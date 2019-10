Les USA méprisent et sous-estiment le peuple cubain, est-il déclaré à La Havane

Gerardo hernandez, un des « cinq » a expliqué comment ceux qui tablaient sur la brieveté de la révolution cubaine, puis sur l’assassinat de ses dirigeants et l’asphyxie du blocus, ont toujours été vaincus parce qu’à chaque génération, les jeunes Cubains ont vu un modèle dans leurs parents et ont pris le relais. C’est ce qui se passe en ce moment (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société)