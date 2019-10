Russie : Comment faire en sorte que les États-Unis respectent l’ordre mondial?

La question posée par cet article concernant l’outrecuidance nordaméricaine et le fait qu’ils sont en même temps le pays hôte de l’ONU ne se pose pas que pour les Russes, Cuba, le Venezuela et bien d’autres pays sont victimes de l’impossibilité d’y siéger. Vu la manière cavalière (bien qu’entre nous méritée) dont ils traitent Macron, Le Drian en Syrie on se demande combien de temps il faudra pour que la France et d’autres vassaux européens soient à leur tour interdits de siéger… cela serait ubuesque si ce n’était malheureusement réel en manière d’acceptation de la domination puisque nous n’avons cessé d’être les fers de lance de leur conception du droit qui consistait à poser partout en viol des souveraineté des « bombes humanitaires » (note de Danielle Bleitrach).

Les États-Unis se comportent de manière de plus en plus grossière et assurée vis-à-vis de la Russie et de nombreux autres pays du monde. Bien entendu, cela reflète le poids réel de la superpuissance américaine dans la politique internationale. Existe-t-il des moyens de faire en sorte que les États-Unis respectent les intérêts d’autres États en dehors de la pression directe exercée par la force?

Dans l’enfance soviétique et une partie de l’enfance post-soviétique, les adultes disaient régulièrement: «Si vous crachez sur la société, la société disparaîtra et si la société vous crache dessus, vous vous noierez». Les enfants ont donc appris à ne pas placer le personnel au-dessus du public.

Les États-Unis sont une nation d’individualistes. La première place pour une personne correspond à ses droits individuels, la seconde à sa famille, la troisième à l’État et la quatrième aux États-Unis. Et quelque part très, très loin – le reste du monde.

Dans les années 90, il a semblé aux citoyens russes et à de nombreux autres pays du monde que les États-Unis restaient la seule superpuissance, précisément grâce à l’individualisme, et cette idéologie était activement imposée à la société. Heureusement, elle n’a pas pris racine. Dans le même temps, les États-Unis ont de plus en plus confiance en leur élégance et en leur infaillibilité, organisant des « attentats à la bombe humanitaires » sur la planète et imposant des sanctions contre des pays qui n’acceptaient pas avec enthousiasme le mode de vie américain.

A en juger par l’acceptation enthousiaste par les Américains ordinaires et par une partie de l’establishment, Donald Trump avec son slogan «Rendons l’Amérique plus grande encore», la domination américaine pour 2015-2016 ne suffisait pas. Ils en veulent plus.

Quel genre de politique à l’égard de la Russie Trump poursuivrait-il s’il ne tombait pas sous le coup des accusations de complot avec le Kremlin, nous ne le saurons jamais. Ceci est une histoire alternative à la catégorie: « Que se serait-il passé si Gorbatchev avait lancé une perestroïka discrète et noyé les séparatistes dans le sang. »

En conséquence, nous avons ce que nous avons. Bien que le président américain ait assuré qu’il était prêt à s’entendre avec Moscou à tout moment, les relations se brisent l’une après l’autre.

L’omission de délivrer des visas à des diplomates russes pour travailler à l’ONU constitue une violation de toutes les obligations de Washington. Cela est évident pour le monde entier, y compris pour les pays les plus enclins à juger négativement la Russie.

Deux comités de l’ONU ont été contraints de cesser de travailler faute de quorum. La réaction négative de la Russie a été appuyée par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Miguel de Serpa Soares. Selon le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Gennady Kouzmine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, « partage pleinement notre position ». De plus Kouzmine a souligné que « nous avons réussi à convaincre un grand nombre d’Etats que nous occupons les bons postes, que nos demandes sont justes et que l’Etat hôte ne remplit pas ses obligations en vertu de l’accord de siège ».

Maintenant la question principale est quelles seront les conséquences? Vous pouvez transférer les réunions de comités dont les membres n’ont pas reçu de visa aux États-Unis vers un territoire neutre – à Genève ou à Vienne. Les capitales des États neutres abritent traditionnellement des réunions d’États dont les relations sont en phase de refroidissement ou, au contraire, en période de forte chaleur. Cette proposition a été faite par le premier représentant adjoint de la Fédération de Russie aux Nations Unies, Dmitry Polyansky.

Une autre option appelée par Gennady Kouzmine est de convoquer une cour internationale des Nations Unies. «Pour la première fois, cette question était clairement posée qu’il fallait prendre des mesures concrètes et efficaces. Une partie des délégations, et nous appuyons cette initiative, a parlé du lancement du mécanisme prévu par l’accord de siège, à savoir: la conduite d’un arbitrage entre le secrétaire général des Nations unies et l’État hôte. » Dans le même temps, la décision de convoquer le tribunal d’arbitrage revient en dernier ressort au Secrétaire général, et il n’est pas du tout évident qu’il va décider de gâcher ses relations avec le pays hôte des Nations Unies.

L’expert russe Dmitry Drobnitsky s’est montré sceptique quant aux perspectives du procès des États-Unis. «Imaginez que ces violations aient été examinées, que les États-Unis aient été reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à une amende et qu’ils ne les paient tout simplement pas. Et ensuite quoi? Je pense que c’est une utopie. Rien de tout cela ne fonctionnera, hélas, aucun de ces mécanismes ne fonctionne. Utiliser le droit international pour tenter de déclarer quelqu’un responsable, sans parler d’une puissance nucléaire, est inutile », a-t-il déclaré dans un entretien avec VZGLYAD.

«Le problème, c’est aussi qu’aux États-Unis, le scepticisme à l’égard des Nations Unies est énorme. Et une pression accrue sur Washington incitera probablement les États-Unis à réduire leur participation à l’organisation. De plus, à différents moments, nous entendons dire que si quelqu’un n’apprécie pas les résolutions américaines du Conseil de sécurité des Nations Unies, Washington pourrait cesser de financer l’organisation », estime l’expert.

En effet, les politiciens américains, y compris le président Trump, ont régulièrement critiqué l’ONU. Comme vous le savez, les États-Unis n’aiment généralement pas vraiment limiter leur souveraineté à des obligations envers d’autres pays. Et avec l’avènement de l’actuel président, l’attitude de Washington à l’égard des organisations internationales (y compris même une icône du monde occidental telle que l’OTAN) est devenue ouvertement sceptique.

Il y a deux ans, Trump a critiqué les Nations Unies parce qu’elles « n’ont pas réussi à réaliser tout leur potentiel en raison de la bureaucratie et d’une gouvernance inepte ». Il n’y a aucun signe clair qu’il ait depuis changé d’avis.

Les États-Unis sont-ils vraiment si invulnérables pour la communauté internationale? Oui et non. Oui, aucune sanction ne fonctionnera, tout comme elles ne fonctionnent pas pour la Russie et qu’aucune pression militaire sur une puissance nucléaire n’est possible.

Mais si un tribunal international est convoqué non seulement pour empêcher les diplomates russes de devenir membres de l’ONU, mais pour plusieurs questions à la fois, le monde a la perspective de réduire quelque peu le pathos et l’importance personnelle des Américains. Le refus d’accomplir les devoirs du pays hôte de l’ONU – c’est une première chose. Les Européens et les Chinois peuvent poursuivre Washington pour violation des règles de l’OMC, et la Russie peut se joindre à ce procès – en voilà une deuxième. La Syrie peut poursuivre en justice en raison de son invasion. Les chances que les administrations irakienne et afghane subordonnées aux États-Unis soutiennent ces accusations sont minimes, mais les États-Unis peuvent être tenus pour responsables par des particuliers ayant perdu des proches et des biens à la suite de l’invasion des troupes américaines – et voilà une troisième question. L’Iran pourrait avoir recours à des mesures juridiques en raison du retrait des États-Unis de l’accord nucléaire. La Russie peut demander à Interpol que les demandes constantes de Washington à l’égard de pays tiers en vue de leur extrader des citoyens russes constituent une violation directe du droit international.

Bien sûr, tant que le dollar restera la principale unité de paiement dans le monde et que les pays européens auront peur de la Russie et considéreront les Américains comme leur seule protection, ces tribunaux ne seront que des gouttes d’eau. Qui seront impuissantes face au roc de la puissance américaine et, soyons francs, à leur arrogance dans les affaires internationales.

Mais, comme on le sait bien en Russie, l’eau attaque peu à peu la pierre.

Regardez encore plus de vidéos sur la chaîne YouTube