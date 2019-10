Russie : L’opération turque a transformé la situation militaire en Syrie

selon cet éditorialiste russe traduit par marianne la Turquie est le grand perdant mais c’est l’occasion pour lui de ne raconter une histoire des kurdes syriens que nous ignorons et qui semble s’être caractérisé par des choix erronés systématiques, assez proches de ceux qui les ont fait entrer dans cette coalition impérialiste et qui termine en catastrophe et tout remonte à la manière dont paris a toujours divisé pour régner et déjà en ce temps là les Kurdes sont devenus les agents du colonialisme français. (notede danielle Bleitrach. traduction de marianne Dunlop)

19 octobre 2019

Photo: LefterisPitarakis / AP / TASS

Texte: Alexey Anpilogov

https://vz.ru/world/2019/10/19/1003071.html

L’opération militaire turque sur le Rojava en Syrie a mis en lumière un certain nombre de problèmes politico-militaires. La fuite américaine de la région a immédiatement détruit le système de sécurité et les accords diplomatiques tacites – et anéanti les derniers espoirs des Kurdes syriens en matière d’indépendance politique. Mais la Turquie s’est avérée être le grand perdant. Voici pourquoi.

L’enchevêtrement actuel de contradictions autour de Rojava ne peut être compris sans s’intéresser à l’histoire du dernier siècle de l’histoire syrienne.

La question kurde

La situation de confrontation entre les communautés arabe et kurde en Syrie a des racines très anciennes. Cela a commencé à l’époque du mandat français, alors que Paris avait pour habitude d’opposer entre elles les communautés ethniques locales dans le style colonial de «diviser pour régner». Dans le cadre de cette stratégie, pas moins de cinq États ont été créés sur le territoire de la Syrie et du Liban actuels: deux États sunnites, avec pour centres Alep et Damas, les États druze et alaouite, ainsi que le Grand Liban. En outre, dans les années 1930, unpuissantmouvement autonomiste a commencédu côté des Kurdes, qui proclamait pour objectif de séparer à la première occasion les « territoires kurdes » de l’Alep de l’époque.

Après l’indépendance de la Syrie en 1943, Damas a tenté de fixer les relations avec les Kurdes sur une base politique. Cependant, les Kurdes ont choisi de continuer à « se reposer sur les baïonnettes françaises », tentant de toutes leurs forces de garder les troupes françaises dans la province d’Al Jazeera afin de l’arracher à la Syrie. Mais les autorités de Vichy, faibles et dépendantes d’Hitler, ont refusé d’envisager un nouveau statut de l’autonomie kurde dans la Syrie sous mandat. En fait, ils ont fermé les yeux sur l’unification de Damas et d’Alep – sans tenir compte des intérêts de l’autonomie kurde et de l’annexion des territoires druze et alaouites dans le cadre d’une Syrie unie et indépendante.

Un équilibre précaire entre Arabes et Kurdes s’est maintenu entre 1943 et 1961, lorsque les Kurdes ont même pu enregistrer leur organisation politique, le Parti démocratique du Kurdistan syrien. Cependant, ses dirigeants, en particulier Daham Miro, ont de nouveau décidé dans la pratique de suivre la voie du séparatisme kurde, en établissant des relations étroites avec les Kurdes irakiens, en particulier avec Mustafa Barzani. Ce dernier en 1958 a dirigé un soulèvement dans le « Kurdistan irakien » et obtenu son indépendance de facto de Bagdad.

Les «partis démocratiques du Kurdistan», organisés en Syrie, au Liban, en Turquie et en Iran, se sont en fait transformés en «agents étrangers», dont le principal objectif était d’aider le mouvement barzaniste. Selon leur idéologie, le «Kurdistan irakien» était censé être le centre d’un État indépendant kurde. De plus, le succès dans le reste du «Grand Kurdistan» virtuel était inextricablement lié au succès ou à l’échec du clan Barzani en Irak.

Le résultat de cette politique à courte vue des Kurdes du Moyen-Orient a été le nettoyage ethnique en Syrie et dans d’autres pays arabes. Le 23 août 1962, le gouvernement syrien a procédé à un recensement spécial dans la province d’Al-Jazeera, principalement peuplée de Kurdes. En conséquence, environ 120 000 Kurdes (environ un cinquième du nombre total de Kurdes syriens à cette époque) ont été privés de la citoyenneté syrienne et restreints dans leurs droits.

En 1965, la pratique de la lutte contre le séparatisme kurde a été poursuivie: le gouvernement syrien a décidé de créer un« cordon arabe » (HizamArabi) dans la province d’Al Jazeera, le long de la frontière turque et irakienne. Le cordon faisait 300 km de long et 10 à 15 km de large. Pour le renforcer, des Arabes bédouins ont été réinstallés sur les territoires frontaliers, tandis que 140 000 Kurdes étaient déportés vers l’intérieur de la Syrie. On comprend mieux la loyauté étonnante de la population proche des villes de Hasake et de Kamyshly envers le gouvernement Assad, constituée par des colonies du « cordon arabe » restées fidèles à Damas pendant les huit ans où ils sont restés quasiment indépendants du gouvernement kurde du Rojava.

En passant, la minorité syrienne kurde de Damas a vu sa situation plus ou moins régularisée– justement au début des années 2010. Paradoxalement, le bienfaiteur des Kurdes syriens a été… Bachar al-Assad, qui a signé en avril 2011 un décret accordant le statut civil syrien à tous les Kurdes vivant dans la province de Hasake (Al-Jazeera). Néanmoins, au début de la guerre civile en Syrie, la question des «Kurdes sans citoyenneté» n’avait pas encore été réglée. Sur 300 000 Kurdes apatrides, environ 6 000 personnes seulement avaient réussi à obtenir un passeport syrien.

Le rapport de force actuel

Unenouvelle chance de mettre en place un « Kurdistan syrien » s’est présentée après le déclenchement de la guerre civile en Syrie, en 2011. Le Rojava (comme les Kurdes appellent eux-mêmes la province d’Al Jazeera) a déclaré son indépendance presque immédiatement.

Le principal facteur de la quasi-indépendance kurde à Rojava a été leur appui sur un bloc de pouvoir externe, fourni aux Kurdes par les États-Unis et leurs alliés de la coalition occidentale. L’objectif formel de la coalition, qui justifiait la présence de ses forces en Syrie, a toujours été la lutte contre «l’État islamique *». Mais après la défaite militaire des militants de l’EI * et la transition de la lutte contre eux vers la phase « réseau » de l’opération de police, cette excuse pour la présence des troupes américaines et de leurs alliés en Syrie a disparu, bien que, par inertie, les Américains aient continué de servir de « parapluie » aux Kurdes pendant encore deux années entières.

Des unités régulières du Pentagone en Syrie sont restées sous le couvert du statut d ‘ »État kurde » et en ont profité pour installerdes bases militaires sur la rive gauche (est) de l’Euphrate. Et s’emparer en plus de deux têtes de pont commodes sur la côte opposée (ouest), près des villes de Manbij et Tabka. Des unités militaires kurdes ont également été créées, une espèce de croisement entre la police militaire et l’infanterie « légère ». Les premières d’entre elles, les SDF (« Forces démocratiques syriennes »), étaient officiellement soutenues par le Pentagone, tandis que l’autre formation, les unités de défense du peuple kurde (YPG) concurrente du SDF étaient soutenues aussi très activement, même si ce n’était pas officiel, par la CIA.

À l’été 2016, au cours de la dernière année de la présidence de Barack Obama, compte tenu des intentions du Pentagone d’une «prise éclair de Raqqa» par le Kurdistan syrien, la Maison-Blanche a même créé une sorte de «commandement des armes combinées» kurdes, dans lequel des militants de l’YPG avaient simplement l’ordre d’obéir à la CIA. Structures SDF du Pentagone. Cependant, l’échec et le rythme de tortue de l’attaque combinée kurde contre Raqqa ont rapidement ramené la situation à son état initial: aujourd’hui, le SDF et YPG opèrent plus ou moins de manière autonome, passant à nouveau à des tactiques de guérilla. Selon des estimations turques, le nombre de combattants du YPG kurdes «partisans du terrorisme» formés par la CIA dépasse les huit mille sur un total de «milices kurdes» de quinze mille.

En réalité, sous le prétexte de former une opposition « anti-Assad », les experts de la CIA ont préparé une fine équipe pour créer le fameux « Kurdistan libre », un casse-tête commun à l’Irak, à la Syrie et à la Turquie. Bien sûr, dans le cadre de l’opération interarmées lancée aujourd’hui par la Turquie à Rojava, la valeur de cette équipe est très discutable: l’YPG convient bien à la guerre de guérilla ou de sabotage, mais dans les tranchées et dans les combats urbains, la valeur de tels combattants est très hypothétique.

En fait, la construction d’une «armée sans État», comme le firent le Pentagone et la CIA sur le territoire des régions kurdes en Syrie, aboutit à un résultat bien connu: de nombreux groupes kurdes armés par les États-Unis ont commencé à s’engager non seulement dans l’expropriation de biens, mais également dans la terreur. C’est-à-dire qu’ils se sont transformés en gangs de militants les plus ordinaires qui se moquent bien des idéaux de la « lutte de libération du peuple » et rappelent de plus en plus les voyous de l’infâme « État islamique ».

Cependant, la situation militaire actuelle dans les territoires kurdes de Syrie était prévisible. Malheureusement pour les Kurdes eux-mêmes, leur aspiration à l’indépendance n’a jamais été confirmée par de vrais succès dans la construction d’un état viable. Même les revenus des gisements de pétrole dans la province syrienne de Deir ez-Zor, qui ont été capturés par les Kurdes après le départ de l’État islamique, n’ont pas été convertis par ceux-ci dans l’infrastructure de leur État déclaré, dispersés qu’ils étaient dans les poches des chefs de clans kurdes. Le gouvernementde Rojava, avec son indépendance de fait vis-à-vis de Damas, ne comprenait tout simplement pas ce qu’il fallait faire de l’ « aubaine » qui lui était tombée entre les mains. La triste situation des années 1940, au cours de laquelle les Kurdes de Syrie ont perdu leur indépendance, s’est reproduite aujourd’hui. Après le départ des «baïonnettes américaines», le Rojava kurde s’est trouvé devoir affronter un ennemi bien plus puissant, ne disposant que d’une milice pratiquement inutile.

Lâchez le Kraken

Très probablement, la tentative des Kurdes de mener une guerre de guérilla contre la Turquie (comme une sorte de «Plan B» après le possible départ des Américains) était voué dès le départ à l’échec. Le fait est que, selon les estimations les plus modestes, le nombre total de personnes déplacées à Rojava, principalement dans les territoires arabes, est d’au moins 2,3 millions, pour une population totale du «Kurdistan syrien» d’un peu plus de 4,6 millions. Des gens qui ont un attachement tout à fait relatif à l’idée d’un Rojava indépendant, ou, pire, qui s’y opposent fermement.

De ce fait, la Turquie peut aujourd’hui se permettre d’opérer à Rojava avec des forces très limitées, en répétant le modèle de la dernière opération réussie en Afghanistan et sans craindre une guerre de guérilla. Formellement, ce sont des Syriens qui se battent contre les Kurdes – principalement de nombreux groupes terroristes originaires d’Idlib, ou emmenés de toute la Syrie dans les fameux « bus verts ».

La Turquie ne compte pas sur une guerre prolongée et n’agit délibérément que dans une zone tampon très étroite le long de la frontière. La plus grande partie du « travail sale » devrait être effectuée par leurs forces de substitution syriennes, tandis que l’armée turque les soutiendra « derrière les lignes » avec de l’artillerie et des avions. Cependant, des stocks de matériel turc vont également aider la « chair à canon »: par exemple, près de la Syrienne Manbij, d’anciens chars turcs M60 (datant des années 1960) ont été vus, généreusement mis à la disposition des proxis syriens pour se battre contre les Kurdes. Les armes des entrepôts syriens seront sans aucun doute également utilisées – car rien qu’Idlib, qui n’est pas sous le contrôle de Damas, offre à la Turquie les plus grandes opportunités dans cette direction.

En conséquence, la «blitzkrieg» turque dans une telle situation a toutes les chances de réussir – les Kurdes sont démoralisés, la fronde arabe mûrit sur leurs arrières et les espoirs des «baïonnettes américaines» se sont révélés de nouveau n’être qu’un mirage. Et en l’occurrence les sanctions de l’UE ou même des États-Unis visant à «maîtriser l’agresseur» dans une situation de conflit aussi rapide sont pratiquement inutiles: la Turquie vaincra les Kurdes avec ce qu’elle a dans les dépôts militaires.

Apparemment, réalisant l’impossibilité de tenir tête au «Kraken turc», la direction kurde du Rojava a déjà entamé les négociations tant attendues avec Damas, qui ressemblent davantage à un renoncement inconditionnelà toute «indépendance» et même à une part importante de l’autonomie réelle. Par exemple, il a déjà été annoncé que le SDF et l’YPG remettaient déjà toutes les armes lourdes et ne conservaient que les fonctions de la police locale (ce qu’elles étaient à proprement parler depuis toujours), et le mouvement des troupes gouvernementales au nord ressemble plus à une marche sans rémission.

À compter du vendredi 18 octobre 2019, on peut affirmer que l’opération offensive turque a, d’une part, apporté d’importants succès tactiques. En revanche, la Turquie n’a pas réussi à prendre le contrôle des villes frontalières kurdes les plus importantes – Manbij, Sinjar, Kobani et Kamyshly. Bien sûr, il serait avantageux pour la Turquie de les avoir dans sa poche, mais très probablement, Damas fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les Kurdes transfèrent complètement ces importantes colonies de peuplement sous le contrôle du gouvernement central et de l’armée gouvernementale.

Pour l’instant, la guerre-éclair turque a été stoppée par l’accord avec les États-Unis. Au cours des cinq prochains jours, la Turquie ne devra se contenter que d’un tronçon important, mais non décisif, de la frontière entre les petites villes de Tal Abyad et Ras al Ain, entre lesquelles les proxisdes Turcs se sont « engouffrés » du côté syrien sur les 30 kilomètres souhaités. Néanmoins, seul Tal-Abyad est entièrement occupé par les forces turques et Ras al-Ain n’est que partiellement contrôlé par celles-ci.

En fait, paradoxalement, la trêve de cinq jours proposée par Mike Pence lors de sa rencontre avec le président turc RecepErdoganjoue enfaveur de Damas. Dans les prochains jours, les forces gouvernementales pourraient bien prendre le contrôle total de toutes les principales colonies de la Rojava kurde, après quoi la blitzkrieg turque, malgré son démarrage rapide, perdra tout son sens. Puisque dans ce cas, les prestataires des Turcs entreront en contact non pas avec les Kurdes, mais avec l’armée syrienne régulière, ce qui changera complètement le tableau de ce qui se passe – et pas en faveur de la partie turque. A en juger par l’expérience de la prise d’Afrin et de l’opération « Bouclier de l’Euphrate », cela signifiera en fait la fin de l’offensive turque en cours.

Une chose est déjà claire: à nouveau, dans ce scénario, personne ne demande aux Kurdes leur avis.

* Organisation à l’égard de laquelle le tribunal a adopté une décision finale concernant la liquidation ou l’interdiction d’activités pour les motifs prévus par la loi fédérale « sur la lutte contre les activités extrémistes »

Publicités