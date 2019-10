plaidoyer pour une internationale : A qui peut-on se fier ?

Un exemple, aujourd’hui le site les Crises publie un article de Richard Labevière sur le Rojava.Il montre que loin d’être une entité naturelle c’est une création médiatique (selon lui largement financé par les capitalistes proches des israéliens). C’est un chercheur et journaliste suisse, il est un des spécialistes recconnu du Moyen orient. La publication en 1999 de son livre Les Dollars de la terreur dans lequel il défend la thèse d’un financement du terrorisme islamique par des circuits bien connus des services américains et des saoudiens, l’a fait accuser d’être proche d’autres milieux arabes et iraniens, mais en général ses informations sont crédibles et argumentées.

https://www.les-crises.fr/quadra-kurdes-par-richard-labeviere/

Sans entrer dans la totalité de sa démonstration, je n’ai cessé de souligner que l’Humanité et le secteur international du PCF qui avaient complètement perdu pied au niveau international avaient conservé deux « bonnes oeuvres » parfaitement contradictoires : les Kurdes du Rojava et les Palestiniens. mais je dois dire que j’ai également du mal à rapporter les informations d’individus et de sites qui parfois versent dans un complotisme qui ne sert qu’aux fascistes.

je crois que si l’on veut éviter les camps et leur propagande contradictoire, en proie aux divers services secrets la meilleure solution est de renouer des contacts avec les partis communistes des pays concernés. C’est la meilleure garantie que nous ayons quel que soit la faiblesse de ces partis. C’est pourquoi je plaide à un retour vers une internationale en sachant que le pire de tous parait être le secteur international du PCF et la plupart des correspondants de l’humanité même s’ils sont parfois plein de bonne volonté, et que nous avons tout à gagner à nous aérer.

danielle Bleitrach

Publicités