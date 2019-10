Avec Bolsonaro, le Brésil vit «une tentative de transformation en imbécilité collective», déclare le philosophe portugais

Diogo Sardinha prépare un nouveau livre qui aborde le contexte politique et social du Brésil ces dernières années

Les dernières années de la politique brésilienne, des manifestations de juin 2013 à l’élection du président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, en passant par la destitution de Dilma Roussef, ont attiré l’attention de la communauté internationale. Le philosophe Diogo Sardinha, chercheur à l’Université de Lisbonne et ancien président du Collège international de philosophie situé à Paris, est un autre membre de l’académie qui a vu dans le contexte brésilien un riche terrain de réflexion sur la démocratie et la fragilité du système de représentation. . Dans une interview avec RFI, il a détaillé les idées contenues dans son prochain livre sur les «grandes tendances de la société brésilienne».Le nouveau travail de Diogo Sardinha, qui sera publié dans les prochains mois à Sao Paulo par la maison d’édition Contracorrente, n’a pas encore de titre, mais abordera le contexte politique et social du Brésil ces dernières années. «Surtout cette période de juin 2013, avec la réélection de Dilma Roussef, jusqu’à aujourd’hui. La situation actuelle du Brésil attire l’attention du monde entier. Paris est l’un des centres de débat sur ce qui se passe au Brésil », a déclaré Diogo Sardinha à RFI.

Selon le chercheur, les gouvernements PT ont fait croire à la communauté internationale qu’il fallait une société démocratique saine, dotée «d’institutions stables», ce qui n’était pas le cas. Pour Diogo Sardinha, l’impression était que cette situation de «droits garantis» resterait «parce qu’elle avait été consolidée».

«Plus tard, en lisant et en discutant avec des amis, j’ai compris que ce n’était pas la réalité. Le Brésil a vécu une période d’édification de la démocratie, notamment dans le sens d’une intégration dans les droits économiques et sociaux », explique le philosophe. « Tout cela développé dans une période d’accélération de l’histoire entre 2002 et 2016 était une exception dans la vie de la société et des institutions politiques brésiliennes. »

Ces dernières années, cependant, il est devenu évident que le Brésil manquait d’institutions solides pour fournir suffisamment d’oxygène à la démocratie, selon le chercheur. « Nous voyons cela dans le cas du pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir dominé par un groupe de personnes d’un certain profil et qui prend ses décisions en fonction de ce que certains magistrats considèrent comme le désir politique du peuple ou de la population », a-t-il déclaré. Il existe quelques exceptions pour les juges «engagés dans l’exercice équilibré» de la profession.

Homme blanc: clé pour comprendre la situation brésilienne

Pour Diogo Sardinha, la figure de «l’homme blanc des classes privilégiées» est un élément clé pour comprendre la situation actuelle du Brésil – un personnage omniprésent qui participe à tous les grands moments de l’histoire du pays. Selon M. Sardinha, ils dominent les domaines du pouvoir, tels que le pouvoir judiciaire, citant le ministre de la Justice, Sergio Moro, comme représentant ce « profil ».

La mise en accusation de Dilma Roussef était un autre « point tournant » dans l’ histoire du Brésil peuplée par des « hommes blancs ». Avec l’aggravation, selon Sardinha, cette fois, ils se sont associés pour prendre une figure féminine du gouvernement. «C’était clairement une déclaration du grand pouvoir économique et politique blanc des grandes villes et des grandes familles contre une femme. La destitution ne concerne pas seulement cela, mais elle est incompréhensible sans elle. Bien sûr, il y avait des femmes, comme Janaína Paschoal, mais lorsque nous voyons le noyau central des opposants, ce sont les hommes blancs de l’élite de la famille brésilienne. ”

Le processus de destitution de Dilma visait à renforcer le pouvoir de groupes légèrement éloignés de lui, selon Sardinha, qui cite d’importants pôles de la société brésilienne, tels que l’église ou l’armée.

Tentative d ’« imbécillisation collective »

Certains des électeurs du président Jair Bolsonaro, cependant, appartiennent à la classe inférieure, aux Noirs et aux femmes, et ont démocratiquement élu un Blanc au plus haut niveau pour diriger le pays. Diogo Sardinha présente plusieurs arguments pour déchiffrer cet épisode de l’histoire et des rappels brésiliens. Tout d’abord, tout le monde ne s’est pas senti représenté dans le discours du chef de l’Etat.

“C’est complexe. Souvent, les gens votent contre leurs propres intérêts. Mais ce qui se passe au Brésil est très curieux: on pourrait appeler cela une «tentative d’imbécilisation collective». (…) C’est ce que nous voyons maintenant avec le cas du pirate informatique impliquant Sérgio Moro et [Deltan Martinazzo] Dallagnol », explique-t-il. «Il y a ce vieil adage qui dit que lorsque le sage montre la lune, l’imbécile regarde son doigt. Au lieu de regarder ce qui a été révélé entre la conversation entre Moro et Dallagnol, cela n’a pas d’importance, l’important est de savoir qui a trouvé ces messages «criminellement». C’est le processus stupide, avec un groupe de personnes qui disent aux gens de « regarder le doigt ». »

Selon Diogo Sardinha, ce phénomène est également responsable des « Noirs votant pour un candidat raciste et des femmes pour un anti-féministe ». «Maintenant, essayons de faire comprendre aux gens l’erreur qu’ils ont commise. Pas tous, encore une fois, mais il faut travailler pour que ceux qui se trompent comprennent cela et comprennent que l’erreur peut être corrigée », conclut-il.

Voir l’interview complète: