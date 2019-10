Chili: le parti communiste , conférence de presse

Chili , le parti communiste condamne la répression du gouvernement et ne siegera pas avec le gouvernement tant que l’armée ne se sera pas retirée (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société)



lors d’une conférence de pressse tenue à Santiago le 19 octobre, la direction du Parti communiste du Chili (partido Communista de Chile) a condamné la politique de répression exercée par le gouvernement de droite de Sebatien Pinera pendant les derniers jours de soulévement dans la capitale du pays.

Le président du Parti communiste, Guillermo Teillier, a déclaré: » l’application de la loi sur la sécurité intérieure de l’Etat insulte les manifestants. La politique est militarisée et la démocratie bloquée,en ajoutant que si le président est incapable de gouverner,il doit se retirer et demander de nouvelles élections.

Teillier a souligné que ce qui se passait au Chili ces jours-ci était de l’ordre de troubles sociaux et il a reproché au gouvernement d’avoir qualifié les manifestants de « criminels »: « Qui? Des femmes, des ouvriers, des étudiants? »

Camila Vallejo, députée du parti communiste, a souligné que selon le comportement habituel des gouvernements de droite celui-ci avait imputé aux Communists ce qui se passait. Mais la situation actuelle, a-t-elle déclaré, résulte des politiques du gouvernement Pinero qui avait promis des « jours meilleurs »au peuple chilien, alors qu’il s’obstine plutôt à réduire les droits des travailleurs et des jeunes.

La députée Vallejo a déclaré que bien que les salaires n’aient pas augmenté plusieurs produits et services essentiels sont devenus plus chers, ajoutant que, mis à part les tarifs du métro, les prix des carburants, du gaz, de l’électricité et d’autres ont considérablement augmenté. »les augmentations vident la poche du peuple, des pensions les plus misérables et des salaires très bas, c’est la majorité des Chiliens » a dit Camila Valejo.

Daniel Jadue, un cadre du Parti communiste et maire de Recoleta, une muncipallité au nord de la Province de Santiago, a déclaré que lui-même et les autres élus n’assisteront à aucune tréunion convoquée par le gouvernement tant que l’Etat d’urgence existera et que l’armée ne se sera pas retirée des rues.

« Blâmer le Parti communiste est une vieille stratégie », a déclaré Jadue en soulignant que certaines personnes ont même proclamé qu’il faudrait nous proscrire. ce que la porte-parole a déclaré aujourd’hui est le prolongement de la tentative d’en finir avec le Parti communiste, sa politique. Aujourd’hui comme ils ne peuvent nous tuer, ils nous accusent de tout.

https://www.idcommunism.com/2019/10/chile-protests-communist-party-condemns-Pinera-governments-repression.html?fbclid=IwAR114yyAgfCXI02yipZjPnILTTDTBwKn4v6cY_XUV8itI_sg4KTGkjx7fkc

