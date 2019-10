Mercredi 16 octobre, le contenu d’une lettre envoyée par Donald Trump à Recep Tayyip Erdogan quelques jours avant a fuité. Dans un style familier, le président américain invite son homologue turc à “trouver un accord” avec les Kurdes de Syrie. Le contenu de cette lettre a été publié par un journaliste de la chaîne Fox Business, et son authenticité a été “confirmée par la porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche, Stephanie Grisham”, rapporte The Wall Street Journal. Au moment où le contenu de la lettre, datée du 9 octobre, a fuité, une résolution bi partisane condamnant le retrait américain du nord de la Syrie avait été adoptée par la Chambre des représentants ce 16 octobre, par 354 voix contre 60. Selon le quotidien new-yorkais, elle a été votée “à l’unanimité par les démocrates”, qui “ont été rejoints par 129 républicains”.

Riez de la lettre de Trump à Erdogan ou lisez-là sérieusement pour voir qui fait quoi…

Oui oui Trump est vulgaire, il se conduit d’une manière digne d’Ubu roi, mais je dois dire que je trouve souvent tout aussi vulgaires et incultes des dirigeants comme Macron ou même Obama, même si nous sommes nous français simplement aussi incultes que les dirigeants que nous pensons distingués. Ce qui caractérise la plupart des dirigeants occidentaux c’est ce que remarquaient mes amis sénégalais à propos des « Toubabs » (les blancs): ils ont un défaut, ils ne respectent pas les coutumes, mais ils ont un côté positif, ils ont de l’argent et on peut le leur prendre ». Trump avec son tiroir caisse dans le cerveau dit simplement, je ne vois pas pourquoi je vous en donnerais et son réalisme c’est qu’il ne pense pas être aimé pour autre chose. Mais c’est la seule différence pour le reste ils sont tous pareils. Donc après avoir eu notre quart d’heure de snobisme, qu’est-ce que l’on peut trouver d’intéressant dans la lettre de Trump ?

Oui il y a dans les propos de Trump des révélations intéressantes, je dois dire que le général Mazloum dont il dit qu’il est prêt à négocier m’a paru beaucoup plus hostile que d’autres kurdes à une solution avec les Russes et le gouvernement syrien.

Il est à ma connaissance celui qui a avancé l’idée d’une zone d’interdiction de vol qui ne correspond d’ailleurs pas aux accords de 1998 signés entre les Turcs et le gouvernement syrien et qui prévoit une bande de 5 km dans lequel la Turquie a le droit de pourchasser « les terroristes » ou ceux qu’elle appelle tels. Erdogan ne cesse de se référer à ces accords qui sont intervenus entre Assad père et la Turquie, les deux pays étant au bord de la guerre. En signant l’accord d’Adana le 20 octobre 1998, cette dernière a officiellement déclaré retirer son soutien au PKK et ne plus ouvrir son territoire à la formation de militants du PKK, alors que jusque-là c’était le sanctuaire du PKK, là où il s’entrainait. Öcalan a été expulsé du sol syrien la même année et arrêté en 1999 au Kenya à la suite d’une entente entre les Kenyans et les Turcs mais aussi les Américains et Israël. La coopération a aussitôt commencé : une ligne téléphonique directe a été installée entre les deux pays, des représentants spéciaux ont été désignés en missions diplomatiques nationales, la mise en marche d’un système de « surveillance des mesures de consolidation de la sécurité et de leur efficacité » a été décidée.

Ocalan avait pourtant tout fait pour négocier, obligé de passer à la lutte armée il n’a cessé de décréter des trêves. Il faut encore souligner qu’Ocalan ne se prononce même pas pour un Etat Kurde, mais plutôt pour la participation des Kurdes à des Etats confédéraux qui respectent les frontières et les nations des territoires sur lequel ils sont installés.

Pur revenir au général Mazloum, il est un de ceux qui est passé du projet d’Ocalan qui se conciliait très bien avec des zones autonomes en Syrie et ailleurs à un nationalisme kurde avec la revendication d’un Etat et l’appui sur les Américains comme cela a été plus ou moins réalisé en Irak. Il est clair que tous les Kurdes n’étaient pas nécessairement d’accord avec cette solution, ceux sans doute les plus proches des communistes et anti-impérialistes, comme en témoigne l’interview de salih Muslim publié ici.

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/10/15/salih-muslim-representant-du-pyd-parle-de-laccord-avec-letat-syrien/?fbclid=IwAR2E0QkdFNqoM8O1KXyg29IR5uxP9vhOUcdw3cpuE1FhPEiuy3QqPzDPzc4

Donc ce que nous dit Trump, c’est que le général ne veut pas respecter l’accord entre les Kurdes et Damas, alors que si on l’en croit cela fait des mois que d’autres kurdes cherchent cet accord qui ne peut justement pas être obtenu parce que les Américains sont là (les français sont quantité négligeable et pris dans la nasse). Mais il faut aller encore plus loin, ce qu’a dit ce général, à savoir que soit c’était le génocide soit le choléra et qu’il a choisi avec désespoir le choléra, ses propos sont devenus dans nos médias ceux de l’ensemble des Kurdes, mais en fait ce n’est pas le cas. Comme le prouve l’interview publié ici même de Salih Muslim qui dit exactement le contraire du général qui lui visiblement poursuit les négociations avec les Américains. Il écrit à Trump malgré l’accord signé avec le gouvernement syrien et les Russes et comme le dit Trump: Le général Mazloum [chef militaire des Kurdes de Syrie] est prêt à négocier avec vous, il est prêt à faire des concessions qui n’auraient jamais été faites avant..

ce qui m’intéresse n’est pas de m’ébaudir sur le style de Trump mais bien de connaitre ce que ce général-là a à proposer à lui et à Erdogan, veut-il s’engager dans une offensive contre la Syrie?

Voici le contenu de la lettre “rédigée dans un style très familier” selon The Wall Street Journal :

“Le 9 octobre 2019

À l’attention de :

M. Recep Tayyip Erdogan

Président de la république de Turquie

Ankara

M. le Président,

Nous pouvons trouver ensemble un bon accord ! Vous ne voulez pas vous rendre responsable du massacre de milliers de personnes, et je ne veux pas me rendre responsable d’une destruction de l’économie turque – or je le ferai. Je vous ai déjà montré de quoi j’étais capable avec le pasteur Brunson [condamné à trois ans et un mois de prison par la justice turque pour “soutien à des organisations” terroristes, Andrew Brunson avait été remis en liberté le 12 octobre 2018. Les États-Unis avaient imposé des sanctions contre la Turquie pour obtenir la libération de ce religieux protestant établi à Izmir, dans l’ouest du pays].

J’ai travaillé dur pour résoudre certains de vos problèmes. Ne décevez pas le monde. Vous pouvez aboutir à un super accord. Le général Mazloum [chef militaire des Kurdes de Syrie] est prêt à négocier avec vous, il est prêt à faire des concessions qui n’auraient jamais été faites avant. Je vous joins en toute confidentialité une copie de la lettre qu’il m’a envoyée, tout juste reçue.

L’histoire vous jugera favorablement si vous faites ça bien, avec humanité. L’histoire fera de vous le diable si au contraire ça tourne mal. Ne soyez pas une brute ! Ne faites pas l’idiot !