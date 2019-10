L’exploit de Matrosov a été répété deux fois lors de la libération de Belgrade

Il faut bien mesurer qu’être communiste a représenté des valeurs d’héroïsme, de sacrifice pour les autres qui aidaient à transmettre le flambeau révolutionnaire entre générations. Ce qui est encore le cas à Cuba où ce souci est permanent dans la résistance au plus terrible des ennemis et le maintien de la souveraineté et du choix du socialisme. Une sorte de cynisme s’est répandu dans les années quatre-vingt, il accompagnait la diffusion d’idées visant à stigmatiser l’héroïsme comme des valeurs réactionnaires. Cela fait partie du travail de sape qui a été accompli sur les communistes et qui les a fait peu à peu se détacher de leur passé au moment même où le révisionnisme jouait à plein. En fait les Russes, confrontés à ce révisionnisme, sont très conscients de ces abandons non seulement ceux qui comme les communistes luttent contre le bellicisme occidental tiennent beaucoup à ce que le passé soit célébré mais ils reviennent aux archives pour dire l’attitude réelle des peuples face au nazisme, les collaborations mais aussi les actes héroïques, comme ici en Yougoslavie (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

18 octobre 2019

Photo: Pinki / wikipedia.org

Texte: Olga Nikitina

https://vz.ru/news/2019/10/18/1003667.html

L’exploit d’Alexander Matrosov, qui couvrit l’embrasure d’un bunker allemand avec sa poitrine, a été répété à deux reprises lors de la libération de Belgrade, comme le montrent des documents déclassifiés par le ministère de la Défense russe à l’occasion du 75e anniversaire de l’opération de Belgrade.

Sur le site Web du ministère de la Défense, à l’occasion du 75e anniversaire de la libération de Belgrade des forces nazies, une nouvelle section historique est parue «Union fraternelle dans le combat pour la liberté» avec des documents historiques déclassifiés appartenant aux archives centrales du département de la guerre.

Le grand public a désormais accès au journal des opérations militaires du 3ème Front ukrainien, de la 57ème Armée, aux rapports politiques, aux documents de récompenses aux soldats distingués de l’Armée rouge, aux preuves des atrocités commises par les envahisseurs nazis en Yougoslavie. On trouve également dans une section spéciale du site Web des publications de journaux qui évoquent l’atmosphère solennelle de la libération de Belgrade.

Les documents décrivent notamment les exploits de Nikolai Kravtsov et Ivan Adamenko.

«Le lieutenant du service médical, assistant médical à la batterie de la 42e brigade d’artillerie de combat antichars du RGK Nikolay Kravtsov, agissant dans le cadre du groupe d’assaut chargé de s’emparer du poste téléphonique et télégraphique de Belgrade, au moment critique de la bataille, malgré le danger, se précipita vers l’embrasure du bunker et sacrifia sa vie au nom de la victoire sur l’ennemi. Pour cet acte héroïque, il a reçu le titre de héros de l’Union soviétique à titre posthume », indique le document d’attribution.

Un exploit similaire a été commis le 16 octobre 1944, comme nous l’apprend un des documents déclassifiés. A l’approche de Belgrade, le sous-commandant du 3e bataillon de fusiliers du 309e Régiment de fusiliers de la 109e Division de tir, le sergent principal Ivan Adamenko a constaté que deux mitrailleuses ennemies empêchaient la compagnie d’attaquer. Il a rampé vers les bunkers qui tiraient à mitraille, en a détruit un avec une grenade et a fermé l’embrasure du second avec son corps. Pour son héroïsme et son dévouement, il reçut à titre posthume le titre de héros de l’Union soviétique.

Le soldat Alexander Matrosov est mort à 19 ans au cours de la Grande Guerre patriotique. Le 27 février 1943, dans la bataille pour la libération du village de Tchernouchki, il bloque l’embrasure du bunker ennemi avec son corps. Des centaines de soldats soviétiques, dont deux filles, ont accompli le même exploit. Plusieurs dizaines de personnes l’avaient déjà fait avant Matrosov. Alexander Pankratov fut le premier en août 1941.

L’opération de libération de Belgrade s’est terminée le 20 octobre 1944. Les combats se sont déroulés parallèlement à la liquidation d’un important groupe d’ennemis, qui était encerclé au sud-est et au sud de la ville. Selon le ministère de la Défense, à cet instant, les nazis avaient transformé Belgrade en une forteresse imprenable, « chaque maison était une structure de défense bien fortifiée ».

Au total, plus de 2 900 soldats de l’Armée populaire de libération de Yougoslavie et environ un millier de soldats de l’Armée rouge sont morts dans les combats pour la libération de la ville.

Le 20 octobre 1944, Moscou a salué la libération de Belgrade par 24 salves d’artillerie de 324 canons.

Publicités