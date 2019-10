Bolivie: Evo remercie le peuple pour la victoire du premier tour

Les résultats préliminaires, dont fait état Evo après le dépouillement de 83% des voix, donnent 45,28% pour Evo Morales pour le parti Al Socialismo (MAS) et de 38,16% pour le candidat de l’opposition, Carlos Mesa, du parti. Fête de la communauté citoyenne. On attend encore les 17% des zones rurales tradtionnellement favorables à Morales. Dans ce scénario, la Bolivie irait À un deuxième tour électoral. Morales fête » un triomphe de plus » et aussi » conserver la majorité » à l’assemblée. Pour sa part,son adversaire a dit que son triomphe est d’avoir obtenu le deuxième tour.(note et traduction de danielle Bleitrach)