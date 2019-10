La solidarité est l’arme des peuples ..

Accueil très chaleureux réservé au Secrétaire du CC du KKE Dimitris Koutsoubas par la délégation turque du CC du Parti communiste de Turquie TKP dirigé par le Secrétaire Kemal Okougian .

Dimitris Koutsoubas s’est rendu en Turquie dans le cadre de la 21e rencontre internationale de partis communistes et partis des travailleurs. 70 partis communistes de 60 pays participent.

La 21e Rencontre internationale pour la première fois est organisée conjointement, par le Parti communiste de la Turquie et le Parti communiste grec, intitulé:

« 100 ans depuis la fondation de l’Internationale communiste. La lutte pour la paix et le socialisme continue ! »