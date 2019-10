The National interest : Dans le plan de désistement de Trump pour la Syrie par les Hawks d’Iran

Selon un Ancien envoyé spécial du président, Brett McGurk: La débâcle de Donald Trump en Syrie pourrait être « un scénario pour Fort Apache » en gestation.C’est à dire comme le note le parti communiste turc, au-delà du cas Trump qui parait relever de l’asile psychiatrique, il y a bel et bien une stratégie dans laquelle les Etats-Unis loi de renoncer au Moyen Orient sont en pleine recomposition de leurs forces pour un autre round. Trump son équipe et pour une part certains de ses pseudos adversaires démocrates qui vivent de la guerre et pour la guerre loin de tabler sur le retrait annoncé tablent sur une présence américcaine sur le long terme et poursuivent la fragmentation de la zone. En fait selon cette analyse, les faucons anti-iran tablent sur une sorte de Fort Apache Kurde flanqué d’arabes et de terroristes qui resteraient au coeur de la Syrie comme un point d’appui anti-Syrien, anti-iranien et anti-Hezbollah. Avec bien sur en embuscade le gouvernement isréalien. Dans ce contexte, la stratégie de Poutine s’appuyant à la fois sur damas et Ankara est claire. Notez que l’article montre que pour arriver à un tel résultat il faut s’appuyer sur les kurdes les plus nationalistes, pas les utopistes d’Occalan, non ceux qui se sont dévoilé dans cette affaire dans le commandement militaire alliés des etats-Unis comme l’a révélé la lettre de Trump à Erdogan dont on s’est moqué sans voir le fond de ce qu’elle décrivait, une redition totale de certains kurdes à l’impérialisme américain. le PCF doit d’abord soutenir les peuples et les nations dépecées et ne pas entrer dans ces manoeuvres impérialiste complaisamment relayées par l’ensemble des médias français. (note et traduction de danielle Bleitrach)