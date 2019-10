Cuba soutient la réforme de l’Unesco en faveur de la paix

Paris, le 15 octobre (Presse latine) Cuba a appuyé aujourd’hui, lors du débat général du Conseil exécutif de l’Unesco, une réforme de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qui promeuve la paix en donnant une impulsion à ces secteurs.

La paix est menacée dans plusieurs régions du monde. En Amérique latine et dans les Caraïbes, proclamée zone de paix, les forces hostiles, avec l’appui de la première puissance mondiale (les États-Unis), agissent pour renverser les gouvernements légitimement élus », a averti le représentant cubain au Conseil, Oscar León, lors de son intervention au forum.

Selon l’ambassadeur, la réforme en cours de l’UNESCO est une nouvelle occasion de consolider sa capacité à promouvoir la paix par l’éducation, la science, la culture, l’information et la communication.

En ce sens, il a souligné l’appel du directeur général de l’organisation, Audrey Azoulay, à travers son initiative de transformation stratégique, qui devrait donner continuité au processus de gouvernance engagé en 2015.

Aucune structure ou organe, y compris le Comité sur les conventions et recommandations, ne devrait être exclu de la réforme « , pour laquelle le dialogue entre les Etats membres est essentiel, a-t-elle dit.

S’agissant de la position de Cuba dans les secteurs qui relèvent de la compétence de l’Unesco, León a défendu la consolidation de son leadership mondial en matière d’éducation, avec des initiatives telles que celle visant à combattre l’analphabétisme sur la planète.

Cuba a contribué à l’éradication de l’analphabétisme par sa méthode d’enseignement » Yo, sí puedo » ; Prix d’alphabétisation Roi Sejong de l’UNESCO. Des millions de personnes dans le monde ont été libérées d’un fléau aussi terrible par l’utilisation de cet outil. Nous espérons qu’il pourra également être utilisé dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie », a-t-il souligné.

En ce qui concerne la culture, il a averti qu’il n’a jamais été aussi nécessaire de protéger et de défendre la diversité culturelle dans toutes ses expressions et ses médias face à une réalité mondiale marquée par des manifestations croissantes de xénophobie et de haine.

Dans ce contexte, nous appuyons l’initiative du Mexique visant à éliminer la discrimination raciale, la suprématie raciale et les crimes racistes dans le monde, a-t-il dit.

Il s’est également félicité du débat au sein du Conseil exécutif sur la proposition d’instituer une Journée mondiale de la culture africaine et des personnes d’ascendance africaine, qui, a-t-il rappelé, bénéficiera du soutien de la plus grande des Antilles.

Dans le domaine de la science, il a exprimé le soutien de l’île à une éventuelle convention sur les aspects éthiques de l’intelligence artificielle et à une recommandation sur la science ouverte.

Dans les deux cas, cependant, il faut éviter que leurs résultats n’entraînent un écart supplémentaire entre les pays riches et les pays pauvres », a-t-il déclaré.

León a défendu le travail avec les jeunes comme une partie essentielle de l’Unesco, le contexte dans lequel il a encadré l’organisation à Cuba de la deuxième édition de l’École scientifique internationale de l’entité multilatérale.

Son principal objectif sera de promouvoir le leadership des jeunes dans la réduction des risques de catastrophe et la lutte contre le changement climatique dans les Caraïbes. Cuba apportera sa modeste expérience « , a-t-il dit.

L’intervention du représentant de l’île devant le Conseil exécutif lui a également permis de ratifier l’invitation de son pays à profiter de l’Agenda 2030 pour le développement durable de l’ONU pour concrétiser l’aspiration à ne laisser personne derrière dans un scénario de paix.

tgj/wmr

source : https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=312908&SEO=cuba-respalda-reforma-que-potencie-fomento-de-la-paz-desde-unesco