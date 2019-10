La violence en Bolivie confirme le plan du coup d’État américain

Notez la manœuvre de la presse aux ordres, malheureusement reprise sur les réseaux sociaux par ceux qui ont un cerveau de pois chiche, il s’agit de reproduire dans les tentatives de déstabilisation managées par la CIA et autres bonnes œuvres des Etats-Unis, sur le modèle des « révolutions de couleur », les mouvements sociaux qui se développent partout sur le continent et ailleurs contre les politiques néolibérales. Et la presse aux ordres parle alors d’une épidémie générale mettant sur le même plan ce qui se passe à Hong Kong, au Venezuela, et aujourd’hui en Bolivie avec ces grands mouvements de résistance à l’ordre néo-libéral. Cela est utilisé pour créer l’identification la nature de ces mouvements anti capitalistes marqués souvent par la méfiance à l’égard des politiques et la faiblesse des partis communistes, des forces organisées, pourtant leur soutien ou au contraire leur dénonciation est souvent le plus éclairant sur la nature des « insurrections ». Enfin la quasi totalité des partis communistes – sauf le parti communiste français qui lui continue dans son choix de la confusion social démocrate-, du moins les responsables du secteur international et le journal l’Humanité au choix de ses journalistes. Voici donc une information qui peut aider à y voir clair en décrivant les ordres émanant de groupes oeuvrant déjà au Nicaragua sous les ordres directs des États-Unis. malheureusement l’information concernant ici comme au Brésil ou en Équateur la complicité active du gouvernement de Netanayoun est bien exacte, ce qui aboutit à renforcer l’antisémitisme dans les pays marqués par l’idéologie catholique et où il n’existe pas un parti communiste et une influence humaniste comme à Cuba (note et traduction de Danielle Bleitrach).