Xi Jinping exprime à Raul sa volonté d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’amitié sino-cubaine

Pékin, le 11 octobre 2019

Cro. Raul Castro Ruz

Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain de la République de Cuba

Havana

Cher Premier secrétaire:

Après avoir été informé avec plaisir de la célébration réussie de la session extraordinaire de la ix législature de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba sous votre direction et de la part du Comité central du Parti communiste de Cuba et l’élection de Miguel Díaz-Canel en tant que Président de Cuba, je voudrais exprimer, au nom du Parti communiste chinois, du gouvernement et du peuple chinois, nos chaleureuses félicitations au Parti communiste fraternel, au gouvernement et au peuple cubains.

Je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre distinction de la Médaille de l’amitié de la République populaire de Chine. En tant que l’un des fondateurs importants des relations sino-cubaines, vous vous êtes fermement engagé à promouvoir l’amitié entre les deux nations. En accordant une grande importance au développement des relations sino-cubaines, j’ai la volonté de maintenir une communication étroite avec vous afin d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’amitié sino-cubaine à l’ère nouvelle.

Je m’engage sincèrement en faveur des progrès incessants du Parti communiste de Cuba, la prospérité de la République de Cuba et l’amitié éternelle entre les deux pays.

Xi Jinping

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois

Président de la République populaire de Chine