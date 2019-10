The national interest Une histoire triste: De tout temps, l’Occident a abandonné les Kurdes, Trump n’est pas le premier. par Sébastien Roblin

Voilà enfin la réponse à ma question: pourquoi les kurdes qui sont gens d’expérience sont-ils allés se fourrer dans cette galère… ce panorama historique a le mérite de montrer que le choix des kurdes de rejoindre la soalition a été inspiré par les kurdes d’Irak qui pourtant ne sont vraiment pas des révolutionnaires, comme d’ailleurs leur revendication d’une zone d’interdiction de vol reproduit celle de ces mêmes kurdes d’irak et il est peu probable donc que Moscou y souscrive. Notez que l’auteur est un jeune thésard de l’université georgestown qui a traditionnellement dans ses enseignants le pire et le meilleur (note et traduction de danielle Bleitrach)



Le 6 octobre 2019, le président Trump a annoncé sans avertissement qu’il retirait une poignée d’opérateurs des forces spéciales américaines assistant les milices kurdes du nord-est de la Syrie.

La présence des forces spéciales parmi les combattants du YPG kurdes avait déjà constitué une barrière efficace contre les attaques turques. Leur retrait brusque, à la suite d’une conversation téléphonique entre Trump et le président turc Erdogan, a donné à Ankara le feu vert sans ambiguïté pour lancer des opérations militaires contre les forces kurdes, propos qui ne pouvaient être contrées par des déclarations contradictoires ultérieures de la Maison-Blanche.

Moins de 24 heures plus tard, des avions à réaction turcs ont commencé à pilonner des positions kurdes, suivis par une artillerie turque et des attaques au sol qui ont tué jusqu’à cent personnes.

Plus tard, les États-Unis se sont joints à la Russie pour opposer leur veto à une déclaration appuyée par le reste du Conseil de sécurité condamnant les opérations turques contre les Kurdes de Syrie.

Les trente à quarante millions de Kurdes constituent le quatrième groupe ethnique du Moyen-Orient. Leur siècle de malheurs politiques découle d’une réalité cruellement simple: leur peuple est dispersé à travers l’Iran, l’Iraq, la Syrie et la Turquie, sans qu’il puisse se référer à un État.

Alors que les États-Unis ont périodiquement combattu ouvertement ou secrètement contre l’Irak, l’Iran et la Syrie, ils ont soutenu les révoltes kurdes sur leur territoire.

Mais alors que le zèle en faveur de la construction de la nation kurde et l’attitude relativement progressiste de certaines factions kurdes ont attiré des sympathisants parmi les journalistes et les militants occidentaux, Washington n’a jamais vraiment soutenu un État kurde indépendant.

Ainsi, malgré une source de respect mutuel entre les Kurdes et l’Occident, la seule constante a été la déception et la trahison du premier par le dernier.

Pendant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni s’est engagé dans une lutte contre l’empire ottoman turc pour l’avenir de ses territoires troublés du Moyen-Orient . Les enjeux de ce coup de force impérial étaient élevés: rien de moins que les champs de pétrole lucratifs du Moyen-Orient.

Au fur et à mesure que la fortune militaire britannique se détériorait, elle recruta des combattants nationalistes parmi les Arabes, les Juifs et d’autres minorités, promettant leur indépendance face au régime ottoman. La manifestation la plus célèbre de cette politique est le colonel TE Lawrence, alias «Lawrence d’Arabie», qui a mené les cavaliers arabes dans des raids couronnés de succès derrière les lignes ottomanes, en leur faisant miroiter des promesses d’autonomie que les maîtres de Lawrence ne seraient pas enclins à tenir.

le soutien britannique aux nationalismes autochtones a soulevé des questions délicates entre Londres et Paris, qui, après tout, souhaitaient toujours tous les deux la maîtrise coloniale du Moyen-Orient. En 1916, les Britanniques et les Français ont conclu l’accord Sykes-Picot dans lequel ils ont divisé le Moyen-Orient en un secteur français comprenant le Liban, le nord de l’Irak et la Syrie et un secteur britannique comprenant Israël, la Palestine, le sud de l’Irak et la Transjordanie.

Bien que la présence coloniale franco-britannique n’ait duré que quelques décennies, nombre de ses divisions politiques fondamentales ont perduré.

La scission de l’Empire ottoman multiculturel ne pourrait jamais «séparer» ses groupes ethniques dispersés et enchevêtrés. Et comme dans un jeu de chaises musicales, les Kurdes n’ont tout simplement pas réussi à tyrouver leur siège.

Par exemple, lors de la conférence de paix à Paris, les appels lancés par les Kurdes pour créer une patrie kurde ont été ignorés. Mais l’état nouveau-né de la Turquie, dirigé par le nationaliste laïc Kemal Ataturk, a émergé très combatif.

Après des années de combats supplémentaires, Ataturk parvint à vaincre les forces grecques et britanniques et négocia le Traité de Lausanne de 1923 à des conditions plus favorables – tout en éliminant toute perspective de patrie kurde telle que la république de Ararat.

Le script a été inversé au début des années 1980. La révolution iranienne a transformé Téhéran d’ami proche en ennemi de Washington. Lorsque Saddam Hussein a envahi l’Iran par la suite, l’administration Reagan a consacré les huit années suivantes à soutenir l’effort de guerre irakien.

Alors que l’Iran mobilisait à nouveau les combattants de l’indépendance kurdes pour créer efficacement un deuxième front, c’était un jeu que deux pourraient jouer. L’Irak a par la suite armé des Kurdes en Iran pour lutter contre Téhéran.

Dans les années 1980, Saddam a eu de plus en plus recours à des armes chimiques lors d’attaques génocidaires contre des communautés de Kurdes irakiens, faisant 100 000 morts. Le 16 mars 1988, des jets d’attaque et des hélicoptères iraquiens Su-22 ont bombardé la ville kurde de Halabja avec une combinaison d’ agents neurotoxiques extrêmement meurtriers (dont le sarin) et de gaz moutarde , tuant plus de 3 200 Kurdes, principalement des civils.

Bien que cet incident ait été souvent cité plus tard pour justifier des opérations militaires américaines contre l’Irak, Washington était alors si fermement dans le camp de Saddam qu’il a tenté de blamer l’Iran.

Pendant ce temps, une insurrection kurde dirigée par le PKK communiste a éclaté dans la Turquie sujette aux putschs militaires. Les efforts de la Turquie en matière de contre-insurrection, qui ont nécessité une utilisation intensive d’artillerie, de blindés et de frappes aériennes, ont fait des dizaines de milliers de morts mais ne l’ont pas emporté de manière décisive. La Turquie étant alors un allié de l’OTAN en règle, Washington n’hésitait pas à vendre à la Turquie les armes utilisées dans le cadre de son effort de guerre.

La convivialité de Washington avec Hussein a tourné après son invasion du Koweït, qui a débouché sur la guerre du Golfe en 1991. Dans le cadre de la campagne, l’administration Bush a soutenu de manière rhétorique la majorité irakienne et sa minorité chiites.

Mais quand ces groupes ont écouté les paroles de Bush et se sont révoltés, Washington n’a offert aucune aide. Saddam Hussein, malgré sa défaite au Koweït, a écrasé les deux révoltes avec des hélicoptères de combat et des chars d’assaut. Bush Sr. craignait que le renversement de Saddam ne conduise au chaos en Irak, une proposition que son fils mettrait à l’épreuve douze ans plus tard.

Cependant, les représailles de Saddam contre les Kurdes ont finalement obligé le gouvernement Clinton à déclarer une « zone d’interdiction de vol » sur le nord de l’Irak, ce qui a conduit à la formation d’un Etat kurde de facto.

En 2003, alors que George W. Bush s’apprêtait à envahir l’Irak, des opérateurs des forces spéciales américaines ont commencé à se présenter au Kurdistan irakien. Alors que la Turquie refusait l’accès des forces américaines à la terre pour des opérations en Irak, des parachutistes américains s’insinuèrent en territoire kurde et combattirent aux côtés de la milice Peshmerga avec des missiles antichars et des attaques aériennes Javelin , formant ainsi le front nord de l’invasion américaine.

Dans le gouvernement post-Saddam, le nouveau gouvernement central, dominé par les Chiites irakiens, était plus faible que jamais et l’État de facto du Kurdistan irakien se consolidait encore davantage.

Bien que les Kurdes irakiens appartiennent à une faction très différente de celle qui est active en Turquie, Ankara est de plus en plus agitée devant ce développement. Lorsqu’en 2008, des avions de guerre turcs ont bombardé les forces kurdes en Irak et que les troupes terrestres turques ont lancé une incursion terrestre limitée, le gouvernement américain n’a rien fait pour les arrêter. Mais ces incidents n’ont pas sérieusement compromis la croissance continue du Kurdistan irakien en tant que gouvernement indépendant, au grand dam de Bagdad.

Lorsque les États-Unis se sont retirés de l’Irak en 2010, ils ont sans doute laissé des conditions relativement acceptables, sinon chaleureuses, avec les Kurdes d’Irak, en facilitant la mise en place des conditions nécessaires à une autonomie effective, même sans reconnaissance diplomatique.

Mais la guerre civile en Syrie et la montée de l’Etat islamique signifiaient que la longue et tragique relation américano-kurde lui réservait un autre chapitre, détaillé dans un article d’accompagnement.

Sébastien Roblin est titulaire d’une maîtrise en résolution de conflits de l’Université de Georgetown et a été instructeur d’université pour le Peace Corps en Chine. Il a également travaillé dans les domaines de l’éducation, du montage et de la réinstallation des réfugiés en France et aux États-Unis. Il écrit actuellement sur la sécurité et l’histoire militaire de War Is Boring.

Image : Reuters

