des banques européennes.

La presse européenne, se plaint-il, ne parle jamais de l’attitude du président Maduro qui accepte et encourage la présence au Venezuela de diplomates du plus haut niveau appartenant à des Gouvernements membres de l’Union Européenne qui ne l’ont pas reconnu comme chef d’État.

« Les vénézuéliens veulent la paix, la stabilité politique et économique. Ils veulent que l’on respecte leurs affaires intérieures », exige Arreaza.

Le succès du dialogue en cours avec l’opposition, assure-t-il, ne pourra aboutir que si cesse l’agression économique, politique, médiatique et si certains gouvernements arrêtent de s’immiscer dans les affaires strictement internes du peuple vénézuélien.

« Pour briser cet encerclement médiatique, il est nécessaire d’écouter tous les points de vue », conclut Jorge Arreaza.

