Elle démissionne de CNN après avoir découvert la corruption de la chaîne

cette expérience d’un journaliste honnête mais candide qui va aller jusqu’au bout et qui le payera comme Assange le paye nous devrions nous interroger sur la nature des sujets que l’on enterre et ceux sur lesquels on fait grand bruit comme pour limiter le scandale permanent de l’ingérence de l’impérialisme et de ses alliés dans des pays souverains dont on peint leur gouvernement comme des dictateurs alors même qu’il est interdit de montrer à quel point les alliés sont pourris, tortionnaires et corrompus. Quels sont les médias qui en france sont achetés pour faire ce trabaail ou plutôt qui n’est pas acheté? . (note et teraduction de Danielle bleitrach)