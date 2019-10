Omar Souleyman , la Syrie et sa musique…

voici un plaidoyer qui me touche pour la musique de ce syrien venu des quartiers populaires, d’une zone actuellement déchirée à laquelle il dit son amour… Tout part d’un match dans lequel les arabes chantent la gloire du Hezzbollah et les kurdes celle de Bush junior, cela se termine dans le sang et la police s’en mêle. Mais ce n’est pas là l’essentiel… Ce plaidoyer nous permet d’approcher cette réalité syrienne, cette mosaïque et ce mélo , ce feuilleton sentimental qui rapproche les individus et que jamais les geopoliticiens ne pourront connaitre. Il est question d’une Syrie que l’on ne peut même pas imaginer; celle après la mort du vieil homme Hafez Al Assad et sous le règne actuel de son fils Bashir, traverse une sorte de période de perestroïka. , une ouverture à la fois interne et externe et par conséquent l’intelligentsia du pays est particulièrement sensible à l’image de la Syrie à l’étranger et soucieuse que la bonne musique soit autorisée à représenter le pays sur la scène internationale. Omar est évidemment loin d’être l’ambassadeur culturel qu’ils avaient en tête. Oui mais l’auteur inconnu dit une chose qui me touche profondément l’art « a besoin de dechets pour augmenter son énergie », c’est plus que ça l’art vient de la rue mais le propre de l’artiste c’est un travail qu’il fait là-dessus et dont il tire la modernité. D »où le choc éprouvé quand on découvre cet individu en djelabbah avec des lunettes noires, une sorte de caricature de son pays avec laquelle il se débrouille.

La Syrie

Al Hassakeh est une ville de béton par jour. Sa couleur vient de la variété de ses habitants: Arabes, Kurdes, Assyriens, Iraquiens, Shiites, Sunnites, Chrétiens, Chaldéens, Yazidis, Arméniens, Alaouites. Les rues et les marchés sont encombrés de vieilles femmes tatouées au visage, de chrétiens assyriens portant des croix ridiculement surdimensionnées autour du cou, d’hommes arabes vêtus de leurs keffiyas et jellabiyas traditionnels, de femmes avec ou sans foulards et de toutes sortes de tribus traditionnelles. La région vous rappelle la véritable nature de métis de la Syrie et du Levant, un mélange riche et fécond que les pédants et puristes raciaux et religieux et les puristes de toutes sortes aimeraient bien se défaire.

Je demande à Omar si toutes ces ethnies différentes parviennent à coexister pacifiquement chez elles. «J’ai toutes sortes d’amis, chrétiens et kurdes», répond-il. «Mes deux membres du groupe, Rizan et Ali sont kurdes. Je suis un Arabe. Lors de la dernière tournée, nous avions un poète avec nous et il était chrétien. ”

Il y a eu des conflits interethniques à Jazeera, notamment en mars 2004, quand une «intifada» kurde a éclaté après un match de football dans la ville d’Al-Qamishli. Apparemment, les Kurdes présents dans les tribunes chantaient les louanges de Talabani, Barzani et George Bush Junior et les Arabes les contraient avec des hollers pro-Saddam. Le ton a monté et les esprits se sont échauffés. Les forces de sécurité syriennes ont ouvert le feu sur les Kurdes lors des célébrations annuelles de Nowruz, le nouvel an kurde, à Al Raqqah aussi récemment cette année.

Mais c’est la grande politique. Je n’ai aucun problème à croire que l’harmonie ethnique au niveau de la rue prévaut à Al Hassakeh et dans ses environs. Omar lui-même est né dans une famille arabe du village de Tell Amir, à Jazeera, et a grandi en écoutant la pop irakienne à partir des années 1950, en particulier le dabke pop et le choubi des années 70 et 80. Un nom qu’il cite volontiers dans notre interview est celui du chanteur et joueur de rabab (violon traditionnel) Saad Harbawi. Un grave accident de moto au début de son adolescence lui a endommagé les yeux. C’est pourquoi il est rarement vu sans lunettes de soleil. À la fin de son adolescence, Omar est devenu ouvrier. «Quel genre de travail?» Demandai-je. «N’importe quoi» dit-il. La musique n’était qu’un passe-temps jusqu’au milieu des années 1990, alors qu’Omar avait environ 20 ans. Son cauchemar lui a valu une réputation locale en tant que musicien de mariage et il a commencé à chanter de manière professionnelle.

À peu près à la même époque, Souleyman a commencé à travailler avec le clavieriste Rizan Sa’id et le joueur sazien Ali Shaker, qui l’accompagnent toujours. Rizan est un prodige du Korg et un producteur de disques réputé, reconnu pour avoir inventé la nouvelle forme de dabke plus compacte et plus dure qui a émergé de la Jazeera au milieu des années 1990. Il a produit des hits pour des mégastars de dabke et de la pop syrienne tels que George Wassouf et Shari Al Fawaz et a travaillé pour la télévision syrienne. En grignotant des morceaux de Kettle dans un grand sac noir, Rizan me raconte tout ce qu’il a sur son studio à Al Hassakeh, où il produit une bonne partie de la production d’Omar Souleyman, ainsi que celle de nombreuses autres stars locales, dont il reprend les noms avec sa rapidité, son intelligence et sa confiance en soi. manière. Je ne me souviens d’aucun d’entre eux. Sur scène, Rizan tourne des boutons, joue des mélodies comme un virtuose.

Les premières publications promotionnelles occidentales ont proclamé que Souleyman avait sorti plus de 500 cassettes en Syrie… mais il ne s’agit bien sûr que d’une hyperbole flottante. Quatre-vingt pour cent de ces sorties sont des enregistrements réalisés lors de mariages et présentés aux couples mariés comme une sorte d’album photo sonore de leur journée bienheureuse. Les copies sont copiées, recopiées et vendues aux kiosques locaux. Le turn-over est implacable. Chaque fois que Gergis retournait en Syrie, il découvrait que ses airs préférés de Souleyman étaient déjà dépassés. «Il est un peu surpris que les gens aiment sa vieille musique», me dit Gergis. « Mais encore une fois, » vieux « est l’année dernière. »

Lorsque Gergis a finalement retrouvé Omar Souleyman en 2006 et obtenu l’accord sur la publication d’une compilation de sa musique sur le label Sublime Frequencies, Souleyman était déjà une étoile montante du monde arabe, grâce au succès de son tube de 2005 intitulé «Khataba» ( La proposition ‘) et son clip vidéo sensuel et succulent sur You Tube. Il avait été réservé pour des résidences dans des discothèques damascènes, ainsi que pour des mariages et des fêtes à Dubaï et à Abu Dhabi. Gergis a proposé une nouvelle aventure en Europe et en Amérique du Nord, et Souleyman a accepté. À ce jour, Sublime Frequencies a publié trois CD («Highway to Hassake» 2006, «Dabke 2020» 2009 et «Jazeera Nights» 2010). Alors que Souleyman commençait à ensorceler l’Occident, son succès remontait en Syrie par le biais de l’éther numérique.

La réaction alors dans certains quartiers fut de pure horreur.

Voici ce que dit un de mes amis promoteur et journaliste syrien: «Je suis un grand défenseur du chaabiou de la musique populaire. Cependant, Omar est un très mauvais chanteur. Et c’est vraiment dommage qu’il ait eu de la chance. Ce n’est pas un jugement social; C’est une opinion artistique, surtout quand Al Jazeera est pleine de chanteurs populaires incroyables, comme Ibrahim Keivo par exemple. En termes de musique chaabi (comme vraiment de la musique de taxi), je suis un fan de Wafik Habib de la côte. Et la plus grande star du pays est bien sûr Ali Al Dik. La musique d’Omar choque les musiciens locaux, en particulier lorsqu’elle est présentée dans des festivals internationaux sous forme de musique syrienne. Personne ne le connaît ici, à part peut-être des camionneurs du nord. C’est juste une musique horrible, avec des paroles stupides. Mais je comprends que le public occidental pourrait trouver ça «cool» parce que c’est kitsch et à cause de son drôle de look. Je ne pense pas que les gens de Sublime Frequencies seraient intéressés par ces grands chanteurs (Ibrahim Keivo et Wafik Habib). C’est plus commercial de présenter un chanteur mauvais et kitsch comme le son syrien !! ”

Ibrahim Keivo

J’ai lu ce passage à Mark Gergis et il a riposté comme suit: «Eh bien, encore une fois… confirmé. Les frontières entre le grand art et la culture pop sont assez profondément tracées dans le monde arabe. Omar est devenu l’exportation la plus réussie de l’histoire de la musique syrienne, telle qu’elle est perçue dans le reste du monde. Il n’y a jamais eu d’artiste de dabke ni de Syrien, et encore moins de Jazeera, qui a connu de telles tournées à l’ouest . Les gens sont soit très amusés, soit en colère, soit déconcertés. Mais nous sommes vraiment heureux et bien sûr, il est vraiment heureux. »Gergis développe ensuite une théorie selon laquelle la Syrie, après la mort du vieil homme Hafez Al Assad et sous le règne actuel de son fils Bashir, traverse une sorte de période de perestroïka. , une ouverture à la fois interne et externe et par conséquent l’intelligentsia du pays est particulièrement sensible à l’image de la Syrie à l’étranger et soucieuse que la bonne musique soit autorisée à représenter le pays sur la scène internationale. Omar est évidemment loin d’être l’ambassadeur culturel qu’ils avaient en tête.

Omar lui-même donne l’impression de ne pas s’intéreresser aux contreverses qu’il suscite. «Très peu de gens retrouvent leur héritage avec cette attitude snob», dit-il. «Tout le monde peut avoir son opinion, mais s’ils le pensent, ils ont tort. Par exemple, dans notre pays, les feuilletons sont très populaires . »Apparemment, un feuilleton appelé« Bab El Hara »(« La porte du quartier ») est le grand succès du moment . Cela se passe dans une époque révolue de valeurs sûres et solides, où les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des femmes. Les gens adorent ça et ont même ignoré un discours télévisé en direct de Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah et une sorte de divinité politique en Syrie, pour regarder le feuilleton en masse lors d’une récente émission du Ramadan.

Feuilletons télévisés, danses, glamour, bons moments, valeurs anciennes solides, quartier, camionneurs, chauffeurs de taxi, fragilité humaine; Bienvenue dans la Syrie moderne, bienvenue dans le monde entier. Je trouve frustrant que des artistes comme Omar Souleyman génèrent tant de bruit dans les cercles des érudits au sujet de «l’inconnu», de la légitimité, du contextualisme culturel, de la tradition, de la modernité, de l’appropriation illicite, de ce schisme, c’est ça. La vraie merveille de quelqu’un comme Omar Souleyman, et que l’endroit d’où il vient, n’est pas celui de la différence avec le monde que nous connaissons, mais sa ressemblance sanglante, la véritable tragédie et la farce humaines fondamentales. Les musiciens du monde entier partagent un rêve commun: jouer la musique qu’ils aiment au plus grand nombre de personnes possible le plus souvent possible. Et qui se soucie de savoir si leur public éloigné ne les « comprend » pas, ou parlent leur langue, ou sont au courant de 3000 ans de leur histoire, ou n’ont lu aucun traité d’ethnomusicologie sur leurs traditions et se contentent de frapper la tête sans grâce à leur musique avec la plus pure appréciation dans leur cœur: simple émerveillement et l’amour. Comme si une triste jeunesse des quartiers d’Al Hassakeh avait besoin de tout savoir sur l’histoire de l’Amérique noire, la migration du nord rural du sud rural, l’industrie automobile de Detroit, la musique gospel, l’esclavage et tout ce jazz pour apprécier Thriller. par Michael Jackson. Si vous décidez de creuser plus profondément et d’explorer les contextes de la musique que vous aimez, cela vous fera du bien, mais ne blâmez pas les autres de ne pas passer leur temps de la même façon. ou n’ont lu aucun traité d’ethnomusicologie sur leurs traditions et se contentent de frapper la tête sans grâce à leur musique avec la plus pure forme d’appréciation qui soit dans leur cœur: un émerveillement et un amour simples.

J’adore la musique d’Omar Souleyman. Ok, je ne sais pas de quoi il parle et ses talents lyriques pourraient bien être une blague pour tout ce que je sais. Le fait qu’il apparaisse régulièrement aux côtés d’un poète fumeur de chaîne appelé Mahmoud Harbi, qui se tient sur la scène et murmure des mots doux à l’oreille d’Omar, à la manière de Cyrano de Bergerac, confirme peut-être ce doute. Autant dire que les chansons trébuchent apparemment dans un paysage Technicolor composé de belles femmes, de mariages douteux, d’adultère, d’amour, de haine, de frustration, sexuelle ou autre, et parfois de font référence à Assad père et fils. Mais, comme Gergis, Bjork, Albarn et tous ces autres transes, je suis touché par la frénésie, l’honnêteté brute, le manque de polissage et de retenue, la virtuosité éblouissante de lamé, la déchirante les intros ‘mawwal’ et la fièvre martelante de dabke. J’adore le fait qu’Omar Souleyman ne soit pas un artiste au sourire optimiste, comme Wafik Habib ou Ali Al Dik, malgré leurs capacités vocales potentiellement supérieures. Comme Gene Vincent, Dee Dee Ramone ou Iggy Pop.

Et quiconque pense que Sublime Frequencies gagne des millions de dollars avec Omar Souleyman est un imbécile qui ne connaît pas les réalités de ce sous-sol indépendant et passionné de l’industrie de la musique qu’habite le label. Je serais surpris s’ils gagnent assez d’argent pour gérer un bureau, verser un salaire minimum vital à quelques personnes et continuer à diffuser la musique qu’ils aiment. Mais je crois qu’ils ont compris quelque chose de fondamental, et tout est question de confiance et de foi. La vérité est que de nombreux labels et producteurs de musique occidentaux à la recherche de talents sur des continents autres que le leur ont perdu la foi en la capacité des populations locales à produire elles-mêmes une musique de qualité et digne d’un potentiel international. Apparemment, ils avaient cette capacité il y a quelque temps, dans les années 50, Dans les années 60 et 70, des musiciens, des ingénieurs et des producteurs locaux ont enregistré des musiques magnifiques dans des studios tels que le Congo, l’Algérie, le Maroc, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, etc. Mais cette capacité a été étouffée par la piraterie, la réduction des budgets de production et l’effacement darwinien des « vrais » instruments par des synthés et des claviers bon marché. Il y a certes une part de vérité dans cela, mais cela ne tient pas compte du fait que la modernité est un défi créatif dans le monde entier, et que les Africains, les Arabes, les Asiatiques, etc. Et si une partie de cette réinterprétation nécessaire de la musique plus ancienne nécessite que quelqu’un comme Rizan s’assied dans son studio à la maison dans un univers oublié dans les confins d’un pays d’Afrique, d’Asie ou du Moyen-Orient et joue sur un synthé Korg et une boîte à rythmes brut, vital et le coup de pied commence à apparaître, puis les producteurs de l’Ouest doivent avoir une certaine confiance dans ce processus, ou au moins une curiosité. Sublime Frequencies semble avoir cette foi, et c’est pourquoi elles méritent le respect.

Et dans tous les cas, il ne faut jamais rejeter la corbeille, quelle que soit sa définition. Le grand art a besoin de déchets pour augmenter son énergie. Shakespeare, Dickens, Bartok et Joyce l’ont très bien compris. Comme les gars de Sublime Frequencies, je suis constamment surpris par l’énergie et la qualité de l’invention de la musique sur des cassettes bon marché et collantes, avec une valeur de production nulle, que je trouve dans les souks du monde. Nous devons faire confiance aux gens qui font cette musique et à leur façon de la créer, des gens comme Omar, Rizan et Ali Shaker. Peut-être ont-ils besoin d’un peu plus de corde, de quelques heures dans de meilleurs studios et salles de mastering, de l’utilisation d’un équipement légèrement supérieur. Mais, fondamentalement, ils font ce qu’ils font, se heurtant comme un jour à un avenir dangereux et nous devrions être à l’écoute. Croyez-moi, «l’autre inconnaissable» l’est.

