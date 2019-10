Comme dans la dictature: la zone sud de Santiago est assiégée par des militaires

Après les manifestations massives contre la montée des transports en commun et la précarité de la vie, le gouvernement Piñera a décrété l’état d’urgence pour Santiago du Chili. Les militaires sont descendus dans les rues pour exercer un contrôle sur la population.cela se passe à santiago mais si vous suivez ce qui se passe dans le monde ça a lieu partout. Partout face à des politiques qui prétendent toujours plus faire pression sur la population, en particulier en matière de transports, la colère monte: nous avons eu le mouvement des gilets jaunes en France et chacun s’accorde à reconnaitre que la colère ressurgit à l’occasion des retraite. Mais on retrouve dans bien des pays, cette impossibilité de ce que Lénine aurait appelé la démocratie bourgeoise à répondre à la colère légitime et partout le masque tombe , la répression est là, la police humilie les sapeurs pompiers, gratuitement… partout en Algérie comme en espagne en passant par le Moyen orient et l’Afrique au-delà des revendications auxquelles on ne répond pas c’est la violence de la bourgeoisie qui s’exerce pour imposer une politique mondialisée et financiarisée. (note et traduction de danielle Bleitrach)