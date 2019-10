Appel dramatique du Collège  des médecins chiliens devant  la gravité de la crise

L’ Association médicale chilienne a appelé la communauté locale et internationale à prendre conscience de la gravité et de l’ampleur de la crise sociale au Chili et à affirmer que les morts et les blessés sont bien plus nombreux que ceux qui ont été reconnus par les autorités gouvernementales.

Selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui dépend de l’OEA, il y aurait 42 morts, 12 femmes violées, 121 disparus et des milliers de personnes torturées.

traduction de danielle bleitrach pour histoire et société