Bolivie : LE PEUPLE DEMANDE LE RESPECT DU TRIOMPHE DU PRESIDENT EVO MORALES DANS LES URNES

Il faut bien se rendre compte de ce qu’a été la Bolivie, n’oubliez pas que Barbie a sévi dans ce pays qu’il y a organisé des milices de « blancs » en fait de métisses chargés d’humilier et de tenir en esclavage les Indiens, comme de traquer les communistes. La droite, celle des grands propriétaires alliés des Etats-Unis n’a jamais tout à fait renoncé à reconquérir sa suprématie sur des bases racistes, qu’elle ait voulu ignorer les votes des terres rurales où vivent en majorité des indigènes est caractéristique. Il faut également noter ce qu’est la COB, au départ s’appuyant sur les mines où les indiens étaient ici aussi maltraités, dans un pays où le pouvoir faisait périodiquement s’affronter avec des coups d’Etat, ils méprisaient plus ou moins ces jeux politiciens. Recréer une nation à partir de ce terreau de haine a été le travail de Morales (note et traduction de Danielle Bleitrach).

A La Paz, une immense manifestation a exigé le respect de la victoire du président Evo Morales au premier tour des élections générales de dimanche dernier et a annoncé que, si nécessaire, ils défendraient le processus au prix de leur vie. La foule qui remplissait la place de San Francisco et bloquait toutes les rues adjacentes condamnait la tentative de coup d’Etat fomenté par la droite bolivienne avec un soutien étranger. Parmi les discours, il faut souligner celui du secrétaire exécutif de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, qui a appelé à la défense de la victoire populaire: « Avec nos vies, nous défendrons ce processus », a-t-il déclaré sous les applaudissements. de la foule De même, la foule a blâmé l’ancien candidat battu, Carlos de Mesa, pour les actes de violence perpétrés dans différentes régions du pays et pour les incendies des tribunaux départementaux. Les orateurs ont convenu qu’ils n’accepteraient pas d’attaque contre la démocratie ou l’état de droit et qu’il s’agissait de la quatrième victoire consécutive du MAS-IPSP aux élections présidentielles.

Publicités