La Chine veut que soient imposées aux Etats-Unis des sanctions pour plus de deux milliards de dollars

Selon un document publié lundi, la Chine réclame 2,4 milliards de dollars de sanctions contre les Etats-Unis pour violation des règles de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre d’une affaire de tarifs datant du gouvernement de l’ancien président Barack Obama.

Les juges d’appel de l’OMC ont déclaré en juillet que les États-Unis ne s’étaient pas entièrement conformés à la décision de l’ agence et pourraient faire face à des sanctions chinoises s’ils n’éliminaient pas certains tarifs .

L’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a autorisé Pékin à appliquer des sanctions compensatoires à la mi-août. Les États-Unis avaient alors déclaré qu’ils ne considéraient pas les conclusions de l’OMC comme valables et que les juges avaient appliqué « une interprétation juridique trompeuse dans le différend « .

La Chine reste « un récidiviste » des accords de subvention de l’OMC, a déclaré la délégation américaine. Contactée par Reuters lundi, la mission américaine à Genève n’a pas commenté immédiatement.

Dans l’appel interjeté auprès de l’OMC, la Chine a déclaré: « En réponse à l’incapacité constante des États-Unis à se conformer aux recommandations et décisions (de l’ORD), la Chine demande à l’ORD l’autorisation de suspendre des concessions et des obligations connexes pour un montant total de 2 400 millions dollars. »

« Les États-Unis n’ont pas été en mesure de se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD dans un délai déterminé et n’ont conclu aucun accord de compensation », a-t-elle déclaré.

La Chine s’est adressée à l’OMC en 2012 pour réclamer des droits de douane américains sur les exportations chinoises qui auraient été subventionnées et qui comprenaient des panneaux solaires et des matériaux en acier et en aluminium, expéditions évaluées à l’époque à Beijing par 7 300 milliards de dollars.

Les taxes ont été imposées à la suite de 17 enquêtes menées par le Département du commerce des États-Unis entre 2007 et 2012.

Le groupe spécial d’arbitrage OSD prévoit d’examiner la demande de la Chine le 28 octobre. Les États-Unis pourraient faire appel du montant des sanctions demandées à titre de compensation, ce qui pourrait conduire le différend à un processus d’arbitrage.

(Avec des informations de Reuters)