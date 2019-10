VIDEO. Chili : « Ils ont tué mon camarade, ils m’ont enlevé un œil, mais je ne vais pas me rendre ! »

Nous relayons ci-dessous une vidéo d’un homme depuis la place de Maipu au Chili qui a perdu son œil et a vu son camarade tué par suite de la répression terrible qui s’abat sur les travailleurs et la jeunesse chilienne. Suite au soulèvement, le gouvernement de Sebastián Piñera a déclaré l’état d’urgence et a enclenché une répression brutale contre la jeunesse.