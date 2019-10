Salih Muslim, représentant du PYD, parle de l’accord avec l’Etat syrien

Voilà un exposé dont la tonalité tranche avec ce que nous avons entendu jusqu’ici et il me parait refleter ce que je n’ai pas cessé d’affirmer à savoir qu’il y avait des Kurdes qui n’avaient jamais apprécié l’alliance avec les Américains et qui auraient préféré se rapprocher des Russes, mais que cela était impossible tant que les Américains étaient là et qu’ils étaient la protection essentielle des kurdes.paradoxalement si la décision de Trump et le feu vert donné par lui à Ankara a permis que ces pourparlers aient lieu et ils sont destinés à se poursuivre (note et traduction de danielle Bleitrach)

« A ce stade, pas les troupes syriennes mais nous nous battrons contre les attaques turques tandis que les troupes syriennes représenteront l’Etat syrien et la souveraineté par leur présence le long de la frontière », a déclaré Muslim PYD.Salih Muslim Muhammad est un homme politique kurde né en 1951 à Aïn al-Arab (en kurde : Kobané), dans le gouvernorat d’Alep, en Syrie. Il est coprésident du Parti de l’union démocratique (PYD), principal parti kurde de Syrie et considéré par la Turquie1 comme la branche syrienne des rebelles kurdes de Turquie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le 22 novembre 2016, la Turquie émet un mandat d’arrêt contre Salih Muslim et contre 47 autres personnes. Les mandats d’arrêt ont été délivrés en lien avec l’attentat d’Ankara du 17 février 20162. En septembre 2017, il quitte la présidence du PYD Il est arrêté à Prague, en République tchèque, dans la nuit du 24 au 25 février 2018, en raison d’un mandat d’arrêt international émis par la Turquie. Il est libéré le 27 février. Le 19 mars, la demande d’extradition est par conséquent rejetée.