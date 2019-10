L’effondrement de l’URSS a donné une rude leçon à la diplomatie russe

A propos de l’attitude de Poutine en Syrie, je ne sais qui a dit qu’il s’agissait de la revanche de « l’humilié ». Malgré le concert de louanges qui salue sa prise en main de la situation y compris ce que la malheureuse responsable à la politique extérieure du PCF appelle sa « monstrueuse habileté », je crois que Poutine ne serait rien sans le secours d’une diplomatie qui a tenté de se maintenir face à la trahison imbécile de ses chefs. Lavrov dont on apprend au passage qu’il est poète est en quelque sorte un survivant grâce à primakov et Poutine a l’intelligence d’utiliser au mieux les ressources de cet appareil diplomatique qui a échappé aux liquidateurs gorbatchévien et eltsinien. En parlant de la malheureuse responsable à la politique extérieure du PCF, elle méritera un jour une mention sur la dégradation du PCF, étant bien entendu que comme la presse occidentale, cette femme ne fonctionne que par axiome qui n’ont pas besoin d’être démontrés puisqu’elle ne fait que reprendre les idées reçues de l’occident, auquel il n’y a même plus à céder, on devient eux. Bachar est automatiquement un tyran et Poutine est monstrueux. L’emphase à partir d’idées reçues voilà comment on liquide. Cela nous permet d’ailleurs de mesurer ce que signifie l’humiliation dont parle Lavrov à propos de la fin de la diplomatie soviétique et dont l’auteur de l’article démonte quelques mécanismes à partir de faits. les Russes commencent à peine à étudier les mécanismes qui ont conduit au bradage de l’UNion soviétique, nous devrions en faire autant si nous voulons arrêter la chute. (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

21 octobre 2019

Photo: Youri Abramotchkine / RIA Novosti

Texte: Piotr Akopov

https://vz.ru/politics/2019/10/21/1004193.html

Photo : en juillet 1992 Yeltsine prend la parole devant le Congrès américain

Dans une interview, Sergueï Lavrov a déclaré avoir honte de ce qui s’était passé dans le pays au moment de l’effondrement de l’URSS. A l’époque, le ministère des Affaires étrangères de l’Union soviétique, puis de la Russie après Eltsine faisaient tout pour plaire aux « partenaires occidentaux ». L’un des ministres de ces années considérait même que la Russie n’avait aucun intérêt national. Cependant, le pays a tiré une leçon très utile de la mollesse diplomatique de cette époque.

Le chef du ministère russe des Affaires étrangères a donné une interview à l’occasion de l’anniversaire de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou. Il a notamment été interrogé sur l’hymne de l’université qu’il avait écrit. Dans lesquelles il y a de telles lignes: « et il nous a appris à aimer la Patrie, et partager avec elle l’orgueil comme la honte. » La fierté, on comprend facilement – mais qu’en est-il de la honte?

Sergueï Lavrov a répondu honnêtement:

«Toute personne qui a des qualités telles que la décence, l’honnêteté, a des moments où elle n’est pas très à l’aise avec ce qui se passe dans son pays. C’est très individuel et personnel … Pour moi, il y a eu plusieurs moments de ce type, et tous sont liés à la période où l’Union soviétique était en train de s’effondrer. Je ne veux pas juger qui que ce soit à présent, mais cela est dû à la façon dont un certain nombre de personnages célèbres se sont comportés dans cette situation. »

En 1991, Lavrov avait 41 ans. En 1988, il revenait de New York après avoir occupé le poste de conseiller principal auprès de la Mission permanente de l’URSS auprès de l’Organisation des Nations Unies et en trois ans, il a grimpé les échelons jusqu’au poste de chef du Bureau des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères de l’URSS. Il a rejoint le ministère russe des Affaires étrangères au début de 1992, après la liquidation de l’Union soviétique, pour occuper un poste similaire, puis, en avril, est devenu vice-ministre des Affaires étrangères.

En 1994, M. Lavrov se rendra à nouveau à New York, en tant que représentant permanent aux Nations Unies, pour revenir en Russie dix ans plus tard en tant que ministre. C’est-à-dire qu’il a passé six ans, de 1988 à 1994, à Moscou, juste au moment de la crise la plus profonde qui soit non seulement de notre pays, mais aussi de sa politique étrangère. C’est l’époque où tout ce qui était possible et imaginable a été bradé. Et il est clair que, parlant de la période de l’effondrement de l’URSS, Lavrov ne n’a pas seulement en vue 1991-1992, mais toute cette période difficile.

Pendant ces six années, Lavrov a travaillé au ministère des Affaires étrangères sous cinq ministres – Chevardnadze, Bessmertnykh, Pankine, encore une fois Chevardnadze, et Kozyrev. Un an et demi après son départ pour New York, Yevgeny Primakov deviendra ministre des Affaires étrangères et Lavrov n’aura certainement pas honte de lui. Mais le reste des ministres de cette époque troublée, à l’exception d’Alexandre Bessmertnykh, professionnel, mais sans influence, ne pouvaient apparemment que susciter un sentiment de honte. Une honte même pas pour eux, mais pour un pouvoir dont ils n’ont pas défendu les intérêts, ou qu’ils ont tout simplement livré pour rien.

Il est clair qu’avant la chute de l’URSS, Lavrov ne faisait pas partie des personnes qui ont déterminé la politique étrangère du pays. Mais, en tant que membre du conseil d’administration du ministère des Affaires étrangères, il a pu observer de près comment l’URSS faisait des concessions sur toutes sortes de questions.

Sous Chevardnadze, le ministère des Affaires étrangères a été transformé en personnel à la solde de Gorbatchev.

Et bien que les diplomates dépendent toujours des politiques décidées par le Kremlin, c’est précisément à la fin des années 80 et au début des années 90 que la politique erratique de Gorbatchev et de Chevardnadze qui suivait ses ordres, devint absolument flagrante.

Non seulement les négociations bilatérales, avec les Américains ou avec les Allemands (sur l’unification de l’Allemagne), mais aussi toute la politique étrangère de l’URSS ont été placés sous le signe de la capitulation. Bien sûr, toutes les apparences de la courtoisie étaient sauves, et le personnel des Affaires étrangères faisait l’impossible pour défendre les intérêts nationaux du pays. Seulement la compréhension même des intérêts nationaux par les diplomates et les responsables politiques divergeaient de plus en plus. L’URSS a tout cédé – d’abord l’Europe de l’Est et la RDA, puis l’Afrique, puis (surtout après le début de l’opération « Tempête du désert ») le monde arabe.

La politique étrangère s’est retrouvée en otage de la politique intérieure, perdant de plus en plus le contrôle des réformes mais aussi de la situation dans les républiques de l’Union soviétique et dans l’ensemble du pays.Gorbatchev a de plus en plus utilisé les affaires internationales pour maintenir son pouvoir. L’appareil central du ministère des Affaires étrangères observait avec dégoût et horreur ce qui se passait, incapable de rien changer.

Lorsque Lavrov parle de honte pour le comportement de « toute une série de personnalités célèbres », il est clair qu’il n’a pas seulement en vue Gorbatchev et Chevardnadze, mais aussi Vadim Bakatine, devenu le chef du KGB après août 1991 et qui en décembre a transmis aux Américains des documents sur les micros placés à l’ambassade américaine à Moscou. Les services spéciaux et le ministère des Affaires étrangères travaillent toujours main dans la main, c’est pourquoi la trahison dans les rangs de l’un ou l’autreest toujours un coup dure pour les « collègues ».

Mais la chose la plus «amusante» a commencé en 1992: si auparavant, on pouvait avoir honte des déclarations non publiques et des actions de hauts responsables (de la façon dont ils perdaient pied dans les négociations), après la chute de l’URSS ce sont les déclarations publiques elles-mêmes qui commençaient parfois à créer un sentiment de honte brûlante. En 1992, un des ministres russes a publiquement parlé à Tokyo de la possibilité de transférer les quatre îles des Kouriles du Sud au Japon. Dans les organisations internationales, l’URSS avait perdu sa position et son initiative, soutenant presque automatiquement les propositions occidentales.

L’ancien président américain Nixon a rappelé plus tard que le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Andrei Kozyrev lui avait dit à Moscou que la Russie n’avait aucun intérêt national, mais seulement des intérêts universels.

Un autre sujet est la manière dont Boris Eltsine a agi sur la scène internationale. Après être passé de la lutte pour le pouvoir dans le pays à la politique internationale et lorsque Primakov est entré au ministère des Affaires étrangères, son comportement a commencé à changer, Eltsine est devenu moins conciliant. Mais avant cela, il avait réussi à dire beaucoup de bêtises.

Comme par exemple dans le fameux discours de juillet 1992 au Congrès américain dans lequel Yeltsine exprimait sa joie que « l’idole communiste qui semait la discorde sociale, l’hostilité et une cruauté sans précédent partout dans le monde, qui instillait la peur dans la communauté humaine, s’est effondrée ». Puis Eltsine a parlé de la politique étrangère russe comme suit:

«La Russie a mis en accord sa politique concrète concernant un certain nombre de pays avec les déclarations solennelles de ces dernières années. Nous avons arrêté de fournir des armes à l’Afghanistan, où des milliers de citoyens russes et afghans ont trouvé la mort dans la boucherie d’une aventure militaire insensée. Privé de soutien externe, le régime fantoche en Afghanistan s’est effondré …

Et enfin la Russie a rejeté une fois pour toutes la pratique du double standard en politique étrangère. Nous n’avons plus l’intention de mentir à nos partenaires de négociation, ni aux Russes, ni aux Américains, ni à aucun autre peuple. Cette pratique est finie pour toujours. Cela s’applique aux expériences avec des armes bactériologiques et aux faits maintenant connus sur les prisonniers de guerre américains, le Boeing coréen et bien plus encore. Cette liste pourrait être poursuivie. Les archives du KGB et de l’ancien Comité central du PCUS s’ouvrent. De plus, nous invitons les États-Unis et d’autres États à coopérer pour enquêter sur ces pages sombres de l’ancien empire … »

A présent, on explique de tels discours par la naïveté des démocrates et des réformateurs qui sont venus au pouvoir en Russie. Ils croyaient si sincèrement que « tout le monde est frère » et que seul le communisme interférait avec notre amitié et notre amour pour l’Occident, qu’ils étaient un peu excités. Mais il s’agit d’un mensonge primitif, car beaucoup de personnes, tant dans la hiérarchie que parmi les simples citoyens, ressentaient alors un profond sentiment de honte face à ce qui se passait dans leur pays,à ce que Eltsine et Kozyrev disaient et faisaient.

Parce qu’ils comprenaient qu’un tel comportement serait perçu par l’Occident comme une capitulation, une faiblesse, une reconnaissance de leur subordination. Et, par conséquent, cela ne ferait que renforcer la pression sur la Russie, le fait que l’on ne compterait plus avec elle, ses intérêts ne seraient pas pris en compte. Une humiliation nationale – c’est ce que beaucoup de Russes ont alors vécu. Certains d’entre eux pensaient que tout était perdu et que la Russie n’avait pas d’avenir. Mais beaucoup croyaient que le pays et le peuple reviendraient à la raison, rassembleraient leurs forces et reviendraient à des moments où nous n’aurions pas à avoir honte de notre pays.

