Chili dans un état d’exception: « Maintenant, ils ne peuvent plus dire que seuls les étudiants protestent »

« Maintenant, ils ne peuvent même pas nous emmerder en disant que seuls les étudiants protestent. » raconte une jeune femme à une autre en marchant vers le centre de Santiago. À l’arrière-plan, vous pouvez entendre l’hélicoptère de police, qui n’a pas cessé de survoler la ville. « S’ils arrivent à te prendre, j’offre qu’ils m’emmenent moi aussi « , dit l’autre fille à son amie, toutes deux s’installant au même endroit. Elles sont vêtues de noir et portent un mouchoir qu’elles utilisent pour se protéger des gaz lacrymogènes qui polluent l’environnement au centre de la capitale.

Bien que le président Sebastián Piñera ait décidé de décréter l’état d’urgence vendredi matin , de nombreux Chiliens sont sortis samedi pour manifester leur rejet et leur indignation face aux politiques de l’exécutif. Ils l’ont fait sur la base de cacerolazos, de klaxons et de concentrations sporadiques dans différentes parties de la ville.

Cependant, pendant la journée, des barricades ont également été allumées et plusieurs bus urbains ont été incendiés. Entre vendredi et samedi, 77 des 136 stations de métro ont été endommagées et une vingtaine incendiées.

« Nous invitons tous les citoyens à rentrer chez eux »

Des expressions de colère et d’indignation se sont reproduites au cours des dernières heures sous des formes et à des degrés divers. Une situation qui a finalement obligé le président chilien à reculerdans la décision controversée qui a provoqué les manifestations et il a renoncé à augmenter les prix des billets de transport en commun. L’annonce de Piñera a été suivie de la comparution publique du général Javier Iturriaga – désigné par le président pour prendre en charge l’état d’urgence – dans lequel il a décrété un « couvre-feu total » dans la région métropolitaine de 22h à 19h. 7 heures du matin. Une atteinte aux libertés individuelles qui n’a pas eu lieu au Chili depuis le 7 janvier 1987, alors qu’il vivait sous la dictature. « Nous invitons tous les citoyens à rentrer chez eux et à évaluer les mesures que le gouvernement a mises en place et à coopérer pour protéger leur famille, leur intégrité et leurs propres biens », a déclaré l’armée.

Chars militaires et déployés

Au cours de l’après-midi, les voisins ont fait la queue dans les petits magasins du quartier ouverts à l’achat de provisions: « Au cas où demain rien n’ouvrirait « , a déclaré une dame chargée de bouteilles d’eau.

Le couvre-feu décrété ce samedi est le premier qui ait été imposé en démocratie et se soit déroulé dans un contexte de protestation sociale. Iturriaga a expliqué que « la restriction des libertés implique que les personnes doivent rester chez elles et que celles qui ont besoin de se déplacer pour des raisons de santé, d’urgence doivent impérativement demander un accompagnateur au poste de police le plus proche « .

Lorsque l’état d’urgence est en vigueur, la liberté de transfert et de réunion est limitée à 15 jours (ce délai peut être prolongé) et le contrôle de la zone reste aux mains de l’armée. Ces dernières heures, des soldats et des chars ont été déployés dans de nombreux quartiers de la ville. Bien que les forces spéciales des carabiniers se soient dispersées en jetant de l’eau et des gaz lacrymogènes aux manifestants pendant la journée, leurs assauts ont été maîtrisées. La nuit, plusieurs affrontements et coups de feu ont eu lieu dans des quartiers plus périphériques de la ville.

À la fin de la journée, des pillages et des incendies ont été signalés dans les péages des autoroutes, des supermarchés et de différents bâtiments. En outre, des manifestations, des incendies et des barricades ont été reproduits dans différentes villes du pays. Selon les chiffres officiels, 1 200 officiers de l’armée et 5 600 policiers ont agi dans toute la région métropolitaine.

« Éluder, pas payer, une autre façon de se battre! »

La vague de manifestations dans la capitale s’est intensifiée ces deux derniers jours, lorsque la répression s’est considérablement intensifiée. Le scénario actuel était impossible à prévoir la semaine dernière, lorsque les premières plaintes ont été formulées contre la hausse du prix du réseau de bus interurbain et du métro de 800 à 830 pesos (1 à 1,05 euros). Au départ, les étudiants étaient chargés de diriger la mobilisation: « Evitez, ne payez pas, une autre façon de se battre! ”, Est la devise que les jeunes ont scandée tout au long de la semaine, tout en appelant à ne pas payer les transports en commun et à accéder aux quais en sautant par-dessus le tourniquet.

La manifestation était organisée, se répandait dans toute la ville et apportait un soutien supplémentaire. Les horaires de chacune des stations ont été établis pour «se soustraire» de manière massive, action qui s’inscrit dans une réponse basée sur la désobéissance civile. Mais le malaise des manifestants s’est accru jeudi lorsque le ministère de l’Intérieur a décidé d’envoyer la police pour les réprimer. Vendredi, 308 arrestations, 11 citoyens blessés et 156 policiers ont été blessés, dont cinq grièvement blessés.

Samedi matin, après une nuit d’agitation, l’exécutif a été surpris par un appel à la population pour nettoyer les stations de métro endommagées: « # Clean the Station », a déclaré le hashtag de la campagne lancée par les réseaux du gouvernement . Un site très critiqué, à l’instar d’autres réponses données par plusieurs autorités ces derniers jours pour tenter de maintenir le prix à la hausse: «Celui qui se lève tôt sera aidé, de sorte que celui qui part plus tôt prend le métro 7 heures du matin a la possibilité d’un taux inférieur », a déclaré le ministre de l’Economie, Juan Andrés Fontaine.

Le métro de Santiago est l’un des symboles du progrès du Chili le plus apprécié des citoyens. Il transporte quotidiennement 2,8 millions de personnes, bien que son prix soit parmi les plus élevés de la région, au-dessus de celui de Sao Paulo ou de Buenos Aires. Mais les manifestations des derniers jours ne sont que la partie visible de l’iceberg d’un malaise beaucoup plus profond qui existe dans la société chilienne, qui demande depuis des années des politiques garantissant le droit à la santé, à l’éducation et à des pensions de retraite décentes. Certains experts et analystes comparent les faits de ces dernières heures avec les mobilisations des gilets jaunes en France et parlent d’un profond mécontentement et de la frustration d’une classe moyenne sévèrement punie par les inégalités.

Ce qui semblait être une manifestation avec quelques incidents isolés est devenu une crise politique et sociale auquel le gouvernement chilien a décidé de faire face à la répression et à faire descendre l’armée dans les rues. Une réponse qui a aggravé le conflit avec les manifestants. Du jour au lendemain, le scénario était très compliqué pour le président Sebastián Piñera, qui organise à deux pas le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), auquel doivent participer certains des leaders mondiaux comme Donald Trump. L’épisode de ce samedi marquera un avant et un après dans le gouvernement de Piñera, qui a déjà enregistré une forte désapprobation. Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps durera l’état d’urgence ou si le couvre-feu durera au-delà du week-end.Mais ce qui semble être qu’aucune de ces mesures n’a eu d’effet , du moins pour le moment, et que les gens semblent disposés à poursuivre la mobilisation.