USA : Désastre dans le désert

En juillet 2019, Jason Greenblatt, envoyé du président américain Donald Trump pour les négociations israélo-palestiniennes, a assisté à une réunion de routine trimestrielle du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Moyen-Orient. Faisant le point sur les réflexions de l’administration Trump sur le processus de paix, il a clairement indiqué au public surpris que les États-Unis ne respectaient plus la « fiction » d’un consensus international sur le problème israélo-palestinien.

Greenblatt n’a pas ménagé ses efforts pour attaquer non pas une mesure extrême ou obscure, mais la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies, fondement d’un demi-siècle de négociations arabo-israéliennes et de tous les accords auxquels Israël est parvenu, y compris les traités de paix avec l’Egypte et la Jordanie. . Il a protesté contre son libellé ambigu, qui protège Israël depuis des décennies contre les revendications arabes de retrait total des territoires occupés, comme une « rhétorique fatiguée destinée à empêcher le progrès et à contourner les négociations directes », affirmant que cela avait nui aux chances de succès réels. paix dans la région.

L’indignation était calculée. Guidé par son patron Jared Kushner, gendre du président et conseiller principal pour le Moyen-Orient, Greenblatt essayait de changer la conversation, de «lancer une nouvelle discussion réaliste» sur le sujet. Les résolutions de l’ONU, le droit international, le consensus mondial, tout cela était hors de propos. À partir de maintenant, Washington ne préconiserait plus une solution du conflit à deux États, les États juifs et palestiniens indépendants vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.

La présentation de Greenblatt faisait partie d’une campagne plus vaste menée par l’administration Trump pour rompre avec le passé et créer un nouvel ordre au Moyen-Orient. Pour plaire à un président qui aime les réponses simples et gratuites, les stratèges de l’administration semblent avoir mis au point un plan intelligent. Les États-Unis peuvent continuer à se retirer de la région, sans subir de conséquences négatives, car Israël et l’Arabie saoudite prendront la relève. Washington sous-traitera le travail consistant à contenir l’Iran, principale source d’instabilité régionale, à Israël et à l’Arabie saoudite dans le Levant et le golfe Persique, respectivement. Et l’intérêt commun des deux pays à contrer l’Iran améliorera leurs relations bilatérales, sur lesquelles Israël pourra construire une alliance tacite avec le monde arabe sunnite. Les mandataires jouissent d’une grande marge de manœuvre pour exécuter le mandat de Washington à leur guise, et leur patron reçoit un nouvel ordre trumpien à bon marché. Malheureusement, cette vision est un fantasme.

Au milieu des années 1970, alors même que les États-Unis se retiraient après leur défaite au Vietnam, le secrétaire d’État américain Henry Kissinger avait réussi à jeter les bases d’un nouvel ordre du Moyen-Orient dirigé par les États-Unis. Son principal outil était la diplomatie active pour réconcilier Israël et ses voisins arabes. À bien des égards, ses efforts et ceux qui ont suivi ont été couronnés de succès, aboutissant à des traités de paix entre Israël et l’Égypte et entre Israël et la Jordanie, ainsi qu’à un accord intérimaire avec les Palestiniens.

Cependant, les progrès sont au point mort au XXIe siècle, lorsque la deuxième Intifada anéantit tous les espoirs de réconciliation israélo-palestinienne, la guerre en Irak donne le pouvoir à un Iran révolutionnaire et le Printemps arabe déstabilise la région et déclenche la montée de l’État islamique.

Celui qui aurait remporté la présidence en 2016 aurait donc dû affronter un paysage diplomatique sombre au Moyen-Orient. Toute administration récente aurait réagi à cette situation en revenant à l’essentiel et en essayant avec peine de reconstruire l’ordre construit par Kissinger, qui, dans l’ensemble, a bien servi les intérêts des États-Unis. Au lieu de cela, l’administration Trump décida de faire sauter ce qui restait.

L’administration Trump comprend mal le fonctionnement réel du Moyen-Orient.

Ce n’est pas un chaos irresponsable ou une simple politique intérieure, va la ligne officielle, mais une destruction créatrice – une démolition nécessaire pour dégager le terrain pour une grande nouvelle structure diplomatique qui s’ouvre bientôt. Les brochures ont fière allure; ils font toujours. Mais ce n’est qu’une autre illusion.

L’administration Trump aime se voir comme des yeux clairs et des esprits durs, confrontés aux dures vérités que les autres refusent de reconnaître. En fait, il comprend si peu de choses sur le fonctionnement du Moyen-Orient que ses efforts anarchiques ont été un échec. Comme souvent dans le passé, les locaux cyniques manipulent un étranger sans rien comprendre, faisant progresser leur programme personnel aux dépens des Américains naïfs.

Les politiques de l’administration Trump au Moyen-Orient ne peuvent créer un nouvel ordre régional plus stable. Mais ils feront certainement du bon travail en poursuivant la destruction de l’ancien et en mettant en péril tout ce qu’il a gagné. Et cela s’inscrira parfaitement dans la campagne globale de Trump visant à éliminer l’ordre international libéral en faveur de la loi de la jungle.

JERUSALEM

Chaque aspect du nouveau triangle stratégique supposé de l’administration Trump est mal conçu, à commencer par l’Iran, un hégémon régional potentiellement hostile doté d’un programme nucléaire avancé que Washington tente de contenir depuis des décennies. En 2015, les diplomates américains et européens ont réalisé une avancée majeure en négociant le Plan d’action global commun (JCPOA), un accord classique de contrôle des armements multilatéral qui a finalement mis le programme nucléaire iranien sous une surveillance internationale étendue. Au moment où Trump est entré en fonction, l’accord fonctionnait bien dans la pratique et ses inspections ont permis de donner une grande assurance que l’Iran ne poursuivait pas activement un programme d’armement nucléaire.

Le deal n’était pas parfait. Ses conditions ont permis à l’Iran de reprendre une partie de son programme nucléaire après dix ans. Il n’a pas traité de manière adéquate le programme de missiles balistiques de l’Iran et n’a pas abordé les efforts agressifs déployés par l’Iran pour déstabiliser sa région. Néanmoins, l’accord a permis de retirer le dossier nucléaire et de définir un modèle pour résoudre les différends litigieux. La prochaine étape évidente pour toute nouvelle administration aurait donc été de s’appuyer sur le JCPOA et de s’attaquer aux autres problèmes inscrits au rôle. Au lieu de cela, en mai 2018, Trump a rejeté l’accord, alors que les secrétaires d’État Rex Tillerson et James Mattis, alors secrétaire d’Etat à la Défense, lui mentait de manière flagrante au sujet du respect de l’Iran.

Cela était en partie dû à l’obsession personnelle de Trump avec Barack Obama. Tout ce que son prédécesseur avait fait devait être annulé, et l’accord avec l’Iran était la signature de Obama. Mais il y avait plus que ça piqué. Dans un discours prononcé peu après le retrait américain de l’accord, le nouveau secrétaire d’Etat de Trump, Mike Pompeo, a dévoilé la campagne de « pression maximale » de l’administration visant à réimposer les sanctions visant à couper les exportations de pétrole de l’Iran, un effort conçu pour empêcher le pays «Carte blanche pour dominer le Moyen-Orient». Pompeo a publié une liste de revendications qui équivalaient à une capitulation iranienne: pas d’enrichissement d’uranium, jamais; pas d’interférence avec les inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique, où que ce soit; pas de développement de missiles à capacité nucléaire; pas de soutien pour le Hamas, le Hezbollah, le Jihad Islamique Palestinien, les milices chiites irakiennes, les talibans ou les houthis du Yémen; pas de forces commandées par l’Iran dans aucune partie de la Syrie; et aucun comportement menaçant à l’égard d’Israël, de l’Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis. En cas de doute, Pompeo était explicite: il n’y aurait pas de renégociation du JCPOA.

Selon Trump, tout ce que Barack Obama avait fait devait être défait.

Ces mesures n’étaient pas coordonnées avec les alliés et les partenaires américains. Les appels des autres signataires du JCPOA (Chine, Russie, Royaume-Uni, France, Allemagne et UE) ont été ignorés et ont même été menacés de sanctions américaines s’ils osaient acheter du pétrole iranien, en contradiction avec l’accord. ils avaient signé.

Pendant ce temps, le président était déterminé à retirer les forces américaines de la région encore plus rapidement que son prédécesseur. L’administration a considérablement accru ses exigences à l’égard de l’Iran, c’est-à-dire précisément au moment même où elle réduisait sa capacité et sa volonté de dissuader les activités néfastes de Téhéran dans la région. L’écart entre la rhétorique et la réalité a été le mieux exprimé par Pompeo, qui, un mois après que Trump eut clairement déclaré qu’il était déterminé à faire sortir tous les soldats américains restants de Syrie, déclara que les États-Unis avaient l’intention de « faire expulser chaque dernière botte iranienne » du pays. .

L’équipe Trump a insisté sur le fait que le fossé entre les intentions et les capacités ne poserait pas problème, car ce sont les deux puissants partenaires régionaux de Washington, Israël et l’Arabie saoudite, qui devront supporter le fardeau de contenir l’Iran. Cette approche reposait sur une logique superficielle, puisqu’Israël est désormais la plus grande puissance de la région et que l’Arabie saoudite est riche et influente. Mais il ne peut pas résister à un examen minutieux.

Israël a des capacités militaires formidables et un intérêt commun avec les États arabes sunnites à contrer l’Iran, mais les États-Unis ne peuvent pas compter sur l’État juif pour promouvoir leurs intérêts dans le monde arabe. Le conflit non résolu entre Israël et les Palestiniens a limité sa capacité à coopérer publiquement avec ses voisins. Les États arabes sont souvent disposés à faire cause commune avec Israël sous la table; L’Arabie Saoudite le fait depuis les années 1960. Mais une association ouverte avec l’Etat juif permettrait à l’Iran de les critiquer pour leur apostasie et de générer une dissension interne.

En février de cette année, par exemple, Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont tenté d’organiser une conférence anti-iranienne en Pologne. Netanyahu a tweeté qu’il s’agissait « d’une réunion ouverte avec les représentants des principaux pays arabes réunis en Israël afin de faire avancer l’intérêt commun de la lutte contre l’Iran ». Pourtant, les ministres arabes des Affaires étrangères ont refusé de comparaître avec lui dans le même panel. le forum général de la conférence. Tout ce que le dirigeant israélien pouvait faire de mieux, c’était de publier sur YouTube une vidéo sur les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, filmée illicitement, qui traitait d’Israël. (La vidéo a été rapidement retirée.) Quant aux alliés européens des États-Unis, ils ont surtout envoyé des représentants de bas niveau, dont le destin devait être publiquement critiqué par les États-Unis.

En Syrie, entre-temps, Israël ne peut atteindre son objectif d’expulsion de la présence iranienne, qui comprend des milices soutenues par l’Iran avec quelque 40 000 soldats, sans aide extérieure. Mais avec les États-Unis qui se dirigent vers les sorties, Israël n’a pas eu d’autre choix que de demander l’aide de la Russie, compte tenu de sa présence militaire et de son influence sur le régime d’Assad. Les visites répétées de Netanyahu à Moscou n’ont toutefois permis que d’obtenir l’acquiescement qualifié du président russe Vladimir Poutine aux frappes aériennes israéliennes sur des cibles iraniennes. Le Premier ministre israélien avait espéré utiliser la pression des États-Unis et leurs promesses d’allègement des sanctions pour persuader la Russie de faire pression sur l’Iran pour qu’il quitte la Syrie, mais ce plan n’a pas non plus abouti. En juin dernier, Netanyahu a invité les principaux conseillers américains et russes à la sécurité nationale à Jérusalem pour discuter d’une action commune contre Téhéran. Là,

Netanyahu était tellement alarmé par l’annonce surprise de Trump qu’il allait retirer les troupes américaines résiduelles de la Syrie orientale, où ils aidaient à empêcher l’Iran d’établir un pont terrestre entre l’Irak et le Liban, qu’il a dû implorer la Maison Blanche pour retarder le retrait. Mais cette mesure provisoire n’a rien fait pour supprimer les bastions syriens de l’Iran, et des centaines de frappes israéliennes sur des positions iraniennes n’ont fait qu’augmenter le risque que le conflit s’étende à l’Irak et au Liban et dégénère en véritable conflit entre Israël et le Hezbollah.

Le président Donald Trump reconnaît la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan en mars 2019 Doug Mills / Le New York Times / Redux

La frontière entre Israël et la Syrie était restée calme près de quarante ans après que Kissinger eut négocié l’accord de désengagement israélo-syrien en 1974. Cet accord comprenait un accord parallèle soigneusement négocié entre les États-Unis et la Syrie, qui engageait le régime d’Assad à empêcher les terroristes d’exercer leurs activités contre Israël la partie syrienne des hauteurs du Golan. L’accord de désengagement était basé sur la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdisait expressément l’acquisition de territoire par la force, qui indiquait clairement que le plateau du Golan était un territoire souverain syrien. Néanmoins, cette résolution des Nations Unies, que Greenblatt avait tant de désir de dénigrer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisait Israël à conserver la possession des hauteurs du Golan jusqu’à la conclusion d’un accord de paix définitif. C’est pourquoi Israël n’a jamais annexé le territoire, même si elle le considère stratégique, il y maintient des implantations et a même établi des vignobles et une industrie du tourisme robuste dans la région. (Au lieu de revendiquer la souveraineté, dans une décision controversée de 1981, le Premier ministre Menachem Begin a étendu la loi israélienne au Golan, pour lequel Israël a été condamné par le Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis ayant voté en sa faveur.)

Israël et la Syrie ont réussi à maintenir leur accord pendant des générations, le défendant même lorsque ce dernier est tombé dans la guerre civile et l’anarchie. Lorsque Netanyahu a demandé l’aide de la Russie pour maintenir les milices soutenues par l’Iran hors du plateau du Golan en juillet 2018, il a explicitement invoqué l’accord de désengagement, tout comme Poutine lors de sa conférence de presse avec Trump à Helsinki, le même mois. Mais c’était avant que Netanyahu ne demande l’aide de Trump lors de sa dernière candidature à la réélection. Dans ce que Trump a appelé par la suite un briefing rapide, Kushner et David Friedman, ambassadeur des États-Unis en Israël, ont demandé au nom de Netanyahu de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan (sans même informer Pompeo Israël à l’époque).

Trump a vite accepté. « J’y suis allé ‘bing!’ – c’était fait », a-t-il ensuite déclaré à la Coalition juive républicaine lors de sa réunion annuelle à Las Vegas. Ainsi, en mars de cette année, il a publié une proclamation présidentielle déclarant que le plateau du Golan faisait partie d’Israël. Trump s’est vanté d’avoir fait quelque chose qu’aucun autre président n’était disposé à faire. Il ignorait manifestement qu’aucun gouvernement israélien précédent n’était disposé à le faire non plus, sachant que cela violerait un principe fondamental de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ne voudrait pas profiter du tourbillon.

Le pari politique bon marché n’a même pas réussi. Deux semaines plus tard, Netanyahu ne pouvait pas obtenir la majorité aux élections nationales et a été contraint de prendre part à une autre campagne à l’automne, au cours de laquelle il a de nouveau échoué. Mais la décision prise par Trump aura des implications durables, sapant l’accord de désengagement, donnant à Poutine la justification de son annexion illégale de la Crimée et renforçant l’isolement diplomatique américain et israélien. Le résultat est un Téhéran désormais libre d’établir la présence de ses milices du côté syrien de la frontière – avec la bénédiction de Damas, sans contrainte de l’engagement antiterroriste d’Hafez al-Assad envers Kissinger il y a plusieurs décennies. En juillet de cette année, Israël avait jugé nécessaire de bombarder les positions du Hezbollah sur les hauteurs du Golan.

STYLE SAOUDIEN

L’Arabie saoudite s’est révélée être un roseau encore plus faible sur lequel les États-Unis pourraient se appuyer. Riyad n’a jamais cherché à diriger le monde arabe dans la guerre et la paix. Reconnaissant les limites de leur pays en tant qu’État riche mais vulnérable, doté d’un consensus interne fragile, les dirigeants saoudiens ont préféré jouer un rôle de soutien discret dans l’ordre dirigé par les États-Unis. L’Égypte, l’Iraq et la Syrie ont toujours été les principaux acteurs de la politique arabe. Mais avec l’Irak battue, la Syrie dans le chaos et une Égypte stagnante sous l’emprise de la révolution et de la contre-révolution, la voie était libre pour un jeune prince saoudien ambitieux, têtu et impitoyable qui revendiquerait la prétention de son pays à la direction arabe. Arrivé au pouvoir en 2015, à l’âge de 29 ans, le prince héritier Mohammed bin Salman, dit MBS,

Nouvellement exposé à la diplomatie du Moyen-Orient au moment de son entrée en fonction, Trump a sauté sur les avantages à court terme que l’Arabie saoudite avait promis d’offrir en matière de sécurité et d’économie (un accord sur les armes de 350 milliards de dollars qui ne s’est jamais concrétisé et la promesse d’investissements énormes aux États-Unis). Le jeune garçon saoudien a rapidement développé des liens avec son homologue américain, Kushner, qui a conduit le premier voyage de Trump à l’étranger, à un sommet arabe et islamique à Riyad en 2017. Ce rassemblement était censé faciliter une coopération accrue pour lutter contre l’extrémisme violent dans la région; Son seul résultat tangible a été le feu vert de Trump sur une décision émirati-saoudienne de bloquer le Qatar voisin, partenaire américain crucial dans le Golfe, car il héberge la base aérienne Al Udeid, la plus grande installation militaire américaine du Moyen-Orient.

Au lieu de se concentrer sur l’Iran, les Saoudiens ont persuadé Trump de prendre parti dans un combat idéologique local contre un autre ami américain. Le résultat fut de diviser le Conseil de coopération du Golfe, ce qui affaiblit encore sa capacité déjà limitée de contrer l’Iran dans le Golfe, tout en poussant le Qatar dans les bras de l’Iran, puisqu’il n’a d’autre moyen de maintenir l’accès au monde que par l’utilisation de l’espace aérien iranien. les Iraniens étaient trop heureux de fournir. Ce fiasco a depuis longtemps entaché l’administration, les Saoudiens bloquant toute tentative de correction de la faille.

Les Saoudiens avaient persuadé Trump de prendre parti dans une compétition idéologique locale contre le Qatar.

La guerre de MBS au Yémen a également créé la pire crise humanitaire au monde. Les atrocités commises par l’Arabie saoudite contre des civils yéménites, menées à l’aide d’avions fournis par les États-Unis et utilisant des munitions américaines, ont provoqué l’indignation mondiale. La réputation des États-Unis a été si gravement endommagée qu’un consensus bipartisan du Congrès a tenté de suspendre les ventes d’armes à l’Arabie saoudite. Trump a écarté le défi, mais uniquement en invoquant les pouvoirs exécutifs, ce qui a rendu le Congrès encore plus furieux et a compromis la durabilité de l’un des piliers de la relation américano-saoudienne.

La détermination du MBS à rechercher une solution militaire au Yémen a porté ses fruits chez les Houthis, dont la dépendance à l’égard de l’Iran a grandi avec leurs ambitions de gouverner le pays. Téhéran leur fournit maintenant des missiles balistiques et des drones armés destinés à être utilisés contre des cibles saoudiennes, notamment des aéroports civils et des installations pétrolières. (D’où des soupçons initiaux d’implication des Houthis dans une attaque de septembre qui avait emporté près de la moitié de la capacité de production de pétrole de l’Arabie saoudite. Bien que la perturbation ait été de courte durée, la fiabilité jadis solide de l’Arabie saoudite en tant que premier exportateur mondial de pétrole a été mise en doute par les conséquences imprévues. de son aventurisme encouragé par Trump.)

Les attentats ont continué de s’accumuler lorsque MBS a apparemment ordonné l’assassinat du dissident saoudien par les autorités saoudiennes dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en 2018. Trump et Netanyahu ont fait de leur mieux pour protéger leur partenaire saoudien de toute condamnation internationale. accès à des renseignements sur le meurtre, semant de nouvelles divisions à Washington. Riyad étant si dépendant de Washington et du MBS momentanément vulnérable aux rivalités intrafamiliales, la Maison Blanche aurait pu utiliser la crise pour insister pour que MBS assume la responsabilité du meurtre et maitrise de ses exploits étrangers. Mais Trump n’a même pas essayé, permettant de miner encore l’efficacité des dirigeants saoudiens de la coalition anti-iranienne.

Une femme est titulaire d’une affiche représentant le journaliste assassiné Jamal Khashoggi à Istanbul, en Turquie, en octobre 2018 Joris van Gennip / laif / Redux

L’Arabie saoudite n’a pas non plus beaucoup aidé au processus de paix. Des mains expérimentées auraient pu dire à Trump que les Saoudiens ne devanceraient jamais les Palestiniens. Mais Trump avait confié la responsabilité du processus de paix à Kushner, impressionné par l’attitude rafraîchissante de MBS vis-à-vis d’Israël et par son dédain pour les Palestiniens et indifférent aux leçons des échecs passés. En 2017, MBS a promis à Kushner qu’il pourrait amener le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas à la table de négociation aux conditions de Trump. Il a convoqué Abbas à Riyad et lui a dit d’accepter les idées de Kushner en échange d’un financement saoudien de 10 milliards de dollars. Au lieu de cela, Abbas a refusé et a rapidement divulgué les détails de l’échange, provoquant un tollé dans le monde arabe.

MBS a également promis à Kushner que l’Arabie saoudite accepterait que Trump soit reconnu par Jérusalem comme la capitale d’Israël et le rassurait en affirmant que toute réaction négative dans la rue arabe s’atténuerait dans quelques mois. Cela suffisait à Trump pour écarter toutes les objections et annoncer sa décision fin 2017 de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y installer l’ambassade américaine.

MBS avait raison sur la réaction dans la rue arabe; c’était à peine perceptible. Mais il n’avait pas prévenu Kushner des autres conséquences. Le prince héritier ne se souciait peut-être pas de Jérusalem, mais son père l’aimait certainement. Et même si MBS contrôlait quotidiennement les affaires du royaume, le dernier mot revenait toujours au roi Salman. La mosquée Al Aqsa, à Jérusalem, est le troisième sanctuaire sacré de l’islam. en tant que gardien des deux autres, le roi Salman ne pouvait rester silencieux. Il a rapidement condamné la décision de Trump et convoqué les dirigeants arabes de la région à une réunion en avril suivant pour la dénoncer collectivement. Le roi Salman a répété à maintes reprises depuis que l’Arabie saoudite n’appuierait aucun règlement qui ne prévoirait un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale – ce que Trump refuse d’approuver.

La décision de Jérusalem et la décision de l’ambassade ont mis fin à la tentative de Kushner de faire de l’Arabie saoudite un rôle moteur dans le processus de paix. Cela a également écarté les Palestiniens de la table des négociations. À la suite de cette décision, ils ont coupé tout contact officiel avec l’administration Trump. Abbas a condamné le plan de paix à venir de Trump comme « un marché honteux » qui « ira au diable ». Lorsque Kushner a dévoilé les dimensions économiques du plan de paix de Trump Lors d’une réunion à Bahreïn en juin dernier – visant à montrer aux Palestiniens qu’ils bénéficieraient de la paix – les Palestiniens ont boycotté la conférence.

Le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem a écarté les Palestiniens de la table des négociations.

L’intimidation n’était pas plus efficace que la corruption. Trump pensait que les Palestiniens étaient si faibles qu’il pouvait les assommer en coupant l’aide, en fermant le bureau de l’Organisation de libération de la Palestine à Washington et le consulat général des États-Unis à Jérusalem, et en essayant d’éliminer l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine en le Proche-Orient. Une fois encore, comme tous ceux qui avaient de l’expérience dans la région l’auraient prédit, cela n’a pas fonctionné. Le fait de punir les Palestiniens les a seulement obligés à se tenir sur leurs talons et à se rassembler derrière leurs dirigeants (par ailleurs impopulaires).

Sans les Saoudiens et les Palestiniens, Kushner n’aurait que peu de chance d’obtenir le soutien de l’Egypte ou de la Jordanie pour la partie cruciale du plan, à savoir les arrangements politiques et de sécurité. Le roi Abdullah de Jordanie, en particulier, était de plus en plus alarmé par la perspective de devoir choisir entre Trump et les Palestiniens si Kushner présentait les idées de Trump. La population majoritairement palestinienne du roi Abdullah serait furieuse s’il acceptait le plan, mais il craignait d’aliéner Trump et de mettre en péril son programme d’aide annuel d’un milliard de dollars s’il le refusait. (L’Autorité palestinienne cherchait déjà des solutions de rechange aux réductions de l’aide de Trump, mais ces sources n’étaient pas disponibles pour la Jordanie.) Néanmoins, lorsque Kushner a formulé sa dernière demande l’été dernier, le roi refusa – après quoi le lancement du plan complet fut de nouveau reporté à une date « plus appropriée ». Reconnaissant qu’il n’avait pas d’avenir, Greenblatt démissionna.

Une autre initiative d’inspiration saoudienne, le projet d’alliance stratégique pour le Moyen-Orient, n’a également abouti. Riyad a supposé que Trump pourrait entraîner les États arabes voisins dans une coalition pour contrer l’Iran. Surnommé « l’OTAN arabe », l’Egypte, la Jordanie et le Conseil de coopération du Golfe se sont réunis sous un parapluie sécuritaire américain pour renforcer leur coopération et, comme le dit un porte-parole de la Maison Blanche, « sert de rempart à l’agression iranienne ». serait un partenaire silencieux. Les contradictions internes du projet se sont révélées lors de la réunion initiale de septembre 2017, qui a rapidement stagné. Trump a finalement nommé Anthony Zinni, ancien commandant du US Central Command, comme envoyé spécial pour faire avancer les choses. Compte tenu de la réticence des autres pays arabes à mordre l’ours iranien, Zinni n’a pas pu progresser, et il a démissionné en janvier. Trois mois plus tard, l’Égypte s’est retirée et l’initiative est morte.

IRAN AMOK

Tout comme ses erreurs sur d’autres fronts, les efforts de l’administration Trump sur l’Iran ont produit peu de résultats positifs. Il a semblé pendant un moment que la campagne de «pression maximale» réduisait le financement par l’Iran de ses mandataires à l’étranger. Pourtant, ces opérations ont toujours été menées à bon marché et, avec un peu de resserrement de la ceinture, elles se sont poursuivies rapidement. Le Hezbollah tente toujours d’ajouter des missiles à guidage de précision à son arsenal au Liban, les milices soutenues par l’Iran en Syrie restent en place, et le financement des Houthis au Yémen, du Hamas et du Jihad islamique palestinien à Gaza a augmenté.

Non content du maximum, en avril de cette année, Trump a renforcé la pression en désignant le corps des gardes de la révolution islamique iranien comme une organisation terroriste et en refusant des dérogations à la Chine et à l’Inde pour l’achat de pétrole iranien. Alors que son économie s’effondrait et que les Européens ne parvenaient pas à accorder un allégement adéquat des sanctions, Téhéran a décidé que cela suffisait.

Jusque-là, les Iraniens exerçaient ce qu’ils appelaient une «patience stratégique»: attendre l’élection présidentielle américaine de 2020, durcir la situation dans l’intervalle et maintenir les Européens à bord en respectant l’accord nucléaire. Maintenant, l’Iran a décidé d’exercer des représailles.

Le corps des gardes de la révolution islamique entoure un pétrolier britannique dans le détroit d’Ormuz en juillet 2019 Xinhua / eyevine / Redux

Premièrement, elle a réduit sa conformité au JCPOA en augmentant son stock d’uranium faiblement enrichi. Ensuite, il a repris des niveaux d’enrichissement plus élevés. Et en septembre, elle a relancé le développement de la centrifugeuse, raccourcissant le temps nécessaire à la production d’armes nucléaires. Puisque Trump a été le premier à s’éloigner de l’accord, déchirant le consensus juridique international soigneusement mis au point qui empêchait l’acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran, les États-Unis n’étaient pas en position de dire ou de faire quoi que ce soit pour l’arrêter.

Les actions de l’Iran mettent Trump dans une impasse de plus en plus serrée. S’il ne persuade pas les Iraniens de changer de cap, il sera poussé par ses conseillers faucons et Netanyahu à bombarder leur programme nucléaire, une aventure dangereuse. Mais le seul moyen de les persuader est d’accorder à l’Iran un allégement des sanctions, ce que Trump est clairement réticent à faire. La tension monte également parce que l’Iran attaque maintenant les intérêts américains dans la région: six pétroliers frappés par de mystérieuses attaques juste à l’extérieur du détroit d’Ormuz, un missile iranien lancé sur le plateau du Golan, des affrontements à Gaza provoqués par le Jihad Islamique Palestinien. Des champs de pétrole saoudiens frappés par des drones.

En mai, Trump réagit en envoyant un groupe de frappe de porte-avions et des bombardiers dans le Golfe, mais lorsqu’il s’agissait de prendre des mesures de représailles pour avoir abattu un drone américain, il cligna des yeux. Les Iraniens ont compris le message: Trump aime parler de guerre, mais il n’aime pas le mener. Ils ont compris qu’il préférait faire des affaires. Ils ont donc intelligemment proposé de commencer les négociations. Sentant un autre sommet réservé à la télévision, Trump a sauté sur cette offre et a invité le président iranien Hassan Rouhani à se rencontrer en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, déclarant que le problème iranien « pourrait être résolu en 24 heures ».

Presque trois ans après le début de son mandat, Trump n’a rien à voir avec ses efforts au Moyen-Orient.

Cette volte-face alarma les partenaires de Trump, notamment Netanyahou, qui s’opposèrent à cette attitude. Les Saoudiens sont devenus plus circonspects lorsqu’ils ont réagi à l’attaque de septembre par un drone sur leurs champs pétrolifères. Les Emiratis n’ont pas tardé à se couvrir, envoyant des responsables à Téhéran pour reprendre les pourparlers de longue date sur la sécurité maritime. Pour les partenaires de Trump au Moyen-Orient, une rencontre entre le président américain impulsif et imprévisible et le président iranien, cool et professionnel, était leur pire cauchemar.