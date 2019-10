PCF : Fabien Roussel fait ce qu’il doit faire

Comme ce blog est essentiellement orienté vers les questions internationales, certains de mes lecteurs peuvent imaginer que je ne prends pas en compte ce qui s’est passé au 38ème congrès et le renouvellement partiel de l’équipe de direction, ce serait faux. Sur certains plans j’apprécie les changements intervenus. Ainsi Fabien Roussel a parfaitement raison de faire le tour des fédérations pour y rencontrer les salariés des entreprises. Il est en effet une urgence celle de remettre le parti sur ses rails, faire un état des lieux sans complaisance et jeter les bases de son implantation dans la classe ouvrière. J’espère qu’il sortira de ce tour de France prêt à tout mettre en œuvre en ce sens. Pour le reste on verra, je n’attends pas grand chose de ces municipales et le moins pire me paraît de laisser chacun se débrouiller dans sa mélasse locale sans que je donne mon avis alors que personne ne me le demande y compris dans la mélasse marseillaise où l’ennemi ça devient le partenaire.

J’espère sans y croire que dans peu de temps, il sera en situation de recréer un secteur international digne de ce nom et qui ne nous fasse pas honte au niveau international comme celui qui sévit aujourd’hui, en particulier sur les questions européennes mais pas seulement. Mais il est difficile de remonter 25 ans de dérive et de liquidation alors que la situation en France nous oblige tous les jours à affronter un patronat de plus en plus sûr de lui avec un gouvernement qui lui est entièrement dévoué et une fausse opposition fasciste qui dévoie toute protestation ou prétend le faire.

Mais il faut faire attention, dans le contexte de la mondialisation financiarisé avec la chute de l’empire américain et de ses vassaux, les luttes politiques françaises ne peuvent pas être isolées de ce contexte en particulier à travers l’Europe.