La grève générale commence au Chili pour 48 heures

Ce mercredi commence au Chili une grève générale de 48 heures appelée par les principaux syndicats du pays pour soutenir les manifestations populaires qui se déroulent dans les principales villes chiliennes depuis six jours.

« La grève s’en va! Nous le disons haut et fort: assez de randonnées et d’abus! », A déclaré la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) via son compte twitter.

Au moins vingt organisations d’ ouvriers et d’ étudiants ont appelé à la grève pour rejeter la décision du président Sebastián Piñera de mettre le pays en état d’urgence et de procéder à un couvre-feu, en plus du recours aux forces armées pour contrôler les manifestations.

« Nous exigeons que le gouvernement rétablisse l’institutionnalité démocratique, ce qui signifie en premier lieu le retrait de l’état d’urgence et le retour des militaires dans leurs casernes », a déclaré un communiqué des mouvements publié mardi.

CUT Chile @Cutchile ¡La huelga va! y mañana marcharemos pacíficamente por todo el país para marcar el inicio de la #HuelgaGeneral | En Stgo salimos desde Plaza Italia a las 10:30hrs. con lienzos, carteles, poleras y banderas de nuestros sindicatos y organizaciones ¡Nos Cansamos, nos unimos!

Bien que le président chilien ait reconnu mardi son manque de vision pour prédire les troubles populaires, la plupart des Chiliens ont exprimé leur intention de continuer à participer aux mobilisations sociales jusqu’à ce que le gouvernement ne discute pas d’un agenda social.

Piñera a annoncé un ensemble de mesures visant notamment à améliorer les retraites, à suspendre l’augmentation de 9,2% de l’électricité, à compléter le salaire minimum, à mettre en place une assurance pour l’achat de médicaments et à augmenter les impôts des secteurs à revenus élevés .

Cependant, les syndicalistes demandent au gouvernement de mettre en place un programme social élaboré avec les organisations de base afin de parvenir enfin à une solution à la crise.