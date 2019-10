The National interest : Qui gagne au retrait soudain de la Syrie de Trump? La Russie.

La trahison des Kurdes syriens a envoyé un message clair aux alliés des États-Unis dans la région et au-delà: ils ne peuvent plus compter sur les assurances de Washington concernant leur sécurité. J’ajouterai par rapport à l’excellente analyse de ce professeur de relations internationales que les buts qu’il décrit étaient évident pour n’importe quel observateur, il s’agissait pour la milice Kurde enrôlé dans une bien étrange coalition, moins de combattre daech que d’ampêcher Syriens et Russes de reprendre le contrôle du territoire. Il s’agissait d’empêcher le Hezbollah et l’Iran de devenir le principal soutien des Syriens -au grand dam d’Israël dont les kurdes étaient de fait un soutien et Netanayoun ne cesse de déplorer leur lachage- et je passais mon temps à expliquer en vain que le PCF soutenait deux causes contradictoires celle des Kurdes et celle des palestiniens, en vain. Le tout au prix du maintien de Ankara sur l’enclave d’Idlib qui contient la plus belle collection d’islamistes qui se puisse imaginer, un nid de frelons que le retrait américain et la décision d’invsion turque a libéré. Il s’avère qu’après cette stratégie imbécile des Français, tous partis politiques confondus, il ne reste plus à Le Drian sous couvert de placer quelque part nos terroristes français dont ne veulent plus les Kurdes qui nous en veulent de les avoir embringués dans cette aventure – peut-être n’y seraient-ils pas allés sans les garanties françaises d’aller négocier le retrait de nos forces spéciales que les américains larguent comme les Kurdes. Enfin comme tous ces braves gens sont prêts à s’écharper, tout le monde se tourne vers les Russes qui deviennent la seule garantie y compris pour les kurdes et pour Israêl qui est le meilleur ami de Poutine, que ce ne sera pas un bain de sang. le vrai problème est comment les communistes français ont-il pu contribuer à un tel fiasco avec leur kurdomanie qui dissimulait, je l’ai toujours dit ce qui ne manquerait pas d’arriver, leur trahison. Il faut virer ces gens là… (note et traduction de danielle Bleitrach)

Le président Donald Trump a bouleversé la politique américaine en Syrie, et peut-être même dans tout le Moyen-Orient, d’un seul coup. Sa décision unilatérale de retirer les troupes américaines de la région kurde du nord de la Syrie et de donner ainsi le feu vert à l’invasion turque de l’enclave kurde a mis en péril tous les objectifs américains en Syrie. Ceux-ci incluaient la protection de l’enclave autonome kurde comme contrepartie de la contribution militaire singulière de la milice kurde à la liquidation de l’État islamique et à la capture de sa capitale Raqqa au prix de milliers de vies. Ils ont également empêché le régime Assad de reprendre le contrôle du nord de la Syrie (là encore, un objectif très important des États-Unis en Syrie était de limiter la portée et l’influence de la Russie et de l’Iran dans le pays). Finalement,

Tous ces objectifs sont maintenant en lambeaux.

Les unités de protection du peuple, également connues sous le nom de YPG, ayant été larguées par les États-Unis, ont désespérément conclu une alliance avec le régime Assad pour contrer l’invasion turque. Les forces gouvernementales syriennes se déplaceraient rapidement dans l’enclave kurde et vers la frontière turque. Les Kurdes ont justifié leur décision en déclarant que le gouvernement syrien avait le devoir de protéger l’intégrité territoriale de l’État. Il s’agit d’un renversement majeur de la position antérieure des YPG, qui visait à acquérir l’autonomie de Damas et, en corollaire, à empêcher l’intrusion de troupes du régime dans le proto-État kurde. Les YPG avaient négocié qu’une présence militaire américaine dans la région dissuaderait non seulement une attaque turque, mais découragerait également le régime d’Assad d’envoyer ses troupes en territoire kurde.

Les responsables des forces démocratiques syriennes (SDF) et le groupe d’experts qu’il dirigeait, à Washington, étaient encore récemment perçus par les décideurs à Washington comme un obstacle à l’intrusion de l’influence politique et militaire russe et iranienne dans le nord de la Syrie. Maintenant, avec les YPG alliés au régime d’Assad, il ne reste plus qu’une question de temps avant que des conseillers militaires russes et des milices chiites soutenues par l’Iran ne soient présents dans l’enclave kurde. La Russie et l’Iran sont les principaux partisans du régime Assad. Ce dernier a été en mesure de renverser le cours de la guerre civile syrienne en grande partie grâce à l’aide de la puissance aérienne russe et aux prouesses militaires des combattants du Hezbollah endurcis par la guerre, soutenus par le CGR Force Quds.

La Russie et l’Iran sont tous deux très intéressés à prendre pied dans le nord de la Syrie. Les deux voudraient voir le régime Assad consolider son contrôle dans toute la Syrie. La Russie souhaite également accéder aux territoires proches de la frontière turque afin de renforcer son pouvoir de négociation avec Ankara sur l’enclave d’Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Alors que la région d’Idlib est sous la protection nominale de la Turquie, plusieurs factions islamistes radicales qu’il est difficile de contrôler en Turquie l’infestent.

Ces groupes islamistes sont des ennemis invétérés du régime Assad et de la Russie. Moscou voudrait soit les éliminer complètement, soit les chasser du territoire syrien. À cette fin, il a mené plusieurs attaques aériennes sur l’enclave d’Idlib, en violation de l’accord de Sotchi signé en septembre 2018 avec la Turquie. La Russie a prétendu, avec de nombreuses raisons, qu’Ankara n’avait pas été en mesure de tenir sa partie. le marché en ne désarmant pas les factions islamistes et en étant incapable d’imposer l’ordre à Idlib. La position stratégique de la Russie vis-à-vis d’Idlib devrait être renforcée une fois qu’elle aura accès à la région kurde du nord de la Syrie qui borde Idlib.

L’Iran réalisera également des gains politiques importants grâce à la réaffirmation du contrôle du régime Assad sur l’enclave kurde. L’Iran lui-même est confronté à son propre problème d’aspirations sécessionnistes kurdes: le proto-État kurde en Syrie a été une source d’imitation non seulement pour les Kurdes du sud-est de la Turquie, mais également pour les Kurdes du nord-ouest de l’Iran -établir une nouvelle rébellion contre Téhéran. L’élimination de l’autonomie kurde et le fait de placer l’enclave kurde sous le contrôle de Damas profitent donc également à l’Iran, en éliminant cette source d’attraction pour les Kurdes iraniens. En outre, l’extension du contrôle du régime Assad aux zones kurdes signifierait également la propagation indirecte de l’influence et de la présence iraniennes dans une région de la Syrie, ainsi que celle frontalière de la Turquie, dont l’Iran avait été exclu.

Enfin, le chaos créé par l’invasion turque, combiné au retrait de la présence militaire américaine du nord de la Syrie, sera une aubaine pour l’État islamique. ISIS a non seulement des cellules dormantes dans la région, mais également des milliers de combattants incarcérés dans l’enclave kurde et gardés par les forces des YPG / SDF. Ces forces sont maintenant obligées de combattre l’invasion turque et ne peuvent donc pas garder les combattants de l’Etat islamique et leurs personnes à charge, dont beaucoup ont déjà fui les lieux où ils ont été logés. Il est presque certain que ces combattants vont se regrouper et pourraient bien constituer le noyau d’un État islamique ressuscité. Plusieurs attaques terroristes attribuées à l’Etat islamique ont déjà été signalées depuis le nord de la Syrie et le nombre d’instances de ce type va probablement augmenter dans un proche avenir.

On craint que cela ne conduise à une répétition de l’Irak après l’invasion américaine de 2003, laissant de vastes étendues de territoires non gouvernés et dans le chaos, permettant aux groupes terroristes de se multiplier. L’invasion turque de l’enclave kurde dans le nord de la Syrie et la complicité américaine dans cet acte pourraient très bien ouvrir la voie à une rediffusion du scénario irakien qui a créé al-Qaïda en Mésopotamie et qui s’est transformé en ISIS.

Même si une fraction de ce scénario se révèle être vraie, cela se traduira par de nouvelles souffrances et des troubles dans une région qui a déjà eu plus que sa part des deux. Ce qui est absolument clair, c’est que la décision hâtive de retirer les troupes américaines de la région kurde en Syrie, ouvrant ainsi la voie à l’invasion turque, a non seulement laissé les Kurdes avec un immense sentiment de trahison, mais a également renversé la plupart des objectifs de Washington. s’était fixé en Syrie et dans le reste du Moyen-Orient. La trahison des Kurdes syriens a envoyé un message clair aux alliés des États-Unis dans la région et au-delà: ils ne peuvent plus compter sur les assurances de Washington concernant leur sécurité et ils devraient rechercher d’autres options pour assurer leur propre sécurité.

Mohammed Ayoob est professeur émérite de relations internationales à la Michigan State University et professeur associé non résident au Center for Global Policy à Washington DC. Ses derniers livres comprennent Will implode Moyen – Orient? et les nombreux visages de l’islam politique .

Image; Reuters