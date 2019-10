la démocratie octroyée par le franquisme : Pourquoi en Espagne les apologies du franquisme ne sont pas jugées

Un ami espagnol, catalan même mais qui partage sans doute notre analyse sur l’origine de la crise dans le compromis passé avec le franquisme et la monarchie m’envoie ce texte d’un entretien avec deux experts sur le terrain pour élucider les raisons qui expliquent l’impunité de ceux qui continuent d’exalter les symboles d’un régime criminel après 40 ans de démocratie. On affirme souvent qu’il n’y a pas d’extrême-droite en Espagne mais le PP a récupéré le franquisme, Aznar un de ses dirigeants était un franquiste mais plus grave encore l’appareil d’etat de la démocratie monarchiste a maintenu en place tous les franquistes, et cette installation est allé jusqu’à collaborer en Amérique latine dans la répression des mouvements populaires, le soutien à des Pinochet et la lutte contre Cuba et le Venezuela. Il y a trois dimensions de base dans la crise catalane, la première est le fait que la catalogne est la plus riche région d’espagne et qu’elle refuse le partage avec d’autres régions en crise, mais il y a aussi ce compromis avec le franquisme dans une région – qui comme le pays basque- a été une des plus rebelle au régime de franco. le tout est c’est la troisième dimension sans la manière dont l’UE s’est faite complice de ce maintien du franquisme et a entretenu une classe parasitaire et spéculatrice avec un effet très fort de la crise de 2008.(note et traduction de danielle Bleitrach)

le chien est mort mais ps la rage Par María Altimira