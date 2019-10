morning star : le procès d’Assange fait honte à notre pays

Cela n’a absolument rien à voir avec la vision personnelle d’Assange. Lorsqu’il a demandé l’asile politique à l’ambassade d’Équateur il y a sept ans, il a évité l’extradition vers la Suède pour y être interrogé sur des accusations de viol.

Le fondateur de WikiLeaks a toujours insisté sur le fait que ces accusations constituaient une ruse politique pour masquer sa livraison aux États-Unis pour des raisons politiques, et de nombreuses autres, en particulier à gauche, le pensaient aussi: mais il est vrai que certains de ses défenseurs ont établi beaucoup de sérieuses. allégations dans leur détermination à ne pas être trompé.

Le processus juridique d’aujourd’hui est totalement différent. Assange fait face à une extradition non pas vers la Suède, mais vers les États-Unis eux-mêmes, et non pas sur des soupçons d’infractions sexuelles, mais pour un procès sur la base de la loi Espionnage concernant son travail pour WikiLeaks.

Ce travail inclut la découverte de crimes de guerre commis par l’armée américaine, dont le plus infâme est la vidéo Collateral Murder, qui montre des images d’armes à feu lorsqu’un hélicoptère d’attaque attaque 18 personnes – certaines non armées, y compris des journalistes – alors que l’équipage rit et plaisante à propos du meurtre qu’ils sont en train de commettre.

Parmi les autres informations classifiées révélées par WikiLeaks figurent les journaux de guerre de l’Afghanistan et de l’Irak, détaillant des dizaines de milliers de civils tués par les coalitions dirigées par les États-Unis et occupant chaque pays, ainsi que des dossiers du camp de concentration américain de Guantanamo qui ont confirmé la détention à long terme. de personnes entièrement innocentes sans procès, preuves de l’observation généralisée des États-Unis contre les dirigeants politiques du monde entier et de la libération de câbles diplomatiques révélant les avoirs des services de renseignement américains (y compris une certaine députée travailliste, Ruth Smeeth, qualifiée de « protéger strictement » par les câbles américains) .

Le gouvernement britannique est directement responsable de la persécution d’Assange pour avoir révélé ces crimes par son allié le plus proche. Sajid Javid, secrétaire d’Etat à l’Intérieur en juin, a approuvé la demande d’extradition du gouvernement américain.

Lorsque son homologue travailliste, Diane Abbott, l’a accusé d’être responsable de cet assaut éhonté contre le journalisme d’intérêt public, Javid a ricané à propos de la réputation qu’Assange avait «une réputation de saper le Royaume-Uni et nos alliés et les valeurs que nous défendons».

Il serait plus vrai de dire qu’il est poursuivi pour exposer à quel point «les valeurs que nous défendons» sont loin de la brutale réalité des pouvoirs des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Le côté sombre de l’État britannique est devenu plus évident ces dernières années. Ceci est en partie dû au fait que la campagne sans peur et sans relâche de groupes tels que la campagne Orgreave pour la vérité et la justice, le groupe de soutien de la liste noire et Espions de la police hors de la vie ont mis en lumière la sauvagerie et la tromperie des forces de sécurité agissant pour briser la résistance et fouiller les citoyens ressortissants.

C’est en partie parce que la renaissance d’un parti travailliste de masse avec une direction socialiste a amené beaucoup plus de gens à remettre en question le pouvoir en place. Le comédien socialiste et auteur Mark Steel a déclaré un jour que la première chose qu’un activiste qui participe à des défilés, des grèves ou des manifestations apprend est que «la police n’est pas neutre et la presse n’est pas juste».

La campagne sans précédent de diffamation lancée par presque tous les médias britanniques contre Jeremy Corbyn a fourni cette leçon à des centaines de milliers de militants idéalistes du Parti travailliste. De même que les coups de feu tirés sur les généraux, les fantômes et les fonctionnaires que le chef du parti travailliste serait inacceptable l’idée que «l’Etat permanent» est une sorte de machine administrative neutre répondant à quiconque est élu au gouvernement.

Mais c’est aussi en partie le fait de courageux dénonciateurs, comme Assange et l’ex-soldat américain Chelsea Manning, qui risquent la liberté et – compte tenu des avertissements répétés des médecins sur la santé de ce dernier et des inspecteurs de prison sur les conditions déplorables qui règnent dans sa prison – et même une vie à dire. et à propos, le pouvoir.

Le procès d’Assange fait honte à notre pays.