Contribution des communistes chypriotes : Contribution d’AKEL Chypre à la 21ème réunion internationale des partis communistes et ouvriers

“100e anniversaire de la fondation de l’Internationale communiste. La lutte pour la paix et le socialisme se poursuit! ”

Nous vous avons déjà parlé de la réunion de célébration du 100 e anniversaire de l’internationale sous la co-direction du parti communiste grec et turc, voici la contribution très intéressante des chypriotes. Monte de plus en plus l’idée de la nécessité d’une internationale communiste qui ne ressemblerait sans doute pas à la IIIème ne serait-ce parce qu’elle n’aurait pas un centre dont la défense autant que l’adoption du modèle allait de soi, mais elle permettrait comme ici la co,frontation des analyses et des expériences. (Note et traduction de danielle Bleitrach)

Izmir, Turquie, octobre 2019

Camarades,

bannière_21e_IMCWPAu nom du Comité central d’AKEL, nous saluons la 21e réunion internationale des partis communistes et ouvriers. Nous transmettons les salutations amicales des dirigeants, des militants et des membres d’AKEL à tous les partis communistes et ouvriers présents ici, à tous les communistes du monde, à tous les combattants de la paix et du socialisme. Nous exprimons notre gratitude au Parti communiste de Turquie pour son accueil, mais également au Parti communiste de Grèce, co-organisateur de la réunion de cette année.

À l’occasion de notre présence ici, nous sentons le besoin d’exprimer la reconnaissance sans réserve d’AKEL envers le Parti communiste turc pour sa solidarité constante avec la lutte du peuple chypriote contre les 45 années d’occupation de notre pays par l’armée turque qui a pour but de maintenir notre île et notre peuple, les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs, divisés. Nous adressons nos salutations chaleureuses à tous les communistes de Turquie et, par votre intermédiaire, à l’ensemble de la classe ouvrière et au peuple de votre pays. Rien ne divise le peuple de Chypre et le peuple de Turquie. L’ennemi de nos peuples – des deux communautés à Chypre également – est l’impérialisme, l’OTAN et le nationalisme.

Dans le même temps, nous exprimons notre gratitude pour la lutte que le PC turc a me,é durant toutes ces années pour montrer au peuple turc la véritable nature de l’implication du gouvernement turc dans la crise en Syrie et, en général, dans le conflit né de l’ intervention impérialiste étrangère dans le pays voisin. Tous les partis communistes du monde entier savent, par expérience, à quel point il faut de la vigueur et de la patience pour contrer le courant nationaliste qui dénigre, en «traîtres», tous ceux qui révèlent les intérêts de classe qui sous-tendent les politiques gouvernementales et les politiques géopolitiques correspondantes.

Nous pensons qu’en ce moment, la 21e réunion internationale des partis communistes et ouvriers devra être un podium où la solidarité du mouvement communiste international avec le peuple syrien et notre revendication de mettre fin à la guerre, à l’invasion turque et à tous les conflits étrangers les interventions doivent être entendues haut et fort dans tous les coins de la terre, en parlant d’une seule voix.

Camarades,

La 21ème réunion internationale des CWP se tient à un moment où la planète bouillonne de contradictions, de conflits et de rivalités. Non seulement le capitalisme ne surmonte pas la crise, mais – comme il le fait toujours à chaque fois – il se prépare pour la prochaine. Ce n’est pas un hasard si cette année, les instances dirigeantes des institutions économiques internationales revoient leurs prévisions de croissance pour enregistrer une spirale à la baisse. Tout indique que l’économie mondiale prend le chemin d’un ralentissement général. Cela signifie qu’une nouvelle attaque contre les peuples du monde est imminente avec l’imposition de mesures anti-sociales et anti-travail, d’attaques contre les gains sociaux, de plus de privatisations, ainsi que d’une destruction accrue de la nature et de la planète.

Tous les problèmes majeurs de notre époque ont leurs racines, directement ou indirectement, dans le système même et dans son fonctionnement, ainsi que dans la recherche de la maximisation du profit. Le changement climatique, les guerres en cours, le cauchemar nucléaire et le monstre du fascisme sont tous les produits d’un système qui, ensemble, ou chaque conséquence en soi, peut conduire à la destruction de la civilisation humaine.

Camarades,

Il existe une explication à l’escalade actuelle de la concurrence entre les centres impérialistes du monde pour le contrôle des sources d’énergie, les voies de transport de l’énergie et le contrôle géostratégique des régions et des marchés. La baisse relative qui a commencé à être enregistrée il y a quelques années dans la part du PIB mondial des pays du G7, conjuguée au transfert progressif de capital, de commerce et de production industrielle de l’Ouest à l’Asie ces dernières années, ouvre la voie à une reconfiguration de la le système capitaliste mondial.

Par conséquent, la stratégie des États-Unis consiste à défendre leur domination sur les autres centres émergents du monde, principalement la Chine. Cela a conduit à une nouvelle phase de l’agression économique, politique et militaire des États-Unis. C’est précisément ce que dit l’administration Trump, dont l’élection ne doit pas être perçue comme un accident électoral, mais comme un choix stratégique du système américain qui, à ce stade, réclame la mise en œuvre de politiques spécifiques: retour au protectionnisme économique et utilisation du commerce comme une arme contre les centres rivaux concurrents et dans le même temps, le « désengagement » des États-Unis des obligations et des restrictions imposées par le système de sécurité international et les conditions internationales.

C’est la raison pour laquelle les États-Unis se sont retirés du Traité sur le contrôle des armes nucléaires conclu entre les États-Unis et l’URSS, de l’Accord nucléaire sur l’Iran, du Pacte des Nations Unies pour la migration, de l’Accord sur les changements climatiques, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, du Conseil des droits de l’homme et le Traité Ciels ouverts également alors qu’ils procèdent à des actions incendiaires au Moyen-Orient pour la défense d’Israël; prendre de nouvelles mesures agressives contre Cuba, le Venezuela et l’Amérique latine dans leur ensemble, mais aussi une plus grande implication économique et militaire en Asie du Sud-Est. En dépit de divergences secondaires sur des questions tactiques, le bloc des Etats-Unis, de l’OTAN et de l’UE poursuit sa stratégie d’encerclement géopolitique de la Russie et de la Chine, qui réagissent désormais en conséquence.

L’expression la plus dangereuse et explosive de ces développements est la militarisation de la planète, qui prend maintenant des dimensions incontrôlables . L’année dernière, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de plus de 2%, pour atteindre 1,82 billion de dollars. Dans le même temps, la doctrine nucléaire des États-Unis fait craindre le retour de la destruction nucléaire. La planète entière doit savoir que les États-Unis refusent jusqu’à présent de s’engager dans une politique du «non-recours au premier principe», à savoir qu’ils n’utiliseront jamais les armes nucléaires en premier. Dans le même temps, ils modernisent leur arsenal nucléaire, en précisant clairement qu’ils utiliseront les armes nucléaires, même contre les menaces non nucléaires et contre leurs infrastructures.

L’UE poursuit sans relâche son processus incessant de militarisation et de couplage avec l’OTAN, en se concentrant sur la mise en place de structures militaires et en investissant dans le secteur de la guerre contre les armes États.

La concurrence la plus dangereuse pour l’introduction de nouvelles technologies, la robotisation, les armes autonomes et l’intelligence artificielle dans l’industrie militaire est peut-être la plus dangereuse des nouvelles tendances dans ce domaine. Cela modifiera de manière irréversible la nature des guerres et des conflits, les relations entre les États et l’avenir de l’humanité.

Camarades,

Tous ces éléments et tendances sont identifiés et concentrés dans un mélange explosif ici aussi dans notre zone en pleine ébullition. Les énormes batailles d’énergie opposant les puissants du monde accompagnent les efforts des classes dirigeantes israéliennes, saoudiennes et turques pour renégocier leur position géopolitique et économique et affirmer leur position dominante dans la région au sens large en intensifiant leur agression politico-militaire peuples voisins, en développant des tendances en matière d’autonomie et en élargissant le choix de leurs orientations géopolitiques. Celles-ci se mêlent aux problèmes internationaux en suspens dans la région, tels que les problèmes palestinien, chypriote et kurde, aux luttes des peuples pour la liberté, la paix et la souveraineté, et aux droits des États de la région de faire usage de leur souveraineté.

C’est dans ce contexte que se déroule la lutte du peuple chypriote pour résoudre le problème de Chypre, vieux de 45 ans; un problème d’invasion, d’occupation et de colonisation de 37% du territoire de notre île par la Turquie, ainsi que la division de Chypre et de ses habitants. Le passage du temps a créé un fait accompli grave et peut-être irréversible sur le terrain, mais également en ce qui concerne la composition démographique de la population de l’île, grâce à la mise en œuvre par sa Turquie de sa politique systématique d’assimilation culturelle, religieuse, économique et politique des territoires occupés. de Chypre et de la communauté chypriote turque elle-même. La Turquie et le régime illégal dans les territoires sous occupation turque ont même entamé des actions,

Toutefois, la situation à Chypre s’est détériorée de manière dramatique ces derniers temps, le gouvernement Erdogan, tirant parti de l’absence de procédure de négociation sur le problème chypriote après l’effondrement de la conférence de Crans Montana sur Chypre, a intensifié ses actions agressives contre Chypre et s’est livré à des discours de guerre. , avec violations – et maintenant avec forages illégaux – dans la zone économique exclusive (ZEE) de la République de Chypre et, ce faisant, en violation flagrante du droit international et de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, que la Turquie a effectivement toujours pas signé. Les réactions de la communauté internationale, y compris de l’Union européenne, dont Chypre est un État membre, se sont jusqu’à présent limitées à des déclarations verbales.

AKEL mène la lutte contre la direction dangereuse prise par les développements en combattant le nationalisme croissant dans ces conditions périlleuses. Nous insistons sur le fait que le seul moyen d’avancer est la solution du problème chypriote avec la fin de l’occupation et la réunification de l’île.

Ce n’est que le moyen de défendre notre pays et d’annuler le crime impérialiste commis dans l’été 1974 contre Chypre.

C’est le seul moyen de garantir l’exploitation des richesses naturelles de Chypre au profit de l’ensemble de la population, Chypriotes grecs et Chypriotes turcs, étant donné que lors des négociations, des convergences ont été enregistrées entre les deux communautés, qui résolvent ces problèmes de manière mutuelle. manière bénéfique.

C’est le seul moyen qui puisse permettre la normalisation des relations de notre pays avec la Turquie et la délimitation de la ZEE entre nos pays, sur la base, bien sûr, du droit maritime international.

C’est précisément la raison pour laquelle nous insistons constamment sur la nécessité de reprendre les négociations sur le problème chypriote, sur la base du cadre présenté par le Secrétaire général de l’ONU, qui prévoit notamment la suppression des garanties et droits d’intervention de la Turquie, de la Grande-Bretagne et de la Grèce sur Chypre [1] et retrait rapide de l’armée d’occupation turque de l’île.

Ce cadre prévoit également une solution aux aspects internes / constitutionnels du problème de Chypre sur la base d’une fédération bi-communale et bi-zonale avec une égalité politique entre les deux communautés, comme le prescrivent les résolutions pertinentes des Nations unies. Cette solution est le compromis honorable qui a été convenu par les communautés chypriote grecque et chypriote turque depuis 1977 et qui a été adopté par la communauté internationale. Avec la transformation de la République de Chypre d’un État unitaire à un État fédéral, l’unité et la souveraineté de notre patrie sont sauvegardées, le danger d’une partition définitive de l’île est repoussé et les deux communautés de l’île redeviennent maîtres dans leur domaine commun. domicile.

Toute idée de la part de qui que ce soit de changer cette base de la solution du problème de Chypre et l’abandon des paramètres de l’ONU ne peut être acceptée. AKEL, qui a à l’avant-garde de sa lutte la position «Chypre: une patrie, un peuple» n’acceptera jamais une solution ou une confédération à deux États.

Pour ce qui est de la phase actuelle, AKEL insiste sur le fait que les dirigeants des deux communautés, le président Nikos Anastasiades et le dirigeant chypriote turc, Mustafa Akinci, doivent rapidement s’accorder sur le mandat, qui sera confirmé lors d’une conférence informelle en présence des puissances garantes. afin de procéder au début des négociations de fond à partir du moment où ils étaient restés à Crans Montana.

L’évolution du problème chypriote n’est pas étrangère à ce qui se passe en ce qui concerne la planification énergétique de la République de Chypre. En tant qu’AKEL, nous sommes la seule force sur l’île à s’être opposée résolument à la stratégie du gouvernement Anastasiades, qui a laissé longtemps le temps passer pour le problème chypriote caractérisé par la stagnation et l’inertie. cadre convenu. De toute évidence, il avait l’illusion que les États-Unis et Israël ou l’implication de géants de sociétés énergétiques dans la ZEE chypriote assureraient une protection contre la Turquie, avant de poursuivre le programme énergétique de la République de Chypre.

Poursuivant dans cette perspective, le gouvernement a totalement réorienté la politique étrangère de Chypre. Il a proclamé Chypre «avant-poste avancé de l’Occident» et «bouclier israélien», en forgeant des coopérations militaires stratégiques avec Israël, les États-Unis et d’autres forces de l’OTAN, consentant à l’utilisation des bases britanniques sur le territoire de Chypre pour le lancement. des frappes aériennes / raids en Syrie et en Irak. Il a même ouvert des portes à l’Arabie saoudite, tandis que l’idée de l’adhésion de Chypre à l’OTAN ou à sa branche, le « Partenariat pour la paix », est régulièrement proposée. Il est caractéristique qu’en ce qui concerne le transfert de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem, ainsi que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté illégale d’Israël sur les hauteurs du Golan, le gouvernement chypriote a silencieusement pris le parti des États-Unis et d’Israël,

Le dernier exemple en date est le projet de loi Menendez-Rubio approuvé par le Sénat américain, qui traite des relations entre Chypre, la Grèce, Israël et les États-Unis, officialisant l’alignement des gouvernements de ces pays sur les plans plus larges des États-Unis pour la Méditerranée orientale. En réalité, avec ce projet de loi, les États-Unis demandent à Chypre et à d’autres pays – dans le cas de Chypre, la levée de l’embargo américain sur les armes imposé il y a plusieurs décennies à Chypre comme une « récompense » – de démanteler complètement leurs relations avec la Russie.

AKEL a fait et fait de gros efforts pour souligner le fait que cette politique est dangereuse. qu’il viole les principes et repose également sur des illusions. L’insécurité ressentie à juste titre par les Chypriotes grecs à la suite de l’agression turque ne sera pas résolue par une militarisation accrue de l’île, par une confiance aveugle en les États-Unis, Israël et les autres forces de l’OTAN, sans parler de l’adhésion de Chypre à l’OTAN. De même, la sécurité des Chypriotes turcs ne peut être recherchée dans l’armée et garantir les droits de la Turquie.

La paix est notre sécurité, à la fois pour Chypre et les Chypriotes. La paix signifie avant tout la libération et la réunification de Chypre et de son peuple, la démilitarisation de l’île, l’élimination des armées étrangères et des «gardiens». Cela signifie également de poursuivre une politique étrangère qui doit être basée sur les principes, le droit international, la paix et la solidarité avec les peuples en lutte. Cela signifie que Chypre devrait être un pont de paix pour les peuples de la région et non un lieu propice à la tenue d’exercices militaires étrangers et à une plate-forme de lancement pour mener des attaques.

Pour AKEL, la lutte pour la libération et la réunification de notre patrie constitue sa tâche stratégique immédiate en tant que parti de la classe ouvrière et travailleurs de l’ensemble de Chypre. À notre avis, la réunification du peuple, des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs chypriotes, du territoire, de l’État, de la société et de l’économie de Chypre est une condition préalable essentielle à la détermination de l’objectif de la transformation socialiste dans notre pays.

C’est précisément cette stratégie qui est incarnée dans notre perception de la lutte pour la paix et de la lutte pour le socialisme, qui sont liées, mais pas nécessairement identiques, en ce sens que la lutte anti-impérialiste et anti-guerre englobe des couches plus larges de nos peuples. . La lutte anti-impérialiste et anti-guerre englobe non seulement les communistes et la gauche, mais tous les travailleurs, tous les jeunes, qui veulent et croient en la paix, en l’amitié des peuples et le respect du droit international. C’est-à-dire que cette lutte concerne même tous ceux qui ne partagent pas – ou nous n’avons pas encore réussi à le convaincre – qu’une paix viable et durable réside dans le socialisme, le renversement et le dépassement du système capitaliste qui engendre et reproduit le causes des guerres et des rivalités car aucune version du capitalisme,

Le socialisme est la réponse aux défis de notre époque. C’est la voie de l’avenir de l’humanité sur la planète. Le fait est bien sûr que la perspective socialiste est objectivement la seule alternative aux impasses actuelles. Cela restera une simple position théorique à laquelle adhéreront les communistes tant que les larges masses de travailleurs ne verront pas cette perspective devant eux. Et pour que cela se produise, il est avant tout nécessaire que le mouvement communiste lui-même – de chaque pays, mais aussi au niveau international – résolve ses propres faiblesses et faiblesses; être en première ligne des luttes quotidiennes pour les droits des travailleurs, pour la protection de l’environnement, pour la démocratie et pour la paix. Il doit inspirer et tracer une voie qui relie les difficultés actuelles à la vision de l’avenir.

Camarades,

La réunion internationale de cette année coïncide avec le 100e anniversaire de la création de l’Internationale communiste. L’Internationale Communiste représente une étape symbolique dans l’histoire du mouvement communiste mondial. C’est un enfant de la Grande Révolution socialiste d’octobre et un produit de la nécessité de la coordination stratégique et de l’unité du mouvement ouvrier international. Certes, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que des phénomènes problématiques dans le fonctionnement et le fonctionnement de l’Internationale communiste ont également été analysés. Cependant, sa contribution au renforcement des partis communistes nouvellement fondés dans le monde, au développement de la solidarité internationaliste avec le brillant exemple de la formation de brigades internationales aux côtés de l’armée républicaine espagnole, dans la diffusion de la théorie marxiste avec les écoles et les publications marxistes, dans l’échange mutuel d’informations sur les actions et les luttes des partis, est indiscutable. Il n’ya peut-être pas d’internationale communiste aujourd’hui, mais son héritage est unique et précieux.

La nécessité d’une coordination et d’une action commune entre les partis communiste et ouvrier reste également impérative aujourd’hui. Cela n’a peut-être jamais été aussi impératif qu’aujourd’hui. Nous reconnaissons bien entendu qu’une stratégie unique qui devrait être adoptée par tous les partis communistes et ouvriers n’est pas réalisable aujourd’hui; qu’il existe entre nous des différences mineures et majeures en ce qui concerne la théorie, mais également en matière de stratégie et de tactique.

En même temps, cependant, nous sommes obligés de voir – et l’histoire ne nous pardonnera pas si nous ne le faisons pas – ce qui nous unit, tout ce pour quoi nous pouvons et devons trouver un terrain d’entente et une action commune. Nous sommes unis dans notre croyance en le marxisme-léninisme, l’interprétation de classe du monde et de l’histoire, les principes de l’internationalisme prolétarien et de la lutte anti-impérialiste pour la paix, la lutte pour le socialisme.

Par conséquent, avec un respect mutuel, dans un esprit d’union et de camaraderie, avec un dialogue fondé sur des arguments et un échange d’expériences, nous pouvons construire l’unité dans l’action des partis communiste et ouvrier autour de questions fondamentales spécifiques.

Nous pouvons construire une action commune pour exprimer la solidarité internationaliste envers les peuples du monde en lutte et éprouvés, envers la Palestine héroïque, les peuples syrien et yéménite, la solidarité envers Cuba et le Venezuela, inflexibles et provocants, envers l’ensemble de l’Amérique latine.

Nous pouvons forger une action commune dans notre lutte sur le continent européen, contre l’Union européenne des monopoles et l’OTAN, pour une autre Europe des peuples et du socialisme. Pour la solidarité avec les réfugiés et les immigrants, contre la xénophobie et le racisme. Dans la lutte contre les guerres et la militarisation, pour le désarmement nucléaire et la paix. Nous pouvons le faire en coordonnant des actions anticapitalistes pour sauver l’environnement. Dans la confrontation idéologique avec l’anticommunisme et le révisionnisme historique, l’exemple le plus récent est la résolution vulgaire approuvée par la majorité du Parlement européen.

Les réunions internationales annuelles sont une arène unique et précieuse pour le dialogue, la compréhension et l’action commune des partis communistes et ouvriers. Nous croyons que l’unité des réunions internationales doit être sauvegardée en tant que bénéfice précieux. Dans le même temps, ces réunions devraient discuter et trouver des moyens d’améliorer et d’améliorer leur travail et leurs résultats concrets.

Une idée qui pourrait être discutée dans cette direction serait de combiner la tenue de réunions internationales avec la tenue de discussions thématiques, au cours desquelles des positions seront soumises et des questions plus spécialisées pourront être discutées. Etant donné qu’aucun parti n’est impeccable et n’a pas le monopole de la vérité, l’échange de vues et d’expériences sur des questions plus spécifiques est impératif.

En tant que AKEL, nous cherchons à enrichir nos positions et nos analyses en nous appuyant sur les expériences et les perspectives d’autres Parties fraternelles. En particulier, nous sommes appelés à élaborer des positions sur des questions contemporaines.

Nous voulons par exemple entendre comment chaque parti perçoit la prétendue 4e révolution industrielle et ses conséquences sur l’économie capitaliste et les relations de production, mais pas seulement sur ces questions. En outre, entre autres, sur les questions liées au multiculturalisme et à la souveraineté nationale, aux questions d’identité de genre et aux nouvelles formes de famille, le soi-disant droit à l’euthanasie, les politiques en matière de drogue.

Comment pouvons-nous, en tant que mouvement international, promouvoir la pensée scientifique marxiste sur l’évolution du monde et de l’humanité?

Comment pouvons-nous, en tant que mouvement international, utiliser Internet et les médias sociaux dans notre travail et comment pouvons-nous lutter contre le classement généralisé de personnes et la manipulation systématique de la conscience des gens qui sont appliqués par les grandes sociétés Internet?

Nous voulons que différents avis et arguments soient entendus, car nous pensons que nous allons apprendre les uns des autres, tirer des avantages des échanges de vues et faire un pas en avant.

Camarades,

Le slogan de la réunion internationale de cette année incarne simplement et humblement l’essence du message qui doit être entendu. Quelles que soient les difficultés et les déceptions, quel que soit le poids de l’adversaire aujourd’hui, notre lutte pour la paix et le socialisme ne peut être suspendue, elle ne se perd pas et n’est pas abandonnée.

La lutte continue!

[1]La fin du colonialisme britannique sur l’île et la déclaration d’indépendance de Chypre (1960) résultent d’un compromis inter-OTAN entre la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Ainsi, parallèlement à la proclamation du nouvel État, trois traités internationaux sont entrés en vigueur: le traité d’établissement prévoyait notamment l’instauration de la République de Chypre en tant qu’État indépendant et souverain, le maintien par la Grande-Bretagne de deux ”Bases et la fourniture, les installations et les installations sur le territoire de Chypre. Le traité de garantie conclu entre la République de Chypre et le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie prévoyait en revanche que les trois puissances garantes avaient le droit d’intervenir collectivement ou unilatéralement dans le but de rétablir l’ordre constitutionnel sur l’île en cas de son renversement.

