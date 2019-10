la honte française au Moyen orient : La France se prépare à déplacer ses forces en Syrie après le retrait des forces américaines – et a besoin de l’aide de la Russie

Souscrire

Emmanuel Dupuy, président de l’Institut pour les perspectives et la sécurité en Europe (IPSE), explique comment la coopération militaire entre Paris et Moscou peut se développer à la lumière des événements récents.

Sputnik: Quelles sont les vraies raisons de la présence des forces spéciales françaises en Syrie? N’était-ce pas, entre autres, empêcher ce qui se passe, à savoir que les Turcs n’attaquent des bastions kurdes du nord de la Syrie?

Emmanuel Dupuy: La présence des forces spéciales françaises n’a rien à voir avec cela. La France ne reconnaît pas l’ opération turque qui remet en cause la lutte contre Daesh *. L’armée française n’est pas là pour combattre la Turquie, mais pour éradiquer les derniers centres de résistance de Daesh *.

Je suis sûr que la France va redéployer ses troupes en Syrie. Je crains qu’en raison du manque de soutien américain (depuis que les États-Unis ont décidé de se retirer de la Syrie), la France, à l’instar d’autres pays dotés de forces spéciales, en particulier l’Allemagne, sera contrainte de déplacer ses troupes.

Imaginez une situation: un hélicoptère de coalition avec des forces spéciales françaises à bord est sous la ligne de mire des troupes turques dans la région de Kobanî, et les Français sont obligés de riposter. Si cela se produisait, les deux pays de l’OTAN se tireraient face à face en se tirant dessus en «légitime défense».

Sputnik: Quelles options l’armée française peut-elle avoir dans ce cas? Se retirer sur le territoire de l’Irak voisin?

Emmanuel Dupuy: Je ne sais pas. S’il n’y a pas d’effort actif pour arrêter l’avancée de la Turquie au niveau international, les Français peuvent se retrouver entre deux factions belligérantes. La France devra suivre le cours des événements, observer discrètement le massacre de Kurdes et permettre à la Turquie de «dicter ses conditions». Je ne vois pas d’autre choix que de faire ce que les Américains ont fait. Ce n’est pas une option souhaitable, mais forcée.

Sputnik: Que pensez-vous de l’appel de la France en Russie?

Emmanuel Dupuy: Je vois cela positivement. Cela confirme la nécessité d’unir plus étroitement les forces avec la Russie pour créer de nouveaux systèmes de sécurité pour l’Europe.

La Russie peut être un exemple à cet égard. Nous espérons qu’une initiative commune franco-allemande visant à rejoindre le processus Astana sera mise en œuvre. La diplomatie française prévoit cela.

Sputnik: Certains pourraient être surpris par les attentes de la France vis-à-vis de la Russie. Rappelez-vous que, outre le fait que les pays occidentaux ne voulaient pas participer au processus Astana (que vous avez mentionné), ils ont essayé de faire en sorte que ces négociations échouent. Rappelons également les déclarations hostiles du ministère français des Affaires étrangères et de l’Élysée à propos de Moscou, lorsque la Russie a commencé à participer aux hostilités en Syrie. A cette époque, la France parlait d’éventuelles sanctions contre la Russie. Et aujourd’hui, Paris appelle Moscou à l’aide.

Emmanuel Dupuy: Le contexte stratégique change beaucoup. Emmanuel Macron en est conscient. Il a compris qu’il était temps d’arrêter la stratégie erronée ou trompeuse proposée par certains hauts fonctionnaires français. Ils ont fait valoir que nous devrions soutenir ceux qui ne sont pas nécessairement plus forts sur les lieux. Il n’est pas utile de rappeler que le gouvernement syrien, que nous l’acceptions ou non, reprend progressivement le contrôle d’une partie du territoire du pays.

Mais nous sommes maintenant confrontés au fait que ceux que nous devions soutenir dans la lutte contre Daesh * (et jusqu’à présent, nous avions prétendu que nous étions en Syrie pour le combattre) ne nous appelaient pas à l’aide. Ils savent que nous ne pouvons pas les défendre. Ils appellent à l’aide de Bachar al-Assad, que nous avons initialement considéré comme une source de déstabilisation du pays.

Nous sommes pris au piège d’un paradoxe qui reflète l’essence de notre inaction. Nous avons pas le choix. Nous devrions nous ranger du côté de celui qui peut influencer le président turc. Il ne s’agit pas des États-Unis, ni de l’Allemagne, ni de nous, les Français, mais de la Russie.

© SPUTNIK / HIKMET DURGUN Fumer des flammes d’incendies sur des cibles en Syrie

Sputnik: En parlant du paradoxe, nous avons soutenu les Kurdes. Leurs représentants ont rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée en mars 2018. Plus tard, il y a eu un incident diplomatique lorsque certains de ces représentants ont annoncé que la France enverrait des troupes pour «protéger» Manbij de la Turquie. D’autre part, nous n’avons jamais voulu offenser Ankara, par exemple, lorsqu’il a soutenu des groupes djihadistes à Idlib. La France paie-t-elle aujourd’hui le prix d’un double jeu en Syrie?

Emmanuel Dupuy: La France a toujours joué un double jeu en Syrie. C’est pourquoi sa politique est maintenant en totale contradiction avec la réalité stratégique. La situation change pour deux raisons. Premièrement, les États-Unis ne nous soutiennent plus. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de ne s’occuper que de lui-même. Si quelqu’un joue un double jeu, alors ce n’est pas la France, pas même la Turquie, mais les États-Unis.

Les États-Unis ont joué un double jeu, fondé sur le principe selon lequel nous sommes tous entrés dans la coalition internationale. Sur le plan diplomatique, nous étions prêts à préciser que, outre l’intervention approuvée par la Ligue des États arabes, outre l’intervention approuvée par la Russie, il existait une coalition internationale. Il s’est effondré lorsque le président américain a déclaré qu’il s’appuyait sur le plan turc. De ce point de vue, nous sommes tombés dans le piège tendu par nos alliés.

© AFP 2019 / MARTIN BUREAU Les gens arborent drapeaux et banderoles pro-kurdes à Paris le 12 octobre 2019 lors d’une manifestation de soutien aux militants kurdes et à la manifestation alors que la Turquie poursuivait son assaut sur les villes frontalières tenues par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie.

Sputnik: Cela signifie-t-il que les Français ont fini par être non protégés par la faute non seulement des Kurdes mais également des Américains?

Emmanuel Dupuy:Absolument. Les Kurdes ont été laissés à leur sort dès le début des opérations turques, à partir d’août 2016. Le fait que des forces françaises soient présentes au Kurdistan ne signifie pas que nous allions les défendre et « officiellement » assurer l’indépendance de la Fédération démocratique. du nord de la Syrie (Rojava syrien). Je pense que, bien entendu, cela n’était ni dans l’intérêt de la Turquie, ni dans celui du régime de Bachar al-Assad. Il a observé avec inquiétude que les manifestations en faveur du développement de l’autonomie kurde se sont transformées en revendications d’indépendance. Et maintenant, tout a radicalement changé. Permettez-moi de rappeler que nous nous sommes fixé deux objectifs pour les forces kurdes (FDS et YPG) et le parti de l’Union démocratique kurde (PYD): la lutte antiterroriste contre Daesh * et la protection de milliers de combattants étrangers et de leurs familles capturés et toujours protégés par les forces démocratiques syriennes. (En passant, selon certaines informations, environ 74 000 personnes se trouvent encore dans le camp d’al-Hol, alors que celui-ci a été conçu pour un maximum de 5 000 personnes).

Cependant, on ignore encore comment environ 800 djihadistes et leurs proches ont récemment réussi à s’échapper du camp d’Aïn Issa. Cela est-il arrivé parce que les gardes du camp ont été redéployés sur le front ou parce que les Kurdes ont intentionnellement ouvert les portes du camp?

Le résultat est évident et suscite de vives inquiétudes: trois Françaises, qui ont fui leur camp et sont proches des djihadistes, ont déjà été «attrapées et renvoyées à» Daesh *. Cela confirme les craintes de Paris que les djihadistes commencent à se disperser.

En privant notre soutien des Kurdes à qui nous avons «ordonné» de surveiller environ 3 000 militants de 54 pays détenus en Syrie et en Irak, nous devons rendre hommage à la possibilité donnée à nos bourreaux de s’échapper. Nous avons demandé aux Kurdes de les surveiller et aux Irakiens de les juger afin que nous n’ayons pas à nous en occuper en France. Cela concerne en premier lieu les épouses et les 150 enfants de djihadistes, dont la France voulait éviter le retour. Des négociations sur leur possible rapatriement en France ou dans des camps irakiens sont actuellement proposées.

* Daesh (également connu sous le nom d’IS / ISIS / ISIL / État islamique) est un groupe terroriste interdit en Russie.