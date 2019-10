Cuba et l’Algérie défendent la solidarité et non l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a remis la médaille de l’amitié à l’hon. M. M’Hamed Achache, ambassadeur de la République démocratique et populaire d’Algérie, au siège du ministère des Affaires étrangères à La Havane.

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Rogelio Sierra, a déclaré lors de cet événement que la fraternité des deux peuples remonte à 1962. Depuis lors, Cuba offre une coopération dans les domaines de la santé, de l’énergie, de la construction, des nouvelles technologies et de l’éducation.

Pour sa part, M’Hamed Achache a réaffirmé que Cuba et l’Algérie, bien que géographiquement éloignés, se situent dans une ligne proche pour ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres pays.

Fidel considérait l’aide apportée par la plus grande des Antilles au peuple algérien lors de la lutte pour sa libération, a été comme le premier échantillon de notre conscience internationaliste.

Depuis son indépendance, le 5 juillet 1962, l’Algérie a commencé à soutenir Cuba dans les forums internationaux. Il convient de mentionner l’étroite coopération des deux pays au sein du Mouvement des pays non alignés et le soutien apporté par l’Algérie à la lutte contre le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par le Gouvernement des États-Unis.

Le 24 mai 1963, la première brigade médicale cubaine est arrivée dans la nation algérienne. Elle était composée de 32 médecins, de 4 stomatologues, de 14 infirmières et de 8 techniciens. Actuellement, plus de 500 spécialistes et techniciens de la santé cubains fournissent des services dans ce pays. L’île a collaboré à la construction d’hôpitaux et d’autres établissements de santé, et des experts cubains formeront des cadres de l’Agence nationale des réservoirs et des transferts d’Algérie à la gestion des ressources en eau.