Lavrov a désigné la période de l’histoire de la Russie, de laquelle il a honte

Si j’étais les communistes russes, vu son évolution actuelle de plus en plus néo-libérale je ne m’ancombrerais pas de Poutine, mais je conserverais absolument Lavrov en tant que ministre des relations extérieures. D’ailleurs entre nous je suis absolument convaincu que le prestige diplomatique actuel de Poutine est du pour l’essentiel au maintien des services diplomatiques soviétiques et à l’oeuvre de primakov, l’incarnation de cela étant lavrov. je crois que nous sommes d’accord avec marianne sur la question. (note de Danielle Bleitrach

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe 1, consacrée au 75e anniversaire de MGIMO, a répondu à la question de savoir de quelle période de l’histoire de la Russie il avait honte. «Chaque personne ayant des qualités telles que la décence, l’honnêteté, a des moments où elle n’est pas très à l’aise avec ce qui se passe dans son pays. C’est très individuel et personnel », a déclaré Lavrov cité par TASS . Lavrov a noté que dans sa vie, il y avait plusieurs cas similaires. « Ils sont tous liés à la période de l’effondrement de l’URSS », a-t-il précisé. « Je ne veux pas donner d’évaluation à qui que ce soit à présent, mais cela est dû à la manière dont un certain nombre de personnages célèbres se sont comportés dans cette situation », a ajouté Lavrov. Auparavant, M. Lavrov avait déclaré qu’au cours des années écoulées depuis l’effondrement de l’URSS, la Russie avait honnêtement renté de se débarrasser de l’héritage de la guerre froide, mais n’avait jamais rencontré le soutien de ses partenaires.

