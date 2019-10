Syrie ;Assad demande le retrait de «toutes les forces illégales» de la Syrie après la fin du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et la Turquie

Le président syrien Bashar Assad a appelé à un arrêt complet de ce qu’il a qualifié d’agression de la Turquie dans le nord de la Syrie, tout en exigeant un retrait complet des forces étrangères de la région, rapporte le service de presse d’Assad.

Le président syrien a fait cette déclaration lors d’une réunion avec une délégation russe conduite par l’envoyé spécial pour la Syrie Alexander Lavrentyev à Damas vendredi.

« Assad a confirmé que les efforts devraient viser à mettre fin à cette agression [turque] et au retrait de toutes les forces illégales, y compris les soldats turcs et américains, du territoire syrien, considérées comme des forces d’occupation au sens de la convention internationale », a indiqué le service de presse.

Lavrentiev a à son tour souligné le ferme soutien de la Russie à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie.

La réunion de vendredi est survenue un jour après que Assad eut promis que Damas donnerait une réponse pertinente à l’opération militaire turque.

«Quels que soient les faux slogans que l’on puisse faire pour l’offensive turque, il s’agit d’une invasion et d’une agression flagrantes. La Syrie a fréquemment frappé des mandataires [soutenus par la Turquie] et des terroristes à plus d’un endroit. La Syrie répondra à l’assaut et le confrontera n’importe où sur son territoire par tous les moyens légitimes disponibles », a souligné Assad lors de ses entretiens avec le conseiller à la sécurité nationale irakien, Falih al Fayyadh.