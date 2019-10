Plus de 70 partis communistes participeront à la 21e réunion internationale à Izmir (Turquie)

Le secrétaire général du Parti communiste turc (TKP), Kemal Okuyan, et le secrétaire général du Parti communiste de Grèce (KKE), Dimitris Koutsoumbas , prononceront des discours à l’occasion de la cérémonie d’ ouverture de la 21e réunion internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP) qui aura lieu à Izmir entre le 18 et le 20 octobre.

Selon le portail 902, Dimitris Koutsoumbas serait à la tête d’une importante délégation du KKE, dont Giorgos Marinos, membre du Bureau politique et député, Elisseos Vagenas, membre du Comité central et responsable de la Section des relations internationales du Parti. Les députés européens Lefteris Nikolaou-Alavanos et Aris Evangelidis, membre de la section des relations internationales du KKE.

La délégation du KKE collaborera avec les camarades du TKP afin d’assurer la préparation et le succès de la réunion internationale.

Il faut rappeler que le 21ème IMCWP de cette année est le premier organisé conjointement par deux partis communistes sous le thème « 100e anniversaire de la fondation de l’Internationale communiste. La lutte pour la paix et le socialisme se poursuit! ».

Plus de 70 partis communistes de 60 pays vont participer à la réunion internationale qui se déroule dans des conditions complexes et difficiles en raison de l’opération militaire turque en cours dans le nord – est de la Syrie .

En raison de ces conditions, le TKP a décidé d’annuler un grand rassemblement qui aurait lieu le 19 octobre à Izmir .

DANS LA DEFENSE DU COMMUNISME ©

Voila le véritable rôle des partis communistes et pourquoi ils peuvent être un facteur de paix dans la justice, parce qu’ils se réunissent au-de là des frontières.

Puisque je suis parfois conduite à être la mémoire d’un parti dont on trafique la mémoire pour le détruire, qu’il me soit permis de rappeler ici ma première rencontre avec le KKE en 1986, nous nous étions rendus à son congrès avec gaston Plissonnier, il y avait alors Florakis, Ristos… mais j’ai été particulièrement impréssionnée par l’intervnetion du parti communiste turc. Il y avait alors un état de tension habituel entre la Grèce et la Turquie, mais l’échange a été fraternel et chacun des deux partis a exprimé son renoncement à des revendications territoriales et leur oeuvre commune enfaveur de la paix.

Aujourd’hui la fraternelle accolade est réitérée, alors que la Turquie envahit la Syrie est en conflit permanent avec les Grecs, les partis communistes en particulier le parti communiste turc (qui a dénoncé l’invasion) et le parti communiste grec sont les maitres d’oeuvre d’une réunion « en défense du communisme » la réunion a lieu en Turquie face à la mer Egée dans une ville proche de l’ancienne Troie fondée par les Grecs. Ils vont décidet d’une lutte contre l’anticommunisme devenue l’idéologie de l’UE et qui sert de fer de lance à l’extrême-droite, lutter contre l’OTAN qui divise les peuples, les exploite en fait de la chair à canon et les ruine.

Pendant ce temps, en grèce la droite qui a repris le pouvoir après l’aventure Tsipras propose de suivre Macron s’il envoie les armées françaises en Syrie pour y sauver les kurdes. les communistes ne sont pas ceux qui suivent le battage médiatique organisé par leur pouvoir pour faire oublier leurs crimes.

Est-ce que le pCF y va et vu la politique internationale de notre parti c’est à se demander ce qu’ils auront à dire dans ce contexte.

Les partis communistes du monde entier déplorent qu’un si grand parti en soit où il en est. Il est vrai que si notre blog n’avait pas publié la réflexion des portugais sur la résolution au Parlement européen, les communistes français n’en auraient rien su, si nous n’avions pas avec d’autres organisé le battage autour de cette résolution c’eut été le silence habituel sur l’Europe et la complicité des sociaux démocrates et il a fallu attendre huit jours pour des réactions minables dénonçant le « totalitarsime stalinien ». Nous en sommes toujours là, c’est dire l’image que nous donnons malgré l’espoir qu’a suscité la venue d’une nouvelle direction, sont restés aux manettes sur les questions internationales ceux qui effectivement font mieux de se taire (note de danielle Bleitrach)

Publicités