Oui le PCF peut participer à un internationalisme renouvelé

C’est vrai que notre camarade turc ouvrant la conférence des partis communistes n’avait pas tort: il décrit les débuts de l’Internationale, le fait que les délégués qui se rendent à Moscou ne représentent souvent qu’eux-mêmes… Ils viennent dans un pays dont personne ne sait combien il tiendra face à la coalition de toutes les armées impérialistes, son sous-développement, sa misère, sa désorganisation. Eux-mêmes sont des révolutionnaires dans leurs pays respectifs avec une classe ouvrière soit réformiste, soit massacrée, soit à peine en formation alors que domine la paysannerie… Et pourtant cela va créer un mouvement irrésistible qui va être l’épopée du XXème siècle.

En lisant son intervention, j’ai pensé à deux choses:

La première je me suis revue au début des années quatre-vingt dix alors que le mur de Berlin, les socialismes européens, puis l’URSS s’étaient effondrés et alors que l’on ignorait qu’il y avait eu des résistances. En bonne petite communiste française, je n’avais aucune confiance en la Chine à qui nous reprochions encore son alliance avec les Etats-Unis et la division du mouvement communiste international et à mes yeux il ne restait plus que Cuba avec lequel je vivais ce que je croyais être un baroud d’honneur après ce que j’avais vécu comme la trahison de mon continent face à la Yougoslavie.

J’étais à la Havane, je ne comprenais rien à ce qui se passait mais j’allais écouter ces grandes conférences que Fidel réunissait dans le palais des Congrès, la manière dont il ne cessait d’affirmer que le capitalisme était condamné, et il était en dépit de tout bon sens parvenu à convaincre le peuple cubain de cette évidence historique… Il leur suffisait de tenir dans les pires conditions qui se puisse imaginer et ils allaient être rejoints dans peu de temps, de toute façon s’ils cédaient ce serait pire… Il les avait consultés sur ce à quoi on pouvait renoncer et ce qu’il fallait conserver, la réponse avait été l’éducation et la santé. De ces exigences populaires Fidel et les dirigeants cubains ont fait un tremplin vers l’opinion internationale, vers le soutien à leur juste cause. Mais il a fallu accepter le tourisme et ce qu’il introduisait de corruption, d’inégalités dans le pays, tout était pensé, discuté, depuis le prix du café jusqu’aux rapports de forces internationaux. Ça je pouvais comprendre, mais je ne voyais pas très bien à quoi servait ces conférences de spécialistes et de dirigeants de petits mouvements sociaux. Je m’employais à faire venir des Français, mais je n’étais pas totalement convaincue.

Dans la salle, juste derrière moi je me souviens encore de cette délégation de trois indiens qui ne payaient pas de mine et l’un d’eux est intervenu, j’étais distraite je ne l’ai pas écouté. Mon voisin m’a dit que c’était le représentant syndical des petits producteurs de coca en Bolivie. C’était pas une carte de visite susceptible de me le rendre plus sympathique. Voilà il s’appelait Evo Morales. Il faisait partie de tous ces gens qui ne représentaient qu’eux-mêmes et leur volonté révolutionnaire et qui en ce temps-là débarquait dans un Cuba affamé.

La deuxième chose à laquelle j’ai pensé en lisant les propos de mon camarade turc sur l’internationale, c’est que ma vision après la chute de l’URSS était totalement biaisée par ce que l’on me disait de la réalité, à savoir que c’était une défaite totale, définitive, que tout cela avait eu lieu avec l’accord des peuples soumis au joug communiste qui avaient secoué une dictature abominable. Il ne restait plus que cette île et un Robert Ménard, qui se présentait comme un trotskiste, un défenseur de la liberté de la presse et décrivait Castro comme un abominable dictateur en recevant le soutien de la direction de l’Humanité. Les intellectuels français le suivaient et ils se réunissaient aux champs Élysées à l’appel du même et de Laurent Fabius pour dénoncer la tyrannie de Fidel Castro. J’ai téléphoné à la vertueuse Ariane Ascaride pour lui demander de ne pas participer à l’opération, elle m’a insultée et traitée de « stalinienne ». J’ai reçu le même accueil de bien d’autres, nous étions une poignée avec Rémy Herrera et déjà des salopards dont il fallait se méfier comme Marie Poumier antisémite par vocation et voyant dans Cuba et la Palestine des peuples élus parce que haïssant les juifs, enfin elle parlait de Batista, pas de Fidel et de tous ceux qui a Cuba avaient reçu au contraire l’influence des idéaux franc-maçons. Nous avions dans notre apprentissage anti-impérialiste des ennemis nouveaux et des alliés immondes.

Cuba ne cédait ni aux uns, ni aux autres et se contentait de se battre pour son droit « en défense de l’humanité ».

Peu à peu avec l’aide des Cubains, la découverte d’autres résistances communistes dans laquelle Marianne a joué un grand rôle, j’ai appris à reconstruire une pensée politique. Je vous en fais part dans mon livre, le temps retrouvé d’une communiste, mémoire » et je vous propose qu’ensemble grâce à ce livre et d’autres, à partir de nos expériences et celle d’autres communistes et progressistes, nous tentions d’aller vers un dialogue renouvelé pour enfin répondre aux exigences de notre temps: la paix et le socialisme, en défense de l’humanité et de sa petite planète bleue… comme une orange… et ceci me fait souvenir d’une dernière anecdote, celle que racontait justement Evo Morales, comment enfant il marchait avec son père pieds nus en pancho, dénués de tout et passaient des cars de touristes, ils ont jeté des épluchures d’orange par la fenêtre et le petit Evo les a ramassées et dévorées en pensant que c’étaient des dieux qui pouvaient jeter des choses aussi délicieuses et qui apaisaient la faim presque comme une feuille de coca.

Ma conclusion est que nous sommes dans une situation bien meilleure que quand a été décidée l’Internationale, non seulement c’est seulement une part du socialisme qui a été temporairement battue et la précédente vague a laissé d’importants points d’appui, Cuba, la Chine, le Vietnam, des partis qui commencent à tirer des leçons et surtout que le monde se rend compte à quel point il faut en finir avec le capitalisme, notre faiblesse: le fait qu’ils ont conçu une méfiance durable des partis et des organisations. C’est de tout cela que nous devons confronter avec des buts et des moyens, des expériences.

Danielle Bleitrach

