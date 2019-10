Le tsunami chilien Par Atilio A. Boron

El tsunami chileno. Por Atilio A. Boron Comme souvent chez le sociologue Atilio Boran une synthèse très claire du caractère insupportable de ce qui pourtant est présenté comme une double réussite, celle de la transition de la dictature à la démocratie et celle d’un modèle interventionniste au « marché ». La description de la réalité de ce mythe lui permet également de dénoncer ce qui avait été présenté comme la fin d’un cycle « progressiste » en Amérique latine s’avère en fait une contestation de fond soit par les urnes comme l’Argentine, soit par de puissants mouvements, des formidables inégalités qui rendent la pseudi démocratie une véritable dictture d’une infime minorité sur l’immense majorité, son endettement, son incapacité à faire face à la vie quotidienne. Et alors il ne reste plus à la démocratie bourgeoise à montrer son vraie vivage, celui de la guerre au peuple. (note et traduction de danielle Bleitrach) Le régime de Piñera – j’insiste sur le « régime », car un gouvernement qui réprime avec la brutalité dont tout le monde a été témoin, ne peut être considéré comme démocratique – est confronté à la menace populaire la plus grave à laquelle un gouvernement ait jamais été confronté depuis le renversement du pouvoir. Unité populaire le 11 septembre 1973. Les explications officielles ridicules ne convainquent pas même ceux qui les diffusent; On entend des plaintes concernant le vandalisme des manifestants, leur mépris criminel pour la propriété privée, ou pour la paix et la tranquillité, sans parler des allusions obliques à l’influence meurtrière du «castro-madurismo» dans le déclenchement des manifestations a abouti à la déclaration de « l’état d’urgence » par La Moneda,

La stupeur officielle et celle des secteurs de l’opposition solidaires du modèle politico-économique hérité de la dictature sont totalement infondées, à l’exception de l’anachronisme du parti au pouvoir opulent (l’un des mieux payés au monde), sa cécité incurable ou l’ isolement complet des conditions dans lesquelles vivent – ou survivent – des millions de Chiliens. Pour un œil averti, s’il ya quelque chose de surprenant, c’est l’efficacité de la propagande qui, pendant des décennies, a convaincu les uns et les autres des excellentes vertus du modèle chilien. Il a été loué jusqu’à la lassitude par les principaux publicistes de l’empire sous ces latitudes: scientifiques politiques et universitaires de pensée correcte, opérateurs et lobbyistes déguisés en journalistes, ou intellectuels coloniaux, tels que Mario Vargas Llosa, qui, dans un article récent, a impitoyablement fouetté les « populismes » existants ou naissants qui troublent la région tout en exaltant les progrès « à pas de géant » du Chili. (1)

Ce pays est pour les penseurs béats l’aboutissement heureux d’une double transition: celle de la dictature à la démocratie et celle de l’économie interventionniste à l’économie de marché. La première est fausse, la deuxième oui, avec un facteur aggravant: dans très peu de pays, le capitalisme a dévasté les droits fondamentaux de la personne, comme au Chili, les rendant favorables uniquement pour une minorité. L’eau, la santé, l’éducation, la sécurité sociale, les transports, le logement, les richesses minières, les forêts et la côte de la mer ont été voracement appropriés par les amis du régime, pendant la dictature de Pinochet et avec un nouvel élan dans la prétendue « démocratie » . Ce fondamentalisme de marché cruel et inhumain a fait du Chili le pays qui a le plus grand endettement des ménages en Amérique latine, résultat de la privatisation susmentionnée qui oblige les Chiliens et les Chiliennes à payer pour tout et à emprunter indéfiniment l’argent manquant à leurs salaires et traitements par les piranhas financiers qui gèrent les fonds de pension. Selon une étude de la Fundación Sol, « plus de la moitié des salariés ne peuvent sortir une famille moyenne de la pauvreté » et la répartition des revenus, indique une étude récente de la Banque mondiale, plaçant le Chili à côté du Rwanda parmi les huit pays les plus inégalitaires au monde. Finalement, Supposons que la CEPALC ait constaté dans sa dernière étude sur l’enjeu social en Amérique latine que le Chili le plus riche (1%) s’approprie 26,5% du revenu national alors que 50% des ménages les plus pauvres n’y ont accès que 2,1%. (2) Est-ce le modèle?

En résumé: au Chili, il existe une synthèse explosive d’un marché libre sans anesthésie et d’une démocratie complètement délégitimée , qui ne conserve que son nom. Cela a dégénéré en une ploutocratie qui, il y a quelques jours encore – mais n’est plus – médiatisé par la démission, la démoralisation et l’apathie de la citoyenneté, habilement trompée par l’oligarchie des médias sociaux de la classe dirigeante. Un signe d’alarme de troubles sociaux était que plus de la moitié de la population (53,3%) en âge de voter ne se donnait même pas la peine d’aller aux urnes au premier tour de l’élection présidentielle de 2017. abstention de vote réduite à 51% Sebastián Piñera a été élu avec seulement 26,4% des électeurs inscrits. En termes simples, seul un citoyen sur quatre s’est senti représenté par lui. Aujourd’hui, ce chiffre doit être beaucoup plus bas et dans un climat où le néolibéralisme est partout assailli par des protestations sociales. Le temps a changé, et pas seulement en Amérique latine. Leurs fausses promesses ne sont plus crédibles et les peuples se rebellent: certains, comme en Argentine, expulsent leurs porte-parole du gouvernement par le biais du mécanisme électoral, d’autres tentent avec leurs énormes mobilisations – Chili, Équateur, Haïti, Honduras – de mettre fin à un projet incroyablement injuste, inhumain et prédateur. C’est vrai: il y a une «fin de cycle» dans la région. Mais pas, comme certains l’ont postulé, celui du progressisme mais celui du néolibéralisme, qui ne peut être maintenu que longtemps, par la force de répressions brutales.