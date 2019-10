Apocalypse Now in Syrie : une Bombe américaine des F-16 bombarde une base américaine anti-ISIS

.Ils ne voulaient pas que la Turquie y entre. quand on lit des nouvelles de ce genre où les américains bombardent leur propre base située comme par hasard dans l’usine Lafarge, on a des doutes sur l’équilibre mental de ces gens là. Certes on voit en France des choses étranges, des militants communistes chauffés à blanc par l’Humanité et l’irresponsable Pierre laurent en train de bramer leur amour des Kurdes alors qu’ils devriaient soutenir le gouvernement de damas le seul légitime. En faisant cela ils couvrent Macron, le Drian et les autresqui cherchent désespérement à sortir de cette nasse qu’ils ont contribué à créer. remarquez il y a pire, il y a Melenchon qui demande à macron d’intervenir.Ou encore au titre des curiosités du moment ceux qui demandent qu’on exclue la Turquie de l’OTAN au lieu de réclamer que la France en sorte. Mais avouez qu’il est difficile de faire mieux que les USA signant un accord avec les Turcs (en affirmant comme le fait trump dans sa lettre à Erdogan) que c’est en accord avec le pouvoir militaire kurde qui donc aurait livré son propre territoire avant l’arrivée du gouvernement syrien aux Turcs,tandis que les USA ses avions bombarder derrière sa propre retraite pendant que ces mêmes kurdes font sauter les installations officiellement anti-Daech . Depuis Apocalypse now on n’a rien vu de plus délirant(note et traduction de danielle bleitrach)